Emekli Zammı Meclis'te Kabul Edildi: Hesaplara Ne Zaman Geçecek? Emekli Maaşlarında Zam Farkı Ne Kadar?
Emekli Zammı Meclis'te Kabul Edildi: Hesaplara Ne Zaman Geçecek? Emekli Maaşlarında Zam Farkı Ne Kadar?
Milyonlarca emeklinin beklediği en düşük maaşın yükseltilmesine yönelik düzenleme, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümündeki ilk 6 maddeyle birlikte TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin kabul edilen 5'inci maddesi en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşüldü. Teklif hakkında gruplar adına yapılan konuşmalar da dikkat çekti.
"9 ayda gele gele 2 bin 500 TL bir zam geldi."
"Emeklilerimizin açlığa terk edilmesini, giderek yoksullaşan maddi şartlara mahkum edilmesini kabul etmiyoruz."
Yapılan konuşmaların ardından teklifin ilk 6 maddesi kabul edilerek, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.
Yasal düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalaması sonrası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Gelecek hafta itibarıyla emeklilerin ek zam ödemeleri yapılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeni oluşan kök aylıklarda, ek ödeme hesaba yatırılan tutardan çıkarıldıktan sonra ek zam ile ödenecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda