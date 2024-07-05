Dacia Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, merakla beklenen Temmuz ayı fiyat listelerini yayımladı. Listede, markanın en çok tercih edilen modellerinin anahtar teslim fiyatları yer aldı. Peki, Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring ne kadar oldu?

İşte Dacia'nın 2024 Temmuz ayı güncel fiyat listesi...