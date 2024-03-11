Dağ Başında Açlıktan Perişan Hale Gelen Köpeklerin İyi İnsanların Ellerinde Yaşadıkları Muhteşem Değişim

'@ankaragaripleri' isimli TikTok hesabından yapılan bir paylaşımda, dağ başında bulunan ve açlıktan perişan hale gelen köpeklerin zaman içerisinde yaşadıkları muhteşem değişim görülüyor.
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Açlık, vitaminsizlik ve bakımsızlıktan dolayı perişan hale gelen köpekleri fark ederek yardım elini uzatan güzel insanlar, o köpeklerin geçirdikleri değişimi paylaştılar.
Sıcak bir yuvada sevgi ile iyileşen köpeklerin son halini görünce 'İyi insanlar iyi ki varlar' diyeceksiniz.
İşte o anlar: 👇
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