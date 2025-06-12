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Efes Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir? Efes Antik Kenti Tarihi ve Giriş Ücreti

Efes Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir? Efes Antik Kenti Tarihi ve Giriş Ücreti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.06.2025 - 14:07

Efes Antik Kenti, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Dünya tarihi açısından oldukça önemli bir konumda yer alan Efes Antik Kenti, dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak gösteriliyor. Eğer İzmir'e yolunuz düşerse Efes'i mutlaka ziyaret etmeli, hatta planlarınızı ona göre yapmalısınız! 

Peki Efes gezisine çıkmadan önce, bu bölgeyi daha yakından keşfetmeye ne dersiniz?

Efes Antik Kenti nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar?

İşte Efes Antik Kenti'ne dair merak edilen tüm detaylar...

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Efes Antik Kenti Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

Efes Antik Kenti Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

Efes Antik Kenti, dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından biridir. Aslında bir yerleşim yeri olan Efes, antik dönemde Anadolu’nun en büyük ve en görkemli şehirlerinden biriydi. Efes, ticaret, kültür ve din açısından büyük bir merkezdi. Artemis Tapınağı, Celsus Kütüphanesi ve Büyük Tiyatro gibi yapıları o zamanlarda da binlerce insana ev sahipliği yapıyordu. Asya'nın başkenti ve en büyük liman kenti olan kentte 200.000 kişi yaşıyordu. Günümüzde her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Efes Antik Kenti'nin tarihi ise M.Ö. 6 bin yılına kadar uzanıyor!

Efes Antik Kenti Hangi Uygarlığa Aittir?

Efes Antik Kenti, önemli bir Yunan kentidir. Klasik Yunan döneminde, İyonya'nın oniki şehri vardı ve bunlardan bir tanesi de Efes'ti. Son yıllarda yapılan kazılar ve araştırmalarda ise Efes çevresindeki höyüklerde ve Ayasuluk Tepesi'nde Tunç Çağları ve Hittitlere ait yerleşimler saptandı. 

Hititler Döneminde kentin adı Apasas'tı.M.Ö. 1050 yıllarında Yunanistan'dan gelen göçmenler, liman kenti olan Efes'te yaşamaya başladı. Tarihler M.Ö. 560'ı gösterdiğinde ise kent, Artemis Tapınağı çevresine taşındı. Bugün gezilebilen Efes ise Büyük İskender'in generallerinden Lysimakhos tarafından M.Ö. 300 yıllarında kuruldu.

Efes Antik Kenti Ne Zaman Yapıldı?

Efes Antik Kenti, M.Ö. 6000’li yıllarda yapıldı. İlk yerleşimler prehistorik döneme ait olsa da, kentin asıl yükselişi İyonlar döneminde başladı. Helenistik ve Roma dönemlerinde en parlak dönemini yaşayan Efes, Bizans döneminde önemini yavaşça yitirdi. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bu antik kent, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alır.

Efes Antik Kenti Nerede, Hangi Şehirde?

Efes Antik Kenti Nerede, Hangi Şehirde?

Efes Antik Kenti İzmir'dedir. İzmir'in Selçuk ilçesinin sınırları içerisinde bulunur. Efes Antik Kenti, İzmir merkeze 83, Selçuk merkeze ise 3,5 kilometre uzaklıktadır.

Selçuk ilçesi sınırları içerisinde olan Efes, Kuşadası'na dolayısıyla Aydın'a da yakındır. Kuşadası ile Efes Antik Kenti arası 19 kilometredir.

İstanbul'dan Efes Antik Kenti 552 km, Ankara’dan ise 628 km'dir.

Efes Antik Kenti Nasıl Gidilir?

Efes Antik Kenti Nasıl Gidilir?

Efes Antik Kenti'ne özel araçlarla ulaşım mümkündür. Yakın bir alanda otopark mevcuttur. Fakat özellikle yaz aylarında, tur otobüslerinin de artmasıyla araç parklarında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Efes'e yaz aylarında gittiğinizde, birçok kişinin arabasını yol kenarına bırakıp yürümeyi tercih ettiğini göreceksiniz.

Efes Antik Kenti'ne şehir dışından ve İzmir'den ulaşım oldukça kolaydır. Efes’e en yakın havalimanı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'dır. En yakın tren istasyonu ise Selçuk'tadır.

Efes Antik Kenti'ne Toplu Taşıma ile Nasıl Gidilir?

Efes'e toplu taşıma ile gitmek için farklı seçenekler var. İlk olarak İzmir Şehirlerarası Otogarı’ndan (İZOTAŞ) Selçuk minibüslerine binebilir, Selçuk Otogarı'na indiğinizde de Efes minibüslerine binebilirsiniz.

İzmir'de ilçeler arası hizmet veren İZBAN'a herhangi bir duraktan Selçuk yönüne binebilirsiniz. Selçuk'a ulaşmak için önce Tepeköy İZBAN İstasyonu’na gidip oradan da Selçuk trenine binmelisiniz. Buradaki aktarmada kart basmanıza gerek yoktur. Selçuk'a ulaştıktan sonra kısa bir mesafe yürüyerek Selçuk Otogarı'ndan Efes minibüslerine binmelisiniz.

İzmir'den Efes'e minibüslerle 1 saatte, İZBAN ile yaklaşık 1.30 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz.

Efes Antik Kenti Yol Tarifi

Efes Antik Kenti'ne özel araçlarıyla gitmek isteyenler, İzmir-Aydın Otoyolu’nu takip edebilir. Selçuk kavşağından çıktıktan sonra Selçuk'a ve oradan da Efes'e ulaşabilirsiniz. Otoyolu kullanmak istemeyenler de İzmir-Aydın arasındaki eski yolu takip ederek Torbalı'ya geçtikten sonra Selçuk yolunu takip etmelidir.

Efes Antik Kenti Giriş Ücreti 2025

Efes Antik Kenti Giriş Ücreti 2025

Efes Antik Kenti ücreti, 10 eurodur. Fakat Türk vatandaşları, bu ücreti ödemek zorunda değildir. Bu ücret, yalnızca yabancı turistler içindir.

Efes Antik Kenti'nde Müzekart Geçiyor mu?

Efes'te Müzekart geçerlidir. Kendinize ait ve geçerli müzekartlarla Efes'i ziyaret edebilirsiniz. Müzekartınız yoksa, Efes'ten müzekart çıkartabilirsiniz. Mobil müzekart 100 TL'dir ve bir yıl boyunca geçerlidir. 18 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü Türk vatandaşları ise gişelerden ücretsiz bilet alarak giriş yapabilir.

Efes Antik Kenti Açılış Kapanış Saatleri

  • Açılış Saati: 08.00

  • Kapanış Saati: 18.15

  • Gişe Kapanış Saati: 18.15

Önemli Not: Efes Örenyeri, gece müzeciliği kapsamında 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 19.00-23.00 saatleri arasında da ziyaret edilebilir.

Gece müzeciliği kapsamında Efes gişe kapanış saati ise 22.00'dir. Müzekart sahipleri 100 TL karşılığında Gece Müzeciliği bileti alarak saat 19.00'dan sonra ziyaretlerini yapabilirler.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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