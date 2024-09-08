Kadınlara Karşı Erkekler Yarışmıştı: MasterChef'te Kim Elendi?
Kadınlara Karşı Erkekler Yarışmıştı: MasterChef'te Kim Elendi?
MasterChef Türkiye'de hafta boyunca kadınlara karşı erkekler yarışmıştı. Erkeklerin 2-1 üstünlük sağladığı haftada MasterChef'e kim veda etti?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'te bu hafta Mavi takım kaptanlığını alan isim Kaan oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kırmızı takım kaptanlığı için belirlediği isim ise Ezgi'ydi.
Gezegenler mi hizalandı bu nasıl oldu bilmiyoruz ama bu hafta Mavi takım tamamen erkek yarışmacılardan,
Kırmızı takım ise kadın yarışmacılardan oluştu.
Haftanın ilk dokunulmazlığını Mavi takımın kazanmasıyla birlikte Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Beyza aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haftanın ilk iki eleme adayı Nigar ve Beril oldu.
İkinci dokunulmazlık oyununu ise Kırmızı takım kazandı ve Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı alan isim Nevzat oldu.
Mavi takımın eleme adayları ise Alper ve Muratcan oldu.
Dış oyunun kazananı da Mavi takım olunca, bireysel dokunulmazlık için yarışan Kırmızı takım oldu ve dokunulmazlığı Şirin aldı.
Takımın eleme adayları ise Eda ve Zeynep oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bireysel olarak belirlenen eleme adayı ise Akın oldu.
Elenmemek için yarışmacıların ter döktüğü gecede Somer Şef'in The Alice adlı tabağı yapıldı.
Yarışmaya veda eden isim Zeynep oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın