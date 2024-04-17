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Dubai'de Sele Yakalanan Vatandaştan İronik İmamoğlu Serzenişi

Dubai'de Sele Yakalanan Vatandaştan İronik İmamoğlu Serzenişi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.04.2024 - 12:35

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Kuraklıkla mücadele eden Dubai'de susuzluk çözümü dronelar yardımıyla yapay yağış üreterek çözüldü. Ancak doğal yağmurla yapay yağmur karışınca ortaya kaos çıktı. Bir Türk turist de kinayeli bir şekilde çöken şehir altyapısından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tuttu.

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Yapay yağmur üretilen Dubai kuraklığa çare bulsa da büyük bir sel ve su baskınlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

Yapay yağmur üretilen Dubai kuraklığa çare bulsa da büyük bir sel ve su baskınlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

Olaydan İmamoğlu'nu sorumlu tutan vatandaşın isyanı ise viral oldu...

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