Görüş Bildir
Haberler
TV
Toksik Baba ve Kadın Dayanışmasına Hazır Olun: Karadut'un Detaylı Fragmanı Büyük Beğeni Topladı!

Toksik Baba ve Kadın Dayanışmasına Hazır Olun: Karadut'un Detaylı Fragmanı Büyük Beğeni Topladı!

Kara Dut Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 00:16

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Karadut dizisinden detaylı fragman geldi. İrem Helvacıoğlu'nun başrol olduğu dizi ilgi çeken konusu ve oyuncuların uyumuyla yine çok konuşuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Zuhal Erdem'in başarılı bir iş kadını olmasına rağmen, aile ve özel hayatında yaşadığı sorunları izleyeceğimiz Karadut, sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor.

Zuhal Erdem'in başarılı bir iş kadını olmasına rağmen, aile ve özel hayatında yaşadığı sorunları izleyeceğimiz Karadut, sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor.

Birbirinden önemli oyuncuların rol aldığı diziden sonunda detaylı tanıtım geldi!

Birbirinden önemli oyuncuların rol aldığı diziden sonunda detaylı tanıtım geldi!

Tanıtımı buradan izleyebilirsiniz:

Tüm başarılarına rağmen babası tarafından baskılanan bir kadının hikayesini izleyeceğimiz dizinin fragmanına yorum yağdı.

Tüm başarılarına rağmen babası tarafından baskılanan bir kadının hikayesini izleyeceğimiz dizinin fragmanına yorum yağdı.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın