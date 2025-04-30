Dünyayı İnşa Edenler: 10 Mimar, 10 Şehir, 10 Efsane Yapı
Kimi betonla dua etti.
Kimi taşla şiir yazdı.
Bazısı renkleri mimariye çevirdi, bazısı sessizliği duvarlara kazıdı.
İşte doğdukları şehirlerden dünyaya iz bırakan 10 büyük mimar ve onların eserleriyle şekillenen şehirler.
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1. Antoni Gaudí – Reus’ta Doğdu, Barselona’yı Rüya Gibi İnşa Etti
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2. Mimar Sinan – Taşla Dua Eden Dahi
3. Frank Lloyd Wright – Doğanın Mimariyle Buluştuğu Usta
4. Le Corbusier – Betonla Hayal Kurabilen Adam
5. Zaha Hadid – Çizgilerin Ötesine Geçen Kadın
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Londra’daki ofisinden dünyaya dalga gibi yayıldı.
6. Luis Barragán – Renkle Düşünen Mimar
7. Shigeru Ban – Kağıtla Bile Hayat İnşa Eden Mimar
Shigeru Ban için mimari, kriz anlarında da ayakta kalmalıdır.
8. Oscar Niemeyer – Betonla Kurulan Rüyaların Mimarı
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9. Tadao Ando – Betonun İçindeki Işığı Yakalayan Usta
10. Norman Foster – Gökyüzüyle Konuşan Mühendis-Mimar
İşte böyle…
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