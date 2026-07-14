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Dünya Kupası'nda İlk Finalist Belli Oldu: Fransa' yı 2-0 Yenen İspanya Finalde!

Dünya Kupası'nda İlk Finalist Belli Oldu: Fransa' yı 2-0 Yenen İspanya Finalde!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.07.2026 - 23:59
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin ilk bileti için İspanya ve Fransa karşı karşıya geldi. 

ABD'nin Texas eyaletindeki AT&T Stadium'da oynanan yarı final mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. İlk yarıda bariz İspanya üstünlüğü izledik. 

İlk yarıda Oyarzabal'ın penaltıdan gelen golü devrenin skorunu belirledi. İkinci yarıda da Fransa maça dahil olmakta zorlandı. İspanya ikinci golü bularak rahat bir nefes aldı ve maçı da 2-0 kazandı.

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İlk yarı final maçında Fransa ve İspanya karşı karşıya geldi.

İlk yarı final maçında Fransa ve İspanya karşı karşıya geldi.

Yarı final aşamasına kadar Fransa önce grupta Senegal, Irak ve Norveç engellerini rahatlıkla aştı. Son 32 turunda İsviçre'yi son 16 turunda da Paraguay'ı eleyen Fransa'nın çeyrek finalde elediği takım ise Fas oldu. 

İspanya ise Yeşil Burun Adaları beraberliğiyle başladığı turnuvada Suudi Arabistan ve Uruguay'ı yenerek son 32'ye kaldı. 

Sırasıyla Avusturya, Portekiz ve Belçika'yı eleyen İspanya zorlu bir yoldan yarı finala ulaştı.

İspanya ilk final biletini alan takım oldu.

İspanya ilk final biletini alan takım oldu.

İki takımın sert geçmesi beklenen mücadelesinde ilk yarıda İspanya sahaya ağırlığını koymayı başardı. 

22. dakikada Yamal'ın yerde kalması sonucunda kazanılan penaltıyı Oyarzabal gole çevirdi. Birkaç dakika sonra Saliba'nın kendini yere bırakarak devam edememesi sonucunda Fransa'nın planları tamamen değişti. 

Fransa rakip sahada organize olmakta zorlanırken ilk yarı da İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İspanya finale yükseldi.

İspanya finale yükseldi.

İspanya ikinci yarıya da iyi başlayan taraf oldu. Yamal'ın koşularıyla etkili olmaya çalışan İspanya için ikinci yarıda kilidi Dani Olmo'nun pası açtı. Pedro Porro, 58. dakikada Olmo'nun pasında şık bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. 

Maçta geri kalan bölümde gol olmadı ve İspanya 2-0 kazanarak finale yükseldi.

İspanya'nın finaldeki rakibi yarın oynanacak Arjantin-İngiltere maçının galibi olacak.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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