En Gaddar Burçlar Listesi! Sen Kaçıncı Sıradasın?
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Herkesin içinde bir parça melek, bir parça da şeytan yatar derler... Ama söz konusu bazı burçlar olduğunda, o terazi bir hayli şaşabiliyor! Günlük hayatta ne kadar tatlı, sakin veya sempatik görünürlerse görünsünler; damarlarına basıldığında, ihanete uğradıklarında veya çıkarları zedelendiğinde buz gibi birer gaddara dönüşen burçlar var. Astrolojinin tozlu sayfalarını açtık ve burçların o saklanan, ürkütücü ve acımasız yönlerini gaddarlık seviyelerine göre yukarıdan aşağıya sıraladık.
Hazırsan sadece burcunu seç ve astroloji dünyasındaki gaddarlık sıranla yüzleş!
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Kendi burcunu seç bakalım! İstersen sonra eski sevgilinin burcunu da seçebilirsin :)
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