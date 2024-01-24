Zamlar Üst Üste Gelince Merak Edildi: Emekli Kök Maaşı Nasıl Hesaplanır?
Zamlar Üst Üste Gelince Merak Edildi: Emekli Kök Maaşı Nasıl Hesaplanır?
Emekli maaşlarına yapılan ek zamdan sonra bir zam daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı zamla emekli maaşlarına yüzde 49,2 zam yapıldı. Emekliler de kök maaşını merak ederken, kök maaş nasıl öğrenilir? Kök maaş nasıl hesaplanır? Gelin birlikte bakalım.
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,57 enflasyon farkı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 5 ek zam yapıldığını açıklamıştı.
Emekliler zamlı maaşlarını öğrenmek kök maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Kök maaş nasıl hesaplanır? Emeklilerin en çok merak ettiği soru, "Kök maaşımı nasıl öğrenirim?" oldu.
SSK emeklilerinin kök maaşı nasıl hesaplanır?
Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşı nasıl hesaplanır?
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