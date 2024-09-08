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"Artık Gerçekleri Açıklayın!": Gazeteci Özlem Gürses'ten Narin Açıklaması!

"Artık Gerçekleri Açıklayın!": Gazeteci Özlem Gürses'ten Narin Açıklaması!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 13:13

YouTube yayınlarında Narin'in kaybını işleyen Gazeteci Özlem Gürses, küçük kızın cansız bedeninin bulunmasının ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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8 yaşındaki Narin'den kaybının 19'uncu gününde acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni bulundu.

8 yaşındaki Narin'den kaybının 19'uncu gününde acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni bulundu.

Ailenin ilk günden bu yana açıklamalarını dinleyen ve dosyayı ivedilikle yayınlarında işleyen gazetecilerden biri olan Özlem Gürses paylaşım yaptı.

Ailenin ilk günden bu yana açıklamalarını dinleyen ve dosyayı ivedilikle yayınlarında işleyen gazetecilerden biri olan Özlem Gürses paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürses, "Yazıklar olsun bilip de susanlara, gerçekleri açıklayın" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürses, "Yazıklar olsun bilip de susanlara, gerçekleri açıklayın" dedi.

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