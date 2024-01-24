Zamlar Üst Üste Gelince Merak Edildi: Emekli Kök Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Emekli maaşlarına yapılan ek zamdan sonra bir zam daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı zamla emekli maaşlarına yüzde 49,2 zam yapıldı. Emekliler de kök maaşını merak ederken, kök maaş nasıl öğrenilir? Kök maaş nasıl hesaplanır? Gelin birlikte bakalım.