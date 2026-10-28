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Günün Fırsatı: Nespresso C40 Inissia Kapsüllü Kahve Makinesi İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Nespresso C40 Inissia Kapsüllü Kahve Makinesi İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.10.2026 - 12:38
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Güne mükemmel bir kahve kokusuyla başlamak ve dilediğiniz an baristaların elinden çıkmış gibi yoğun aromalı bir kahve keyfi yaşamak isteyenler için harika bir haber! Nespresso’nun en sevilen ve en kompakt modellerinden Nespresso C40 Inissia Kapsüllü Kahve Makinesi, Amazon’un Erken Kasım Fırsatları kapsamında indirimde!

Şık kırmızı rengi ve pratik kullanımıyla mutfağınıza stil katacak bu kahve makinesinin özelliklerine birlikte göz atalım 👇

Bu içerik 28.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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19 Bar Basınç Gücü ile Gerçek Espresso ve Lungo Deneyimi

19 Bar Basınç Gücü ile Gerçek Espresso ve Lungo Deneyimi

Inissia, profesyonel baristaların kullandığı seviyedeki 19 bar yüksek basınç pompası sayesinde kapsülün içindeki tüm zengin aromayı ve yoğun kahve özünü bardağınıza aktarır. Her fincanda o çok sevilen kadifemsi kahve köpüğünü mükemmel kıvamda sunar. 

Üzerinde yer alan tek dokunuşlu 2 düğme ile ister sert bir Espresso (40 ml) ister uzun bir Lungo (110 ml) hazırlayabilirsiniz.

25 Saniyede Hızlı Isınma ve A+ Enerji Tasarrufu

25 Saniyede Hızlı Isınma ve A+ Enerji Tasarrufu

Sabah koşturmacasında kahve beklemeye son! Gelişmiş thermoblock ısıtma sistemi sayesinde Inissia, sadece 25 saniye içinde pişirmeye hazır hale gelir. A+ enerji sınıfı etiketiyle doğayı ve bütçenizi korurken, kullanılmadığında 9 dakika içinde otomatik olarak kapanarak ekstra güvenlik ve enerji tasarrufu sağlar.

Kompakt, Renkli Tasarım ve Geniş Kapsül Uyumluluğu

Kompakt, Renkli Tasarım ve Geniş Kapsül Uyumluluğu

Yaklaşık 2,4 kg ağırlığındaki ultra hafif ve kompakt yapısı sayesinde mutfakta veya ofis tezgâhında neredeyse hiç yer kaplamaz. Katlanabilir damlama ızgarası sayesinde latte bardakları ve büyük boy fincanlar da rahatça yerleştirilebilir. Nespresso’nun zengin orijinal kapsül serisinin yanı sıra piyasadaki uyumlu üçüncü taraf kapsüllerle de sorunsuz bir şekilde çalışır.

Ev konforunda saniyeler içinde zengin aromalı kahveler hazırlamak ve Nespresso kalitesini bütçe dostu bir indirimle yakalamak istiyorsanız Nespresso C40 Inissia Kapsüllü Kahve Makinesi’ni Amazon güvencesiyle indirimli fiyattan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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