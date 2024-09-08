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Kadınlara Karşı Erkekler Yarışmıştı: MasterChef'te Kim Elendi?

Kadınlara Karşı Erkekler Yarışmıştı: MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 01:55

MasterChef Türkiye'de hafta boyunca kadınlara karşı erkekler yarışmıştı. Erkeklerin 2-1 üstünlük sağladığı haftada MasterChef'e kim veda etti?

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MasterChef'te bu hafta Mavi takım kaptanlığını alan isim Kaan oldu.

MasterChef'te bu hafta Mavi takım kaptanlığını alan isim Kaan oldu.

Kırmızı takım kaptanlığı için belirlediği isim ise Ezgi'ydi.

Kırmızı takım kaptanlığı için belirlediği isim ise Ezgi'ydi.

Gezegenler mi hizalandı bu nasıl oldu bilmiyoruz ama bu hafta Mavi takım tamamen erkek yarışmacılardan,

Gezegenler mi hizalandı bu nasıl oldu bilmiyoruz ama bu hafta Mavi takım tamamen erkek yarışmacılardan,

Kırmızı takım ise kadın yarışmacılardan oluştu.

Kırmızı takım ise kadın yarışmacılardan oluştu.

Haftanın ilk dokunulmazlığını Mavi takımın kazanmasıyla birlikte Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Beyza aldı.

Haftanın ilk dokunulmazlığını Mavi takımın kazanmasıyla birlikte Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Beyza aldı.
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Haftanın ilk iki eleme adayı Nigar ve Beril oldu.

Haftanın ilk iki eleme adayı Nigar ve Beril oldu.
Haftanın ilk iki eleme adayı Nigar ve Beril oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu ise Kırmızı takım kazandı ve Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı alan isim Nevzat oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu ise Kırmızı takım kazandı ve Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı alan isim Nevzat oldu.

Mavi takımın eleme adayları ise Alper ve Muratcan oldu.

Mavi takımın eleme adayları ise Alper ve Muratcan oldu.
Mavi takımın eleme adayları ise Alper ve Muratcan oldu.

Dış oyunun kazananı da Mavi takım olunca, bireysel dokunulmazlık için yarışan Kırmızı takım oldu ve dokunulmazlığı Şirin aldı.

Dış oyunun kazananı da Mavi takım olunca, bireysel dokunulmazlık için yarışan Kırmızı takım oldu ve dokunulmazlığı Şirin aldı.

Takımın eleme adayları ise Eda ve Zeynep oldu.

Takımın eleme adayları ise Eda ve Zeynep oldu.
Takımın eleme adayları ise Eda ve Zeynep oldu.
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Bireysel olarak belirlenen eleme adayı ise Akın oldu.

Bireysel olarak belirlenen eleme adayı ise Akın oldu.

Elenmemek için yarışmacıların ter döktüğü gecede Somer Şef'in The Alice adlı tabağı yapıldı.

Elenmemek için yarışmacıların ter döktüğü gecede Somer Şef'in The Alice adlı tabağı yapıldı.

Yarışmaya veda eden isim Zeynep oldu.

Yarışmaya veda eden isim Zeynep oldu.

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