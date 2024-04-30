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Emniyet Şeridinde Vakaya Giden Ambulans Motosiklet Sürücüsüne Çarptı

Emniyet Şeridinde Vakaya Giden Ambulans Motosiklet Sürücüsüne Çarptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 16:28

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Vakaya yetişmeye çalışan ambulans emniyet şeridinde giderken, şeride giren motosiklet sürücüsüne çarptı. O anları @asayisberkamal34 sayfası Instagram hesabından paylaştı.

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Ambulansın araç içi kamerasından kayda geçen anlarda bir motosiklet sürücüsünün emniyet şeridine geçmesi sonucu kaza yaşandı.

Ambulansın araç içi kamerasından kayda geçen anlarda bir motosiklet sürücüsünün emniyet şeridine geçmesi sonucu kaza yaşandı.

Vakaya yetişen ambulans motosiklet sürücüsüne çarpınca sürücü ile motorun birkaç metre sürüklendiği görüldü.

Vakaya yetişen ambulans motosiklet sürücüsüne çarpınca sürücü ile motorun birkaç metre sürüklendiği görüldü.

İşte o anlar 👇

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beyaz duman

Ambulansın ne işi var emniyet şeridinde. Orası motokurye ve sahte çakarlı araçlar için değil mi!!

Friedrich Nietzsche

Hasta yetiştiriyor acelesi var , motorcu arkadaş çevre kontrolü yapmamış . Dua etsin ambulans çarpmış saniyesinde müdahale etmişler.

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