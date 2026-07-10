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"Dayağı Ben Yedim, Parayı Devlet Aldı" Trafikte Darbedilen Vatandaştan Erdoğan’a Komisyon Çağrısı

"Dayağı Ben Yedim, Parayı Devlet Aldı" Trafikte Darbedilen Vatandaştan Erdoğan’a Komisyon Çağrısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.07.2026 - 14:30
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Trafikte yaşanan tartışmalar ve sonrasında kesilen cezalar, bu kez eşine az rastlanır bir taleple gündeme geldi. Yaşadığı trafik kavgasında darbedilen bir vatandaş, saldırgan sürücüye kesilen idari para cezasından kendisine pay verilmesini talep etti.

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"Gözümüz, kafamız şiş, devlet 480 bin TL para aldı. Bir komisyon ver bize."

"Gözümüz, kafamız şiş, devlet 480 bin TL para aldı. Bir komisyon ver bize."

Olay, trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışmanın fiziki kavgaya dönüşmesiyle başladı. Kavga sonrasında olay yerine yerine gelen ekipler, saldırgana yaklaşık 480 bin TL tutarında para cezası uyguladı. Ancak ceza miktarını öğrenen mağdur, sürecin adaletsiz olduğunu savunarak kamera karşısına geçti. Yüzündeki darp izlerini göstererek durumu anlatan vatandaş, devletin kendisi üzerinden ciddi gelir elde ettiğini iddia etti. Cezadan pay alması gerektiğini dile getiren vatandaş şunları dedi:

'Trafikte kavga ettik. Dayağı yiyen ben, parayı devlet aldı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dayağı yiyen bizsek aldığınız paradan yüzde 5 komisyonu bize geri verin. Bizim sayemizde devlet para kazanıyor. Böyle bir şey olmaz ya. Gözümüz  kafamız şiş, devlet 480 bin TL para aldı. Bir komisyon ver bize. Bak Recep Tayyip Erdoğan, hemşehrimsin, severim seni. Her dayak yiyene yüzde 5 komisyon kestir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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