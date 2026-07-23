Dev Otomotiv Şirketi Bursa'daki Fabrikasına Üretime Ara Veriyor
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Otomotiv yan sanayi sektörünün küresel ve ulusal ölçekteki en büyük oyuncularından biri olan Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bursa’da yer alan üretim tesislerinde geçici süreliğine üretime ara veriyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden resmi bir açıklama yayımlayan dev üretici, ygulamanın yıllık izin programı ile periyodik bakım ve yenileme çalışmalarının bir parçası olduğunu belirtti.
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Bursa'daki fabrikada üretim geçici olarak durdurulacak.
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10 Ağustos'ta üretim yeniden devam edecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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