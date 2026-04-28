En Basitini Yanlış Biliyormuşuz: MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı Nasıl Makarna Yapılacağını Anlattı

Merve Ersoy - TV Editörü
28.04.2026 - 15:28

MasterChef'te 'Basit bir şekilde şampiyon olacağım.' diyen Serhat Doğramacı, şampiyon olarak herkesi duygulandırmıştı. Azmi ve başarısının yanı sıra efendi kişiliğiyle de örnek olan Serhat Doğramacı, daha sonra aldığı pek çok ödülle de adından söz ettirdi. Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü şef, makarnanın aslında nasıl yapılacağına dair ipucu verdi.

Serhat Şef, makarnanın nasıl yapılması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

'Ülkece makarnayı çok fazla pişiriyoruz. Önce suyumuzu kaynatıyoruz. Çok fazla su koymayacağız. Bunu neden yapıyoruz? O suya nişastanın iyice karışmasını ve nişasta yoğunluğunun oluşmasını istiyoruz. Bolca tuz atıyoruz. Tadı böyle deniz suyuna benzeyene kadar tuz atmanız gerekiyor. Kesinlikle olmazsa olmazımız birazcık zeytinyağı... Dökmüyoruz! Zeytinyağı kesinlikle dökmüyoruz hiç. Evet, kaynayan yağsız tuzlu suyuma makarna girdi. İlk 30 saniye birazcık oynaşacağız ki yapışmasın. Onu ayırmak için gereken şey bu kadar. Yaklaşık 8 dakika geçtikten sonra bir tane alıyorsunuz, ısırıyorsunuz ve içine bakıyorsunuz. Orada incecik beyaz bir tabaka kaldığı zaman makarnamızı artık alabiliriz. Makarnamızı kesinlikle yıkamıyoruz. Bu güzel nişastalı su da aslında makarna soslarının olmazsa olmazıdır. Aynı tavamı geri koyuyorum. İçine bir kepçe makarna suyumdan, alttan soğuk tereyağımı ekleyip hızlıca çırpacağım. Tereyağı emülsiyon sosumuz da hazır. Tabağımızı alıyoruz. Çoğu restorandan daha güzel bir makarna yapmak aslında bu kadar kolay. Afiyet olsun.'

İlginizi çekebilir:

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
