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Danimarkalı Siyasetçi Rasmus Paludan, Kopenhag Büyükelçiliği Önünde Kur'an-ı Kerim Yaktığı Anları Paylaştı

Danimarkalı Siyasetçi Rasmus Paludan, Kopenhag Büyükelçiliği Önünde Kur'an-ı Kerim Yaktığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.02.2025 - 15:24 Son Güncelleme: 02.02.2025 - 16:23

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İsveç'teki Kur'an yakma eylemleri ile bilinen Salwan Momika, kendi evinde silahla vurularak hayatını kaybetti. ödertälje şehrinde bulunan apartman dairesinde Tiktok üzerinden canlı yayın yaparken silahlı saldırıya uğrayan Momika'nın ölümü tüm dünyada yankı uyandırdı. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştirildi.

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Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan büyükelçilik önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan büyükelçilik önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

O anları kaydeden Paludan videosunda, Momika'nın öldürülmesi olayına dikkat çekti.

O anları kaydeden Paludan videosunda, Momika'nın öldürülmesi olayına dikkat çekti.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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