Emeklilere Maaş Hesaplaması: 2024 Zamlarıyla Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu?
Emeklilere Maaş Hesaplaması: 2024 Zamlarıyla Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu?
Emekli maaşlarına son dönemde üst üste gelen zamlar kafa karıştırdı. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur emeklileriyle aynı oranda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının da yüzde 49,25 olacağını açıkladı. Yapılan açıklama sonrası emekliler güncel maaş bilgilerini araştırmaya başladı. Emekli maaşları ne kadar oldu?
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Memur ve memur emeklilerine enflasyon ve toplu sözleşmeyle birlikte verilen yüzde 49,25 oranındaki zammın ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklisi enflasyon oranında yani 2024 ikinci 6 ayında yüzde 37,57 oranında zam almaya hak kazanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 5 ek ilave zam yapılacağını ve en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılacağını açıklamıştı.
Milyonlarca emeklinin maaşlarındaki zam açlık sınırının altında kalırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da ek bir zam daha yapılarak zam oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı.
Bu zam sonrası emekliler güncel zamlı maaşlarının ne kadar olduğunu merak etti.
Emekli maaşları ne kadar oldu? İşte kök maaşa göre zamlı maaş hesaplamaları...
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Kök maaşı 7 bin 500 TL'nin altında kalan emekliler ne kadar maaş alacak?
7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 11 bin 566 TL olacak.
9 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 13 bin 432 TL olacak.
12 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 17 bin 910 TL olacak.
15 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 22 bin 387 TL olacak.
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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
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maaşı alınca öğrenilecek inşallah 😂😂