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Ekonomi
Dev Otomotiv Şirketi Bursa'daki Fabrikasına Üretime Ara Veriyor

Dev Otomotiv Şirketi Bursa'daki Fabrikasına Üretime Ara Veriyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.07.2026 - 16:09
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Otomotiv yan sanayi sektörünün küresel ve ulusal ölçekteki en büyük oyuncularından biri olan Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bursa’da yer alan üretim tesislerinde geçici süreliğine üretime ara veriyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden resmi bir açıklama yayımlayan dev üretici, ygulamanın yıllık izin programı ile periyodik bakım ve yenileme çalışmalarının bir parçası olduğunu belirtti.

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Bursa'daki fabrikada üretim geçici olarak durdurulacak.

Bursa'daki fabrikada üretim geçici olarak durdurulacak.

Bosch Fren Sistemleri’nin Bursa’daki fabrikasında üretim 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında duracak. KAP bildirimine göre, yaklaşık iki hafta sürecek uygulamanın nedeninin kriz veya pazar daralması olmadığı belirtildi. 

Fabrikada şalterlerin ineceği 14 günlük bu süreçte, çalışanların büyük bir kısmı yıllık izin planlamaları dahilinde dinlenmeye çekilecek. Eş zamanlı olarak, boş kalan üretim hatlarında ise devasa bir teknik operasyon başlayacak. Fabrika genelinde gerçekleştirilecek periyodik bakım, onarım ve teknolojik yenileme çalışmalarıyla, üretim altyapısının optimize edilmesi hedefleniyor. Şirketten yapılan açıklamada, bu tarz periyodik duruşların uzun vadeli üretim verimliliğini maksimum seviyede tutmak adına kritik önem taşıdığı vurgulandı.

10 Ağustos'ta üretim yeniden devam edecek.

10 Ağustos'ta üretim yeniden devam edecek.

Planlı üretim duruşunun, şirketin mevcut tedarik zinciri yönetimi, lojistik süreçleri veya genel operasyonel faaliyetleri üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratması beklenmiyor. Gerekli tüm önlemleri önceden alan şirket, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla Bursa fabrikasında üretim bantlarını yeniden çalıştıracak ve tam kapasite faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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