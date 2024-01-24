Emeklilere Maaş Hesaplaması: 2024 Zamlarıyla Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu?

Kök maaşı 6 bin 750 TL olan emekliler 10 bin 74 TL maaş alacak.

Kök maaşı 7 bin TL olan emekliler 10 bin 447 TL maaş alacak.

Kök maaşı 7 bin 250 TL olan emekliler 10 bin 821 TL maaş alacak.

Kök maaşı 7 bin 500 TL olan emekliler 11 bin 194 TL maaş alacak.