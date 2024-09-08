Çekimler Başladı! Demet Evgar "Bahar" Setinden Fotoğraf Paylaştı!
Çekimler Başladı! Demet Evgar "Bahar" Setinden Fotoğraf Paylaştı!
Yeni sezon çekimlerine hiç başlamayacak, sandığımız Bahar ekibi sette yerlerini aldı. Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar'dan ilk paylaşım geldi.
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Show TV, geçtiğimiz sezon Bahar dizisiyle ekranların tozunu attırdı. Dizi, dramatik unsurlarıyla diğer televizyon dizilerinden sıyrılarak dikkat çekmeyi başarmıştı.
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Dizinin ana karakteri Bahar, ciddi bir hastalığı atlatmanın ardından çevresini ve kendisini yeniden tanıma sürecine girerken, aynı zamanda yeni bir yaşam inşa etmeye çalışıyordu. Tam bu sırada sezon finaline giden diziden henüz yeni sezon ayrıntısı yoktu.
İkinci sezonun başlayıp başlamayacağı konusu merakla beklenirken, nihayet setten ilk fotoğraf paylaşıldı. Demet Evgar, ilk set gününden bir fotoğrafla günümüzü aydınlattı.
Hoş geldin Bahar!
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