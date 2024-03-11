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Dağ Başında Açlıktan Perişan Hale Gelen Köpeklerin İyi İnsanların Ellerinde Yaşadıkları Muhteşem Değişim

Dağ Başında Açlıktan Perişan Hale Gelen Köpeklerin İyi İnsanların Ellerinde Yaşadıkları Muhteşem Değişim

Köpek sokak köpekleri
Arya
Arya - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 14:20

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'@ankaragaripleri' isimli TikTok hesabından yapılan bir paylaşımda, dağ başında bulunan ve açlıktan perişan hale gelen köpeklerin zaman içerisinde yaşadıkları muhteşem değişim görülüyor.

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Açlık, vitaminsizlik ve bakımsızlıktan dolayı perişan hale gelen köpekleri fark ederek yardım elini uzatan güzel insanlar, o köpeklerin geçirdikleri değişimi paylaştılar.

Açlık, vitaminsizlik ve bakımsızlıktan dolayı perişan hale gelen köpekleri fark ederek yardım elini uzatan güzel insanlar, o köpeklerin geçirdikleri değişimi paylaştılar.

Sıcak bir yuvada sevgi ile iyileşen köpeklerin son halini görünce 'İyi insanlar iyi ki varlar' diyeceksiniz.

Sıcak bir yuvada sevgi ile iyileşen köpeklerin son halini görünce 'İyi insanlar iyi ki varlar' diyeceksiniz.

İşte o anlar: 👇

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