Danimarkalı Siyasetçi Rasmus Paludan, Kopenhag Büyükelçiliği Önünde Kur'an-ı Kerim Yaktığı Anları Paylaştı

İsveç'teki Kur'an yakma eylemleri ile bilinen Salwan Momika, kendi evinde silahla vurularak hayatını kaybetti. ödertälje şehrinde bulunan apartman dairesinde Tiktok üzerinden canlı yayın yaparken silahlı saldırıya uğrayan Momika'nın ölümü tüm dünyada yankı uyandırdı. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan büyükelçilik önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anları kaydeden Paludan videosunda, Momika'nın öldürülmesi olayına dikkat çekti.
Buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın