article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
, Kişilik Testleri
En Gaddar Burçlar Listesi! Sen Kaçıncı Sıradasın?

En Gaddar Burçlar Listesi! Sen Kaçıncı Sıradasın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.06.2026 - 22:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Herkesin içinde bir parça melek, bir parça da şeytan yatar derler... Ama söz konusu bazı burçlar olduğunda, o terazi bir hayli şaşabiliyor! Günlük hayatta ne kadar tatlı, sakin veya sempatik görünürlerse görünsünler; damarlarına basıldığında, ihanete uğradıklarında veya çıkarları zedelendiğinde buz gibi birer gaddara dönüşen burçlar var. Astrolojinin tozlu sayfalarını açtık ve burçların o saklanan, ürkütücü ve acımasız yönlerini gaddarlık seviyelerine göre yukarıdan aşağıya sıraladık. 

Hazırsan sadece burcunu seç ve astroloji dünyasındaki gaddarlık sıranla yüzleş!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kendi burcunu seç bakalım! İstersen sonra eski sevgilinin burcunu da seçebilirsin :)

1. sıra!

Listenin zirvesinde, hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde Mars ve Plüton’un o tehlikeli enerjisini taşıyan Akrep yer alıyor. Akrep burcu için gaddarlık, durup dururken ortaya çıkan bir duygu değildir; o tamamen bir savunma ve yok etme mekanizmasıdır. Bir Akrep’e yanlış yaptığında, sana anında bağırıp çağırmasını bekleme. O, sessizce geri çekilir, en zayıf anını bekler ve intikamını soğuk yenen bir yemek gibi servis eder. Onun gaddarlığı zekice, planlı ve can yakma garantilidir. Bir Akrebin gözünde bir kez 'silindiysen', senin için geri dönüş yolu tamamen kapanmış demektir. Seni hayatından öyle bir çıkarır ki, dünyada hiç var olmamışsın gibi hissedersin. Duygusal manipülasyon yapma yeteneği o kadar yüksektir ki, sen ne olduğunu anlamadan kendi suçluluk duygun içinde boğulursun. Eğer damarına basılırsa, geçmişte ona verdiğin tüm sırları, zayıflıklarını sana karşı birer silaha dönüştürmekten asla çekinmez. Onun merhamet sınırları çok dar, sadakat beklentisi ise uçsuzdur. Kendini korumak uğruna karşısındaki insanı ruhsal olarak paramparça edebilir ve bunu yaparken gözünü bile kırpmaz. Kısacası Akrep, gaddarlık listesinin tartışmasız lideridir; onunla dans ederken arkanda her zaman bir çıkış kapısı bulundurmalısın.

2. sıra

Oğlak burcu, gaddarlık konusunda Akrep gibi intikam hırsıyla hareket etmez; onun acımasızlığı tamamen rasyonel, profesyonel ve buz gibidir. Satürn’ün yönettiği bu burç, duyguların mantığın önüne geçmesine asla izin vermez. Eğer bir Oğlak’ın gözünde güvenilirliğini kaybettiysen veya onun hedeflerine, düzenine zarar verdiysen karşına çıkacak olan şey tam bir kutup soğuğudur. Onun gaddarlığı, seni tamamen yok sayarak ve yokluğunla cezalandırarak kendini gösterir. Bir Oğlak cezayı kestiğinde, yalvarman, ağlaman veya pişmanlık sergilemen onun o mermer gibi sert kalbini yumuşatmaya yetmez. İlişkileri bir şirket yönetiyormuş gibi verimlilik esasına göre değerlendirebilir. Değersiz gördüğü, ona yük olduğunu düşündüğü herkesi tek bir kalemde silip atabilir. Onun gaddarlığı öyle gürültülü değildir; sessiz, mesafeli ve tam anlamıyla yıkıcıdır. Karşısındaki insanın ne hissettiğiyle ilgilenmeyi bıraktığı an, dünyanın en acımasız insanına dönüşebilir. Kendini haklı gördüğü konularda karşısındakini ezmekten, kurallarıyla boğmaktan asla çekinmez. Oğlak listemizin 2. sırasında ve onun mermer duvarlarına çarpmak istemiyorsan, sınırlarına her zaman saygı duymalısın.

3. sıra

İkizler burcu fiziksel veya sessiz bir gaddarlık yapmaz; onun gaddarlığı tamamen zihinsel ve sözseldir. Listemizin 3. sırasında yer almasının sebebi, dilini bir engerek yılanı gibi kullanabilme yeteneğidir. Bir İkizler burcunu delirttiğinde veya onun canını yaktığında, senin hakkında bildiği her şeyi öyle bir ironiyle, öyle keskin esprilerle ve cümlelerle yüzüne vurur ki, psikolojini toparlaman aylar alabilir. Onun gaddarlığı çok hızlı ve değişkendir. Bir an seni çok seviyor gibi görünürken, saniyeler içinde zihnindeki o karanlık odayı açıp seni yerin dibine sokabilir. Empati yeteneğini tamamen kapattığı anlarda, karşısındaki insanın duygularıyla adeta bir oyuncak gibi oynayabilir. Sosyal zekasını insanları birbirine düşürmek, dedikodularla manipüle etmek veya birini tamamen yalnızlaştırmak için kullanmakta üstüne yoktur. Bir İkizler burcu gaddarlaştığında karşısında ağlaman hiçbir işe yaramaz, çünkü o an seni sadece 'analiz edilmesi ve alt edilmesi gereken bir figür' olarak görür. Kelimeleriyle ruhunu paramparça edebilir ve işi bittiğinde hiçbir şey olmamış gibi ıslık çalarak uzaklaşabilir.

4. sıra!

Koç burcu, listenin üst sıralarında yer alıyor çünkü onun gaddarlığı tamamen anlık fırtınalardan ve gözü dönmüş bir öfkeden beslenir. Mars’ın o savaşçı enerjisini taşıyan Koç, sinirlendiğinde dünyayı yakacak kadar gözü kara bir hal alır. O an karşısındaki insanın annesi, sevgilisi ya da en yakın arkadaşı olmasının hiçbir önemi yoktur. Hakaretler havada uçuşur, kalpler kırılır ve Koç önüne çıkan her şeyi yakıp yıkar. Onun gaddarlığı anlıktır ama o an yaşattığı tahribat devasadır. Gözü döndüğünde ağzından çıkanı kulağı duymaz, en can alıcı noktadan vurur ve karşısındakinin canının ne kadar yandığını umursamaz. Ancak onu tehlikeli kılan şey, bu devasa yıkımı yaptıktan sadece yarım saat sonra hiçbir şey olmamış gibi yanına gelip seninle şakalaşabilmesidir. Karşı tarafın kalbinde açtığı yaraları görmezden gelme pişkinliği, onun gaddarlığını ikiye katlar. Eğer bir Koç burcuyla savaşa giriyorsan, onun o ilk darbesine karşı çelik gibi bir kalkanın olmalı. Çünkü o an merhamet duygusu tamamen devre dışıdır ve tek amacı savaşı kazanıp seni nakavt etmektir.

5. sıra!

Aslan burcu normal şartlarda cömert, sıcak ve korumacıdır; peki neden 5. sırada? Çünkü işin içine 'ego', 'gurur' ve 'saygısızlık' girdiğinde Aslan’ın o tatlı kedicik hali gider, yerine pençelerini geçirmeye hazır acımasız bir aslan gelir. Bir Aslan burcunu toplum içinde küçük düşürmeye çalışırsan, onun gururuyla oynarsan sana hayatının en gaddar dersini verir. Aslan’ın gaddarlığı görkemlidir. Seni öyle bir dışlar, öyle bir tepeden bakar ki, kendini dünyanın en değersiz ve zavallı varlığı gibi hissedersin. Spot ışıklarını senin üzerinden tamamen çeker ve seni sosyal çevrende yalnızlığa mahkum edebilir. Gücünü ve nüfuzunu karşısındaki insanı ezmek, onu yok saymak için kullanmaktan gizli bir zevk alabilir. Sana gaddarlık yaparken bile bunu bir tahtın üzerinden yapar gibi asil ve kibirli bir tonda yapar. Kalbini kırdığında asla özür dilemez, çünkü ona göre onun gazabına uğradıysan bunu kesinlikle hak etmişsindir. Aslan'ın gazabından korunmak istiyorsan, onun krallığına ve gururuna asla gölge düşürmemelisin.

6. sıra!

