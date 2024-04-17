Dubai'de Sele Yakalanan Vatandaştan İronik İmamoğlu Serzenişi

Kuraklıkla mücadele eden Dubai'de susuzluk çözümü dronelar yardımıyla yapay yağış üreterek çözüldü. Ancak doğal yağmurla yapay yağmur karışınca ortaya kaos çıktı. Bir Türk turist de kinayeli bir şekilde çöken şehir altyapısından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tuttu.