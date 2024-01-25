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Emekli Zammı Meclis'te Kabul Edildi: Hesaplara Ne Zaman Geçecek? Emekli Maaşlarında Zam Farkı Ne Kadar?

Emekli Zammı Meclis'te Kabul Edildi: Hesaplara Ne Zaman Geçecek? Emekli Maaşlarında Zam Farkı Ne Kadar?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.01.2024 - 10:25

Milyonlarca emeklinin beklediği en düşük maaşın yükseltilmesine yönelik düzenleme, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümündeki ilk 6 maddeyle birlikte TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin kabul edilen 5'inci maddesi en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyor.

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TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşüldü. Teklif hakkında gruplar adına yapılan konuşmalar da dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşüldü. Teklif hakkında gruplar adına yapılan konuşmalar da dikkat çekti.

AK Parti adına Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve MHP adına Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı söz alırken, emekli aylıklarının artırılması konusunda yapılan düzenlemeyi desteklediklerini belirtti.

"9 ayda gele gele 2 bin 500 TL bir zam geldi."

"9 ayda gele gele 2 bin 500 TL bir zam geldi."

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 49,25 zammı seçim teşviki olarak nitelerken, 'Siz, 'Emekliye 3 mü yapsak, 5 mi yapsak?' diye tartışırken, yıl başından bugüne maalesef iğneden ipliğe zam geldi. Çaya yüzde 35, şekere yüzde 12, kahveye yüzde 25, mutfak tüpüne 45 TL zam geldi. Köprüye, motorlu taşıtlar vergisine, benzine, her şeye zam geldi. Maalesef, emeklinin zammı cebine girmeden erimiş durumda' dedi.  

Ağbaba, 'Seçimden bu yana, 9 aydır hepimizin, hepsinin, herkesin ağzından söz çıkıyor, 'Emekli zammı için çalışıyoruz, emekliye zam yapacağız' diye ama maalesef gele gele 2 bin 500 TL bir zam geldi. Sadece 2 bin 500 TL zam geldi, 2 bin 500 TL'nin ne anlamı var? Bunu da sizin vicdanlarınıza bırakıyorum' ifadelerini kullandı. CHP olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

"Emeklilerimizin açlığa terk edilmesini, giderek yoksullaşan maddi şartlara mahkum edilmesini kabul etmiyoruz."

"Emeklilerimizin açlığa terk edilmesini, giderek yoksullaşan maddi şartlara mahkum edilmesini kabul etmiyoruz."

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, 'Yapılan düzenleme günümüzün ekonomik koşullarına uygun değildir, emeklilerimizin geçim sıkıntısına çare olamamıştır. İYİ Parti olarak emeklilerimizin açlığa terk edilmesini, giderek yoksullaşan maddi şartlara mahkum edilmesini kabul etmiyoruz. Bu teklifin yetersiz olduğunu ve dikkatle tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etmek zorundayım' dedi.

Yapılan konuşmaların ardından teklifin ilk 6 maddesi kabul edilerek, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

Yapılan konuşmaların ardından teklifin ilk 6 maddesi kabul edilerek, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

Kabul edilen maddelerde, kısa çalışma gerekçelerine 'genel salgın' durumu eklenirken, sigortalının KÇÖ'den yararlanabilmesi için düzenlemeler de yer aldı. Asgari ücret desteği 700 liraya çıkarıldı. İlave istihdam sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşviklerin 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Yasal düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalaması sonrası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Gelecek hafta itibarıyla emeklilerin ek zam ödemeleri yapılacak.

Yasal düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalaması sonrası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Gelecek hafta itibarıyla emeklilerin ek zam ödemeleri yapılacak.
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Yeni oluşan kök aylıklarda, ek ödeme hesaba yatırılan tutardan çıkarıldıktan sonra ek zam ile ödenecek.

Yeni oluşan kök aylıklarda, ek ödeme hesaba yatırılan tutardan çıkarıldıktan sonra ek zam ile ödenecek.

2023 yılının ikinci yarısında oluşan enflasyonla yüzde 37,57 artış hakkı kazanan emeklilerde, kök aylığı 7 bin 500 liranın altında kalanlar, yasal düzenleme sonrasında yüzde 49,25'e çıkan artışla 11 bin 193 lira alacak. Aradaki 3 bin 693 liralık fark, yasal düzenleme sonrası gelecek hafta hesaplara yatırılacak.

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