Başak burcu gaddarlığını bağırmadan, çağırmadan, tamamen metodik ve soğukkanlı bir şekilde yapar. Listenin tam ortasında, 6. sırada yer alan Başak, birine bilenecekse bunu milimetrik hesaplarla yapar. Onun gaddarlığı, senin hayatındaki tüm başarısızlıkları, kusurları ve zayıf yönleri en rasyonel şekilde yüzüne vurmasıyla ortaya çıkar. Öyle cümleler kurar ki, 'Evet, gerçekten de ben berbat biriyim' diye düşünmekten kendini alamazsın. Bir Başak birinden soğuduğunda veya intikam almak istediğinde, onun hayatını kaosa sürükleyecek ufak detayları devreye sokar. Psikolojik olarak seni manipüle ederken o kadar kibar ve mantıklı görünür ki, sana gaddarlık yaptığını bile fark edemezsin, kendini suçlarsın. Kusursuz bir hafızaya sahip olduğu için, yıllar önce yaptığın bir hatayı en beklemediğin anda önüne koyabilir. Onun merhameti kurallara bağlıdır. Eğer onun düzenini bozduysan veya tembelliğinle, sorumsuzluğunla onu çileden çıkardıysan, sana karşı takınacağı o iğneleyici ve aşağılayıcı dil tam bir gaddarlık şovuna dönüşebilir.

7. sıra!

Boğa burcu gaddarlık listesinin 7. sırasında çünkü o çok zor sinirlenen, sabrı taşana kadar dünyaları yutan bir yapıya sahiptir. Ancak tehlike de tam olarak burada başlar. Bir Boğa burcunun sabır çizgisini aştığında, karşında artık o sakin, huzurlu insanı bulamazsın. Boğa’nın gaddarlığı inatçılığından gelir. Seni bir kez sildiyse, dünyanın en büyük dramını da yaşasan dönüp arkasına bakmaz. Onun gaddarlığı tam bir 'yok sayma' üzerine kuruludur. Sana karşı öyle bir duvar örer ki, o duvarı ne gözyaşlarınla delebilirsin ne de mantıklı açıklamalarınla. Boğa burcu haksızlığa uğradığında veya ihanet gördüğünde, karşısındaki insanın hayatını tamamen bloke eder. Maddi veya manevi olarak sana sağladığı tüm konforu tek bir gecede kesip atabilir. Boğa sinirlendiğinde fiziksel bir öfke de kusabilir ama asıl can yakan yanı, o mermer gibi sert, değişmeyen inatçı gaddarlığıdır. Bir Boğa'nın hayatından sürgün edildiysen, o sürgünün ömür boyu süreceğini bilmelisin.

8. sıra!

Kova burcu genellikle insan hakları, adalet ve hümanizmle öne çıksa da gaddarlık listesinde 8. sıradadır; çünkü onun acımasızlığı tamamen 'duygusuzluktan' beslenir. Bir Kova burcu gaddarlaştığında karşında bir insan değil, adeta yapay zeka ile çalışan soğuk bir robot bulursun. Empati yeteneğini bir şalter gibi kapatabilir ve sen karşısında acı içinde kıvranırken o tamamen mantık çerçevesinde seni izleyebilir. Onun gaddarlığı, hayatından birini saniyeler içinde 'hiç tanışmamış gibi' çıkarabilme becerisidir. Duygusal bağları koparmak onun için o kadar kolaydır ki, karşı taraf bu hız karşısında şoka girer. Eğer toplumsal kurallarına veya özgürlüğüne müdahale edersen, seni entelektüel olarak aşağılamaktan ve hayatından bir çöp gibi fırlatmaktan çekinmez. Onunla tartışırken gözyaşı dökmen onun üzerinde hiçbir etki yaratmaz, aksine seni 'mantıksız ve dramatik' bularak senden daha da uzaklaşır. Kova’nın gaddarlığı sıcak bir öfke değil, insanı donduran kozmik bir soğukluktur.

9. sıra!

Yay burcu neşeli, fırlama ve gezgin ruhuyla bilinir, gaddarlık listesinde 9. sıradadır. Kolay kolay gaddarlaşmaz çünkü hayatta takılacak çok daha eğlenceli şeyler olduğunu düşünür. Ancak bir Yay burcunun gaddarlaşma anı, onun 'patavatsızlık' ve 'aşırı dürüstlük' maskesi arkasına saklandığı andır. Jüpiter’in bu iyimser burcu, canını yakmak istediğinde gerçekleri öyle bir üslupsuzlukla ve neşeyle yüzüne vurur ki, neye uğradığını şaşırırsın. Onun gaddarlığı umursamazlığından gelir. Sen onun arkasından gözyaşı dökerken, o ertesi gün başka bir şehirde, yeni arkadaşlarıyla kahkahalar atarak eğlenebilir. Karşı tarafın acısını hafife almak, 'Aman canım sen de çok abarttın' diyerek geçiştirmek onun en büyük acımasızlığıdır. Eğer onun özgürlüğünü kısıtlamaya veya onu yalanlarla manipüle etmeye çalışırsan, yayından çıkan o okları doğrudan kalbine saplar. Arkasına bile bakmadan, o muazzam neşesiyle hayatından çekip gider; seni o umursamazlığın enkazı altında tek başına bırakır.

