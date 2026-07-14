Dünya Kupası'nda İlk Finalist Belli Oldu: Fransa' yı 2-0 Yenen İspanya Finalde!
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin ilk bileti için İspanya ve Fransa karşı karşıya geldi.
ABD'nin Texas eyaletindeki AT&T Stadium'da oynanan yarı final mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. İlk yarıda bariz İspanya üstünlüğü izledik.
İlk yarıda Oyarzabal'ın penaltıdan gelen golü devrenin skorunu belirledi. İkinci yarıda da Fransa maça dahil olmakta zorlandı. İspanya ikinci golü bularak rahat bir nefes aldı ve maçı da 2-0 kazandı.
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İlk yarı final maçında Fransa ve İspanya karşı karşıya geldi.
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İspanya ilk final biletini alan takım oldu.
İspanya finale yükseldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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