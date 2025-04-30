Dünyayı İnşa Edenler: 10 Mimar, 10 Şehir, 10 Efsane Yapı

Doğum Yeri: Reus, Katalonya – Bir taş ustasının oğluydu.

Yaşadığı Şehir: Barselona – Ama o, bu şehri bir sanat eserine çevirdi.

Reus’ta doğdu ama Barselona’da büyüdü, çalıştı, iz bıraktı.

Bugün Barselona’da yürürken Gaudí’nin hayaliyle yürürsünüz:

• Park Güell – Mozaiklerle dolu masalsı bir tepe

• Casa Batlló – Rüzgârda dans eden bir cephe

• La Pedrera (Casa Milà) – Dalgalar gibi kıvrılan bir taş yığını

Ve tabii ki:

• Sagrada Família – Bitmeyen bir dua

En Önemli Eseri:

Sagrada Família – Barselona, İspanya

Gaudí bu bazilikaya ömrünü verdi.

Ölümünden sonra bile yapımı devam etti.

Çünkü bu yapı bir bina değil, bir iman, bir manifesto, bir sessiz haykırış.

Gaudí çizgileri sevmezdi.

Doğadan kopya çekti.

Bir ağacın gövdesi, bir kuşun kanadı, bir dalganın kıvrımı onun mimarlığında kendine yer buldu.

Organik formlar, renkli mozaikler, doğaya saygı.

Modernizm’i aldı, doğanın diliyle yoğurdu.

Katalan Modernizmi’ni dünyaya taşıdı.

Gaudí:

“Tanrı’nın doğayı nasıl inşa ettiğini anlayıp, aynısını yapmaya çalıştım.”