10. sıra!

Terazi burcu gaddarlık listesinin sonlarında, 11. sırada yer alıyor; çünkü Venüs’ün bu zarif çocuğu hayatta en çok kaostan ve kavgalardan korkar. Her zaman dengeli, kibar ve politik olmaya çalışır. Ancak Terazinin de kendine has, pasif-agresif bir gaddarlık tarzı vardır. Doğrudan seninle yüzleşip kavga etmez ama arkandan öyle bir lobi çalışması yapar ki, tüm ortak arkadaş çevren sana sırtını dönebilir. Onun gaddarlığı 'tatlı dille zehirleme' taktiğidir. Yüzüne gülüp seni çok destekliyor gibi görünürken, elindeki adalet terazisini gizlice senin aleyhine çevirebilir. Bir Terazi burcunu tamamen çileden çıkardıysan, seni hayatından çıkarmaz; seni 'varmışsın ama aslında hiç yokmuşsun' gibi bir orta alanda tutarak cezalandırır. Sınırlarını asla çizmez ama sana o samimiyeti de bir daha asla vermez. Doğrudan canını yakmaz belki ama seni o belirsizliğin, o sahte kibarlığın içinde yavaş yavaş tüketebilir. Yine de gaddarlık genetiğinde çok az yer kaplar; o her zaman orta yolu bulmayı tercih eder.

11. sıra!

Yengeç burcu astrolojinin en şefkatli, en anaç burçlarından biri olarak bilinir, bu yüzden listenin 11. sırasına demir atmıştır. Ancak gaddarlık listesinde sıfır çekmez; çünkü Yengeç’in gaddarlığı 'duygu sömürüsü' ve 'yoğun manipülasyon' üzerine kuruludur. Canı yandığında o kadar büyük bir kurban rolü oynar ki, sen haklı olsan bile kendini dünyanın en gaddar, en kötü insanı olarak bulursun. Sana gaddarlık yaparken sessizliğe bürünür, günlerce surat asar ve o yaydığı negatif enerjiyle odadaki tüm oksijeni tüketebilir. Geçmişte ona yaptığın en ufak hatayı bile bir deftere kaydeder gibi hatırlar ve her tartışmada o defteri açıp seni vicdan azabıyla vurur. Kalbini kırdığında seni annelik/babalık şefkatinden mahrum bırakarak cezalandırır. Yine de içindeki o yoğun sevgi ve merhamet duygusu yüzünden gerçek anlamda birine kalıcı kötülük yapamaz. Onun gaddarlığı, canı yanan bir çocuğun etrafı tekmelemesi gibidir; ilk tatlı sözünde o sert kabuğu anında erir.

12. sıra!

Ve listenin son sırası: Astrolojinin en merhametli, en fedakar ve en duygusal burcu olan Balık! Balık burcu istese de, günlerce plan yapsa da gerçek anlamda 'gaddar' olamaz. İçindeki o devasa empati duygusu, karşısındaki insana acı çektirmesine asla izin vermez. Birine kötülük yapmaya çalıştığında, karşı tarafın üzüldüğünü görüp ondan önce kendisi ağlamaya başlar. Balık’ın gaddarlık sanılan tek yönü, hayal dünyasına kaçıp seni gerçek hayatta yapayalnız bırakmasıdır. Canı yandığında faturayı kendine keser, kurban psikolojisine girer ve dünyadan elini eteğini çeker. Sana kızdığında canını yakmak yerine gider senin için hüzünlü şarkılar dinler veya arkandan gözyaşı döker. Eğer bir Balık burcu sana karşı gaddarca davranıyorsa, bil ki onu gerçekten tüketmişsin, ruhunu sınır noktasına getirmişsindir. Ama o durumda bile yapacağı şey sana zarar vermek değil, seni kendi karmaşanın içinde bırakıp kendi masal dünyasına sığınmaktır. Merhametin başkenti olan Balık, bu listenin en zararsız burcudur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın