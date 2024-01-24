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Emeklilere Maaş Hesaplaması: 2024 Zamlarıyla Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu?

Emeklilere Maaş Hesaplaması: 2024 Zamlarıyla Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.01.2024 - 16:57 Son Güncelleme: 24.01.2024 - 17:12

Emekli maaşlarına son dönemde üst üste gelen zamlar kafa karıştırdı. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur emeklileriyle aynı oranda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının da yüzde 49,25 olacağını açıkladı. Yapılan açıklama sonrası emekliler güncel maaş bilgilerini araştırmaya başladı. Emekli maaşları ne kadar oldu?

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Memur ve memur emeklilerine enflasyon ve toplu sözleşmeyle birlikte verilen yüzde 49,25 oranındaki zammın ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklisi enflasyon oranında yani 2024 ikinci 6 ayında yüzde 37,57 oranında zam almaya hak kazanmıştı.

Memur ve memur emeklilerine enflasyon ve toplu sözleşmeyle birlikte verilen yüzde 49,25 oranındaki zammın ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklisi enflasyon oranında yani 2024 ikinci 6 ayında yüzde 37,57 oranında zam almaya hak kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 5 ek ilave zam yapılacağını ve en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 5 ek ilave zam yapılacağını ve en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılacağını açıklamıştı.

Milyonlarca emeklinin maaşlarındaki zam açlık sınırının altında kalırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da ek bir zam daha yapılarak zam oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı.

Milyonlarca emeklinin maaşlarındaki zam açlık sınırının altında kalırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da ek bir zam daha yapılarak zam oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı.

Bu zam sonrası emekliler güncel zamlı maaşlarının ne kadar olduğunu merak etti.

Bu zam sonrası emekliler güncel zamlı maaşlarının ne kadar olduğunu merak etti.

Emekli maaşları ne kadar oldu? İşte kök maaşa göre zamlı maaş hesaplamaları...

Emekli maaşları ne kadar oldu? İşte kök maaşa göre zamlı maaş hesaplamaları...

Yüzde 49,25 zam oranıyla, kök maaşı 6 bin 700 TL ve altında olan emekliler 10 bin TL maaş alacak.

Kök maaş nasıl hesaplanır?

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Kök maaşı 7 bin 500 TL'nin altında kalan emekliler ne kadar maaş alacak?

Kök maaşı 7 bin 500 TL'nin altında kalan emekliler ne kadar maaş alacak?

Kök maaşı 6 bin 750 TL olan emekliler 10 bin 74 TL maaş alacak. 

Kök maaşı 7 bin TL olan emekliler 10 bin 447 TL maaş alacak. 

Kök maaşı 7 bin 250 TL olan emekliler 10 bin 821 TL maaş alacak. 

Kök maaşı 7 bin 500 TL olan emekliler 11 bin 194 TL maaş alacak.

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 11 bin 566 TL olacak.

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 11 bin 566 TL olacak.

8 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 11 bin 940 TL olacak.

8 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 12 bin 686 TL olacak.

9 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 13 bin 432 TL olacak.

9 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 13 bin 432 TL olacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 14 bin 925 TL olacak.

11 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 16 bin 417 TL olacak.

12 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 17 bin 910 TL olacak.

12 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 17 bin 910 TL olacak.

13 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 19 bin 402 TL olacak.

14 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 20 bin 895 TL olacak.

15 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 22 bin 387 TL olacak.

15 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 22 bin 387 TL olacak.

16 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 23 bin 880 TL olacak.

17 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı 25 bin 372 TL olacak.

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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşı alt sınırı 7 bin 500 TL'den 10 bin liraya çıkarıldı.

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nevertheless1010

maaşı alınca öğrenilecek inşallah 😂😂