"Dayağı Ben Yedim, Parayı Devlet Aldı" Trafikte Darbedilen Vatandaştan Erdoğan’a Komisyon Çağrısı
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Trafikte yaşanan tartışmalar ve sonrasında kesilen cezalar, bu kez eşine az rastlanır bir taleple gündeme geldi. Yaşadığı trafik kavgasında darbedilen bir vatandaş, saldırgan sürücüye kesilen idari para cezasından kendisine pay verilmesini talep etti.
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"Gözümüz, kafamız şiş, devlet 480 bin TL para aldı. Bir komisyon ver bize."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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