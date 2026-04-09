Diplomaside Fotoğraf Krizi: Konsolos, İfşa Olan Fotoğrafları Sonrası Görevden Alındı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2026 - 18:06 Son Güncelleme: 09.04.2026 - 18:09

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Dominik Cumhuriyeti’nde tartışmalı bir atamayla gündeme gelen Fahri Konsolos Viktoria Yakymova’nın görevine son verdi. Sosyal medyadaki geçmiş paylaşımları ve Rus kültürüne ait sembollerle verdiği pozlar nedeniyle tepki çeken Yakymova'nın patentinin iptal edilmesinin ardından, bakanlık dünya genelindeki tüm fahri konsolosluklar için geniş kapsamlı bir denetim süreci başlattı.

Ukrayna diplomasisi, Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanan "model konsolos" krizinin ardından sert bir adım atarak Viktoria Yakymova’nın yetki belgesini resmi olarak iptal etti.

Karar, Yakymova’nın geçmişte modellik yaptığı döneme ait fotoğrafların ve özellikle Rus geleneksel başlığı olan 'kokoşnik' ile çekilmiş karelerinin kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açması üzerine alındı. Dışişleri Bakanlığı, halktan gelen yoğun eleştiriler ve medyadaki olumsuz yansımalar nedeniyle ek bir inceleme başlattıklarını, sonucunda ise görevi sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Ayrıca Dominik Cumhuriyeti'ndeki temsil düzeyinin artırılarak bölgede tam teşekküllü bir büyükelçilik açılacağı, bu süreçte Küba Büyükelçisi’nin de istişareler için Kiev’e geri çağrıldığı öğrenildi.

Bakanlık yetkilileri, atama sürecinde başlangıçta adayda aranan yükseköğrenim, dil yeterliliği ve bölgedeki Ukrayna toplumuyla kurulan bağ gibi kriterlerin karşılandığını savunsa da, sonradan ortaya çıkan detayların diplomatik saygınlığa zarar verdiği görüşünde birleşti.

Yapılan ilk güvenlik soruşturmalarında Rusya ile doğrudan bir bağ tespit edilemediği belirtilse de, kamuoyu vicdanını yaralayan görsellerin ardından sürecin yeniden değerlendirildiği ifade edildi. Bu olayla birlikte Ukrayna hükümeti, fahri konsolosluk sisteminde yeni bir döneme geçiyor. Bakanlık, dünya çapındaki tüm fahri temsilciliklerin faaliyetlerini ve atanan kişilerin uygunluğunu kapsayan genel bir denetim başlattığını, kriterlerin daha da katılaştırılarak görevine devam etmesi sakıncalı bulunan isimlerle yolların ayrılacağını kesin bir dille paylaştı.

Eleştirilere Facebook üzerinden yanıt veren Yakimova, geçmişini gizlemediğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

'Fahri konsolosluk adaylığımı sunarken modellik geçmişimi asla saklamadım. Modern ve kendine yeten bir kadın, seçtiği meslekte kendini gerçekleştirme ve zamanla kariyer yönünü değiştirip büyüme hakkına sahiptir.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
