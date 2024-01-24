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Zamlar Üst Üste Gelince Merak Edildi: Emekli Kök Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Zamlar Üst Üste Gelince Merak Edildi: Emekli Kök Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.01.2024 - 16:36

Emekli maaşlarına yapılan ek zamdan sonra bir zam daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı zamla emekli maaşlarına yüzde 49,2 zam yapıldı. Emekliler de kök maaşını merak ederken, kök maaş nasıl öğrenilir? Kök maaş nasıl hesaplanır? Gelin birlikte bakalım.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,57 enflasyon farkı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 5 ek zam yapıldığını açıklamıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,57 enflasyon farkı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 5 ek zam yapıldığını açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından emeklilerin maaş zam oranlarında artış yapıldığını ve %49,25 oranında zam alacaklarını belirtmişti.

Emekliler zamlı maaşlarını öğrenmek kök maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Kök maaş nasıl hesaplanır? Emeklilerin en çok merak ettiği soru, "Kök maaşımı nasıl öğrenirim?" oldu.

Emekliler zamlı maaşlarını öğrenmek kök maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Kök maaş nasıl hesaplanır? Emeklilerin en çok merak ettiği soru, "Kök maaşımı nasıl öğrenirim?" oldu.

SSK emeklilerinin kök maaşı nasıl hesaplanır?

SSK emeklilerinin kök maaşı nasıl hesaplanır?

E-devlet şifresi olan SSK emeklileri e-Devlet'e giriş yapıp 'arama' kısmına '4A Emekli Aylığı' yazıp çıkan bağlantıya tıklayınca karşısına gelen sayfada 'Detay' kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda '5510 Ek 19 Miktarı' yazan yerdeki tutarı 7 bin 500 liradan çıkarınca kök maaşını buluyor.

Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşı nasıl hesaplanır?

Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşı nasıl hesaplanır?

E-devlet şifresi olan Bağ-Kur emeklileri e-Devlet'e giriş yapıp 'arama' kısmına '4B Emekli Aylığı' yazıp çıkan bağlantıya tıklayınca karşısına gelen sayfada 'Detay' kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda '5510 Ek 19 Miktarı' yazan yerdeki tutarı 7 bin 500 liradan çıkarınca kök maaşını buluyor.

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