En Basitini Yanlış Biliyormuşuz: MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı Nasıl Makarna Yapılacağını Anlattı

'Ülkece makarnayı çok fazla pişiriyoruz. Önce suyumuzu kaynatıyoruz. Çok fazla su koymayacağız. Bunu neden yapıyoruz? O suya nişastanın iyice karışmasını ve nişasta yoğunluğunun oluşmasını istiyoruz. Bolca tuz atıyoruz. Tadı böyle deniz suyuna benzeyene kadar tuz atmanız gerekiyor. Kesinlikle olmazsa olmazımız birazcık zeytinyağı... Dökmüyoruz! Zeytinyağı kesinlikle dökmüyoruz hiç. Evet, kaynayan yağsız tuzlu suyuma makarna girdi. İlk 30 saniye birazcık oynaşacağız ki yapışmasın. Onu ayırmak için gereken şey bu kadar. Yaklaşık 8 dakika geçtikten sonra bir tane alıyorsunuz, ısırıyorsunuz ve içine bakıyorsunuz. Orada incecik beyaz bir tabaka kaldığı zaman makarnamızı artık alabiliriz. Makarnamızı kesinlikle yıkamıyoruz. Bu güzel nişastalı su da aslında makarna soslarının olmazsa olmazıdır. Aynı tavamı geri koyuyorum. İçine bir kepçe makarna suyumdan, alttan soğuk tereyağımı ekleyip hızlıca çırpacağım. Tereyağı emülsiyon sosumuz da hazır. Tabağımızı alıyoruz. Çoğu restorandan daha güzel bir makarna yapmak aslında bu kadar kolay. Afiyet olsun.'