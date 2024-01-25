Emekli Zammı Meclis'te Kabul Edildi: Hesaplara Ne Zaman Geçecek? Emekli Maaşlarında Zam Farkı Ne Kadar?

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 49,25 zammı seçim teşviki olarak nitelerken, 'Siz, 'Emekliye 3 mü yapsak, 5 mi yapsak?' diye tartışırken, yıl başından bugüne maalesef iğneden ipliğe zam geldi. Çaya yüzde 35, şekere yüzde 12, kahveye yüzde 25, mutfak tüpüne 45 TL zam geldi. Köprüye, motorlu taşıtlar vergisine, benzine, her şeye zam geldi. Maalesef, emeklinin zammı cebine girmeden erimiş durumda' dedi.

Ağbaba, 'Seçimden bu yana, 9 aydır hepimizin, hepsinin, herkesin ağzından söz çıkıyor, 'Emekli zammı için çalışıyoruz, emekliye zam yapacağız' diye ama maalesef gele gele 2 bin 500 TL bir zam geldi. Sadece 2 bin 500 TL zam geldi, 2 bin 500 TL'nin ne anlamı var? Bunu da sizin vicdanlarınıza bırakıyorum' ifadelerini kullandı. CHP olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.