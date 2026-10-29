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Bugün İndirimde Neler Var? 29 Ekim 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 29 Ekim 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
29.10.2026 - 12:28
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşarken günün öne çıkan indirimlerinde akıllı saatlerden evcil hayvan teknolojilerine, kışlık gardırop yatırımlarından takviye edici gıdalara ve çok avantajlı sepet kuponlarına kadar kaçırılmayacak fırsatlar yayında! Apple Watch SE 3'ten UBPET akıllı kedi tuvaletine, UGG botlardaki Premium indiriminden Flormar, Bepanthol ve Altınyıldız fırsatlarına kadar günün en cazip tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 29.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Apple Watch SE 3 44 mm GPS 18.799,00 TL'den 16.999 TL'ye düştü!

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Bepanthol ürünlerinde indirimlere ek TY100 koduyla 100 TL fırsatı!

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Miniso silikon kılıflı pipetli cam şişe 299,99 TL yerine net 199,99 TL!

Miniso silikon kılıflı pipetli cam şişe 299,99 TL yerine net 199,99 TL!

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Miniso Lisanslı Silikon Kılıflı Pipetli Borosilikat Cam Şişe Beyaz 475 ml

Flormar en sevilen oje serilerinde '3 Al 2 Öde' fırsatı başladı!

Flormar en sevilen oje serilerinde '3 Al 2 Öde' fırsatı başladı!

Kasım geri sayımında pudra pembesinden kiremit tonlarına ve ışıltılı pearly dokulara kadar tırnak bakımının popüler renklerinde 3 al 2 öde avantajıyla her 3 üründen biri hediye geliyor.

Flormar Oje ve Tırnak Bakım Koleksiyonu

Altınyıldız Classics 3'lü bato yaka polar sweatshirt paketi Premium ile 1.614,99 TL!

Altınyıldız Classics 3'lü bato yaka polar sweatshirt paketi Premium ile 1.614,99 TL!

Siyah, haki ve lacivert renkleri bir arada sunan standart fit soğuk geçirmez unisex polar takımı 1.899,99 TL yerine Premium avantajıyla sepette indirime giriyor.

Altınyıldız Classics Unisex Siyah-Haki-Laci 3'lü Paket Bato Yaka Polar Sweatshirt

Aryıldız sofra ve mutfak ürünlerinde '3 Al 2 Öde' şöleni!

Aryıldız sofra ve mutfak ürünlerinde '3 Al 2 Öde' şöleni!

Çatal bıçak takımlarından tencere setlerine ve servis aksesuarlarına kadar mutfakların vazgeçilmez yerli markasında sepette 3 al 2 öde çok al az öde kampanyası yayında.

Aryıldız Mutfak ve Sofra Koleksiyonu

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D'S Damat slim fit ekru yarım fermuarlı triko kazak 2 alımda adet 1.874,25 TL!

D'S Damat slim fit ekru yarım fermuarlı triko kazak 2 alımda adet 1.874,25 TL!

Zarif ekru dokusu, modern yarım fermuar detayı ve kaliteli triko kumaşıyla 2.499 TL etiketli şık kazak, 2 al %30 indirimiyle sepette çok daha avantajlı fiyata düşüyor.

D'S Damat Slim Fit Ekru Yarım Fermuarlı Triko Kazak

Enjoy tavuklu yetişkin kedi maması 15 kg çok satanlarda 1. sırada ve Premium ile 1.425,44 TL!

Enjoy tavuklu yetişkin kedi maması 15 kg çok satanlarda 1. sırada ve Premium ile 1.425,44 TL!

Kuru kedi maması kategorisinin zirvesindeki yerini koruyan zengin besleyici formülüyle 1.676,99 TL yerine Premium üyelerine özel avantajlı fiyatıyla sepetlerde.

Enjoy Tavuklu Yetişkin Kuru Kedi Maması 15 Kg

UGG Classic Ultra Mini kadın taba bot Premium ile net 12.749,15 TL!

UGG Classic Ultra Mini kadın taba bot Premium ile net 12.749,15 TL!

Kış sokak modasının kült ikonu %100 süet gövdesi ve sıcacık koyun yünü astarıyla 14.999,00 TL yerine Premium avantajıyla 2.249,85 TL indirim kazanırken, ayakkabı ve çantalarda 1.000 TL'ye sepette ek %15 indirim fırsatı sunuluyor.

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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