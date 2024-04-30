Emniyet Şeridinde Vakaya Giden Ambulans Motosiklet Sürücüsüne Çarptı

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Ambulansın araç içi kamerasından kayda geçen anlarda bir motosiklet sürücüsünün emniyet şeridine geçmesi sonucu kaza yaşandı.
Vakaya yetişen ambulans motosiklet sürücüsüne çarpınca sürücü ile motorun birkaç metre sürüklendiği görüldü.
İşte o anlar 👇
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Ambulansın ne işi var emniyet şeridinde. Orası motokurye ve sahte çakarlı araçlar için değil mi!!
Hasta yetiştiriyor acelesi var , motorcu arkadaş çevre kontrolü yapmamış . Dua etsin ambulans çarpmış saniyesinde müdahale etmişler.
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