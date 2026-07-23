Dev Otomotiv Şirketi Bursa'daki Fabrikasına Üretime Ara Veriyor

Bosch Fren Sistemleri’nin Bursa’daki fabrikasında üretim 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında duracak. KAP bildirimine göre, yaklaşık iki hafta sürecek uygulamanın nedeninin kriz veya pazar daralması olmadığı belirtildi.

Fabrikada şalterlerin ineceği 14 günlük bu süreçte, çalışanların büyük bir kısmı yıllık izin planlamaları dahilinde dinlenmeye çekilecek. Eş zamanlı olarak, boş kalan üretim hatlarında ise devasa bir teknik operasyon başlayacak. Fabrika genelinde gerçekleştirilecek periyodik bakım, onarım ve teknolojik yenileme çalışmalarıyla, üretim altyapısının optimize edilmesi hedefleniyor. Şirketten yapılan açıklamada, bu tarz periyodik duruşların uzun vadeli üretim verimliliğini maksimum seviyede tutmak adına kritik önem taşıdığı vurgulandı.