article/comments
article/share
Haberler
TV
Erkenci Kuş Nerede İzlenir? Tüm Dünyada Yayın Kılavuzu

Ecem Dalgıçoğlu
07.04.2026 - 13:28

Erkenci Kuş, Can Yaman ve Demet Özdemir’in başrolleriyle romantik komedi türünde dünya çapında büyük bir başarı yakaladı. Türkiye’de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran dizi, yurt dışında “Daydreamer” adıyla ciddi bir hayran kitlesine ulaştı.

Ancak izlemek isteyenler için küçük bir detay var: platformlar ülkeye göre değişiyor.

İşte 2026’da Erkenci Kuş’u nereden izleyebileceğinize dair ülke ülke rehber:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erkenci Kuş Türkiye’de Nereden İzlenir?

  • NOW (Eski FOX): Dizinin orijinal yayıncısı olan kanalın resmi sitesi ve uygulamasında bölümler ücretsiz olarak izlenebilir.

  • YouTube (Resmi Kanal): Dizinin tam bölümleri ve özel içerikleri resmi YouTube kanalı üzerinden erişilebilir.

  • Disney+: Türkiye’de dönemsel olarak kütüphanede yer alabilmektedir (katalog değişebilir).

Erkenci Kuş ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Nerede İzlenir?

ABD’de dizi genellikle “Daydreamer” adıyla bulunur:

  • YouTube (Resmi Kanal): Bölümlerin büyük kısmına erişim mümkündür (bölgeye göre değişebilir).

  • Amazon Prime Video: Bazı sezonlar kiralama/satın alma seçeneğiyle sunulabilir.

  • Apple TV: Bölümler satın alma modeliyle erişilebilir olabilir.

Erkenci Kuş İspanya’da Nereden İzlenir?

İspanya, dizinin en büyük pazarlarından biri:

  • Mitele (Mediaset España): Dizinin yayınlandığı platform; bölümlere erişim sağlanabilir.

  • Divinity (TV): Dizinin televizyon yayınını yapan kanal (tekrar yayınlar).

  • Amazon Prime Video: Bazı dönemlerde platformda yer alabilir.

Erkenci Kuş İtalya’da Nereden İzlenir?

İtalya’da dizi ciddi bir fenomene dönüşmüştü:

  • Mediaset Infinity: Dizinin ana yayın platformu (İtalyanca dublajlı).

  • Canale 5: TV yayınları ve tekrar bölümler.

Erkenci Kuş Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus, Umman , Bahreyn, Irak, Libya'da Nerede İzlenir?

  • Shahid (MBC Group): Dizinin Arapça dublaj ve altyazı seçenekleriyle en yaygın bulunduğu platform.

  • YouTube: Bölgeye göre bazı bölümler erişilebilir olabilir.

  • Yerel TV Kanalları: MBC gibi kanallarda yayınlanmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıkça Sorulan Sorular

Erkenci Kuş Netflix’te var mı?

Hayır, dizi şu an için Netflix kütüphanesinde yer almıyor.

Dizinin yabancı adı ne?

  • İngilizce: Daydreamer

  • İspanyolca: Pájaro Soñador / Daydreamer

  • İtalyanca: Daydreamer – Le ali del sogno

Yurt dışındaki platformlar ücretli mi?

Evet, çoğu platform abonelik veya satın alma modeliyle çalışır.

Dizi Arapça dublajlı mı yoksa altyazılı mı?

Erkenci Kuş, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde özellikle Shahid üzerinden hem Arapça dublajlı(genellikle Suriye lehçesiyle) hem de Arapça altyazılı seçeneklerle sunulmaktadır.

Bölgedeki televizyon kanallarında (MBC gibi) ise dizi çoğunlukla dublajlı versiyonuyla yayınlanmıştır.

Yurt dışından puhutv veya GAİN üzerinden izleyebilir miyim?

Genellikle hayır.

Lisans kısıtlamaları nedeniyle puhutv ve GAIN, Türkiye dışındaki birçok bölgede erişime kapalıdır.

Bu yüzden yurt dışındaki izleyiciler genellikle:

  • YouTube

  • yerel yayıncılar (Mediaset, MBC vb.)

  • veya bölgesel dijital platformları tercih etmektedir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın