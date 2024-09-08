Toksik Baba ve Kadın Dayanışmasına Hazır Olun: Karadut'un Detaylı Fragmanı Büyük Beğeni Topladı!
Toksik Baba ve Kadın Dayanışmasına Hazır Olun: Karadut'un Detaylı Fragmanı Büyük Beğeni Topladı!
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Karadut dizisinden detaylı fragman geldi. İrem Helvacıoğlu'nun başrol olduğu dizi ilgi çeken konusu ve oyuncuların uyumuyla yine çok konuşuldu.
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Zuhal Erdem'in başarılı bir iş kadını olmasına rağmen, aile ve özel hayatında yaşadığı sorunları izleyeceğimiz Karadut, sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor.
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Birbirinden önemli oyuncuların rol aldığı diziden sonunda detaylı tanıtım geldi!
Tanıtımı buradan izleyebilirsiniz:
Tüm başarılarına rağmen babası tarafından baskılanan bir kadının hikayesini izleyeceğimiz dizinin fragmanına yorum yağdı.
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