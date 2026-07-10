"Dayağı Ben Yedim, Parayı Devlet Aldı" Trafikte Darbedilen Vatandaştan Erdoğan’a Komisyon Çağrısı

Olay, trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışmanın fiziki kavgaya dönüşmesiyle başladı. Kavga sonrasında olay yerine yerine gelen ekipler, saldırgana yaklaşık 480 bin TL tutarında para cezası uyguladı. Ancak ceza miktarını öğrenen mağdur, sürecin adaletsiz olduğunu savunarak kamera karşısına geçti. Yüzündeki darp izlerini göstererek durumu anlatan vatandaş, devletin kendisi üzerinden ciddi gelir elde ettiğini iddia etti. Cezadan pay alması gerektiğini dile getiren vatandaş şunları dedi:

'Trafikte kavga ettik. Dayağı yiyen ben, parayı devlet aldı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dayağı yiyen bizsek aldığınız paradan yüzde 5 komisyonu bize geri verin. Bizim sayemizde devlet para kazanıyor. Böyle bir şey olmaz ya. Gözümüz kafamız şiş, devlet 480 bin TL para aldı. Bir komisyon ver bize. Bak Recep Tayyip Erdoğan, hemşehrimsin, severim seni. Her dayak yiyene yüzde 5 komisyon kestir.'