En Gaddar Burçlar Listesi! Sen Kaçıncı Sıradasın?

Listenin zirvesinde, hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde Mars ve Plüton’un o tehlikeli enerjisini taşıyan Akrep yer alıyor. Akrep burcu için gaddarlık, durup dururken ortaya çıkan bir duygu değildir; o tamamen bir savunma ve yok etme mekanizmasıdır. Bir Akrep’e yanlış yaptığında, sana anında bağırıp çağırmasını bekleme. O, sessizce geri çekilir, en zayıf anını bekler ve intikamını soğuk yenen bir yemek gibi servis eder. Onun gaddarlığı zekice, planlı ve can yakma garantilidir. Bir Akrebin gözünde bir kez 'silindiysen', senin için geri dönüş yolu tamamen kapanmış demektir. Seni hayatından öyle bir çıkarır ki, dünyada hiç var olmamışsın gibi hissedersin. Duygusal manipülasyon yapma yeteneği o kadar yüksektir ki, sen ne olduğunu anlamadan kendi suçluluk duygun içinde boğulursun. Eğer damarına basılırsa, geçmişte ona verdiğin tüm sırları, zayıflıklarını sana karşı birer silaha dönüştürmekten asla çekinmez. Onun merhamet sınırları çok dar, sadakat beklentisi ise uçsuzdur. Kendini korumak uğruna karşısındaki insanı ruhsal olarak paramparça edebilir ve bunu yaparken gözünü bile kırpmaz. Kısacası Akrep, gaddarlık listesinin tartışmasız lideridir; onunla dans ederken arkanda her zaman bir çıkış kapısı bulundurmalısın.