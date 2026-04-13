Engin Baytar, Eski Takım Arkadaşı Selçuk İnan'ın Galatasaraylı Olmadığını Söyledi

Engin Baytar, Eski Takım Arkadaşı Selçuk İnan'ın Galatasaraylı Olmadığını Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2026 - 23:24

Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında yaşadığı puan kaybı sonrası konuşan Engin Baytar, eski takım arkadaşı Selçuk İnan hakkında gündemi sarsacak ifadeler kullandı. Selçuk İnan’ın Galatasaraylılığı üzerinden yapılan tartışmalara değinen Baytar, 'Selçuk ne zaman 'ben Galatasaraylıyım' dedi? Hiçbir zaman demedi. Siz onu Galatasaraylı zannediyorsunuz ama değil,' diyerek taraftarı şaşırttı.

Engin Baytar'ın Selçuk İnan hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

"Selçuk'a kızmayın, Galatasaraylı değil ki?"

"Selçuk'a kızmayın, Galatasaraylı değil ki?"

'Şimdi Selçuk hocam sana da değinmek istiyorum. Selçuk benim eski takım arkadaşım. Trabzon'da, Galatasaray'da beraber oynadık. Şimdi ben Selçuk'ta şunu görüyorum. Selçuk'ta bu var. Şimdi Arda hocama bakıyorsun. Hangi takımı tutuyor Arda hocam? Galatasaray'da değil mi? Volkan Demirel, Fenerbahçeli. Emre Belezoğlu, Fenerbahçeli. Hani bu oyuncuların hoca olduğu zaman da hangi takımı tuttuğunu biliyorsun. Şimdi kızmayın Selçuk hocaya. Selçuk hocaya niye kızıyorlar ki?

Selçuk Hoca ne zaman ben Galatasaraylıyım dedi? Hiçbir zaman söylemedi. Ama açıklamasını ben biliyorum. Selçuk Hoca'nın şu açıklaması var. Selçuk İnan ismini nereden aldığını, babasının fanatikli olduğunu olabilir de. Ama Selçuk Hoca'ya niye kızıyorsunuz ki? Galatasaray'ı savunmamış. Galatasaraylı zannediyorsunuz siz Selçuk ama değil arkadaş. Selçuk İnan bir kere ben Galatasaraylıyım demedi.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
