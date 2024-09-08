Didem Arslan'ın Narin İsyanından Müjde Uzman'ın Şerbo'dan Ayrılık Nedenine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Didem Arslan'ın Narin İsyanından Müjde Uzman'ın Şerbo'dan Ayrılık Nedenine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
9 Eylül Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de hafta boyunca kadınlara karşı erkekler yarışmıştı. Erkeklerin 2-1 üstünlük sağladığı haftada MasterChef'e kim veda etti?
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2. Kim Milyoner Olmak İster'de uzun yıllar moderatörlük yapan Kenan İmirzalıoğlu yerine Oktay Kaynarca geldi. Kaynarca'nın ilk programında Kurtlar Vadisi Çakır'la ilgili soru sorması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
3. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Karadut dizisinden detaylı fragman geldi. İrem Helvacıoğlu'nun başrol olduğu dizi ilgi çeken konusu ve oyuncuların uyumuyla yine çok konuşuldu.
4. 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bugün ne yazık ki acı haber alındı. Cansız bedenine ulaşılan minik Narin tüm ülkeyi yasa boğarken, programında Narin'in dosyasını işleyen Didem Arslan Yılmaz, annesinin görüntüleriyle duruma isyan etti.
5. 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber geldi. Küçük kızın dereyatağında bulunan cansız bedeninin ardından Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Halk TV'de canlı yayına katılarak Narin'in ablasının şüpheli ölümüyle ilgili konuştu.
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6. 21 Ağustos'tan bu yana bulunamayan Narin Güran'dan acı haber bugün geldi. Cansız bedenine dereyatağında ulaşılan Narin'le ilgili soruşturma sürerken, AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan SZC TV canlı yayınında aileyle ilgili şok açıklamalar geldi.
7. YouTube yayınlarında Narin'in kaybını işleyen Gazeteci Özlem Gürses, küçük kızın cansız bedeninin bulunmasının ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
8. 8 yaşındaki Narin'in kaybını Show TV'de yayınlanan "Vazgeçme" programında işleyen Didem Arslan Yılmaz'dan küçük kızın acı haberinin ardından açıklama geldi.
9. Hepimizin üzüntüyle ve umutla iyi haber beklediği 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. ATV ekranlarında birçok kaybı işleyen sunucu Esra Erol, habere tepkisiz kalamadı.
10. ATV'nin ünlü yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalioğlu'nun ardından Oktay Kaynarca oldu. Kaynarca'nın oynadığı programın yeni tanıtım videosu sosyal medyada kullanıcıların diline düştü.
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11. MasterChef'te şeflerin yarışmacılara bağırması bir ilk değil ancak dün akşam yaşananlar izleyiciyi rahatsız etti. Şirin'in sunumu sırasında Somer Şef'in ve Mehmet Şef'in yarışmacıyı azarlaması ağlamasına neden oldu.
12. Kızılcık Şerbeti'nde Alev'in gidişi ile hepimiz şok olmuştuk. Meğer Müjde Uzman'ın diziden ayrılmasının arka planı başkaymış. Yapımcı Faruk Turgut ile arası bozulan oyuncu başka diziye geçince ortalığı epey germiş.
13. Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Özgü Namal'ın başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar yayın tarihi ile sevenlerini üzmüştü. Tüm diziler Eylül'ün ikinci haftasına kadar yayınlanırken Kızıl Goncalar neden ay sonunda yayınlanacak, yapımcı açıkladı.
14. Kızılcık Şerbeti oyuncuları Show TV'ye özel röportaj verdi. Yeni sezonda bizleri neler bekliyor, dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, Ömer'i Barış Kılıç, Doğa'sı Sıla Türkoğlu ve yeni oyuncu Şebnem Bozoklu konuştu.
15. Gazeteci Özlem Gürses bugünkü yayınında Narin'in ölümü ile ilgili araştırmalarda bulunan bir dijital yayıncı olan Pınar BK (Karabulut), Avukat Ayça Karasığırcı ve Gazeteci Ersin Eroğlu'nu konuk etti. Yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunuldu.
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16. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni yaşadığı köyden 3 km uzakta kaybının 19'uncu gününde bulundu. Gazeteci Özlem Gürses bugünkü yayınında Pınar BK ile Narin'in ölümü ile ilgili şok iddialardan bahsetti.
17. Yeni sezon çekimlerine hiç başlamayacak, sandığımız Bahar ekibi sette yerlerini aldı. Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar'dan ilk paylaşım geldi.
18. Kızıl Goncalar yeni sezon çekimleri başladı. Setten Cüneyd'e hayat veren oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun fotoğrafları hayranlarını heyecanlandırdı.
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