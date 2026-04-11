article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Elon Musk Neredeyse Tüm Şirketlerinde Zarar Yazdı: Zararın Boyutları Milyalarca Dolar

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2026 - 00:08

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, 2025 yılı için yaklaşık 5 milyar dolarlık zarar açıkladı. Tesla ise yüzde 46 oranında kâr kaybı yaşadı. Ayrıca yapay zeka girişimi xAI de milyarlarca dolarlık zarar bildirdi.

Kaynak - Patronlar Dünyası

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyarlarca dolar zarar etti.

Elon Musk için 2025 yılı hem uzayda hem karada zorlu geçti. SpaceX ve Tesla tarafında gelirlerde ciddi gerileme yaşandı.

The Information’ın haberine göre SpaceX, 2025’te 18,5 milyar doların üzerinde gelir elde etmesine rağmen yaklaşık 5 milyar dolarlık zarar açıkladı.

Geçen yılki artıyı sildi.

SpaceX, dünyanın en aktif roket fırlatma şirketi olarak gezegenler arası yolculuğu mümkün kılmayı hedeflerken, yörüngede yapay zekâ veri merkezleri kurma planlarını da gündeme getirmişti.

Mart ayında sessiz şekilde ABD borsasına kote olmak için başvuruda bulunduğu belirtilen şirketin, geçen yıl 15-16 milyar dolar gelir üzerinden yaklaşık 8 milyar dolar kâr elde ettiği ifade ediliyor. Öte yandan SpaceX’in, 1,75 trilyon doları aşan potansiyel bir değerlemeyle halka arzı hedeflediği aktarılıyor.

Tesla'da düşüş var.

Tesla, Orta Doğu’daki krizden önce de birçok ülkede satışlarda düşüş yaşamaya başladı. Şirketin net kârı dördüncü çeyrekte 840 milyon dolara gerilerken, 2025 genelinde kazançlar yüzde 46 azalarak 3,8 milyar dolara düştü.

Gelirler de benzer şekilde geriledi. Son çeyrekte gelirler yıllık bazda yüzde 3 düşüşle 25,7 milyar dolardan 24,9 milyar dolara inerken, 2025’in tamamında toplam gelir yüzde 3 azalarak 94,8 milyar dolar seviyesine geriledi.

Yapay zekada zararı milyarlarca dolar...

SpaceX, xAI’ı geçtiğimiz Şubat ayında 250 milyar dolara satın alırken, birleşen yapının toplam değeri 1,25 trilyon dolar olarak belirlendi. Şirketin temel hedefi ise uzay tabanlı veri merkezleri kurmak olarak açıklandı.

xAI tarafında ise 2025’te hız kazanan yatırımlar maliyetleri ciddi biçimde artırdı. Şirketin yalnızca Ocak ayında yaklaşık 1,46 milyar dolar zarar ettiği, yılın ilk dokuz ayında ise toplam 7,8 milyar dolar nakit harcadığı ifade ediliyor. Gelirlerin yaklaşık 107 milyon dolar seviyesinde kalmasına rağmen, veri merkezi ve yapay zekâ altyapı yatırımları finansallar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın