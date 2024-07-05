Görüş Bildir
Haberler
Finans
Dacia Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

etiket Dacia Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

Dacia
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 15:45

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, merakla beklenen Temmuz ayı fiyat listelerini yayımladı. Listede, markanın en çok tercih edilen modellerinin anahtar teslim fiyatları yer aldı. Peki, Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring ne kadar oldu? 

İşte Dacia'nın 2024 Temmuz ayı güncel fiyat listesi...

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dacia Fiyat Listesi

Dacia Fiyat Listesi

1999 yılında Renault bünyesine geçen Dacia tarafından tavsiye edilen fiyat listesinde Sandero Stepway, 1.066.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. 

Listede yer alan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları, dahil olduğu kampanya ve opsiyon tercihlerine göre fiyatlarında değişiklik gösterebilir.

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Temmuz 2024

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.066.000 TL

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.113.000 TL

Dacia Duster Fiyat Listesi Temmuz 2024

Dacia Duster Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • Expression ECO-G 100 bg 1.177.900 TL 

  • Expression TCe 150 bg EDC 1.271.000 TL 

  • Essential TCe 150 bg EDC 1.211.000 TL 

  • Essential TCe 150 bg 4x4 1.401.000 TL 

  • Expression TCe 150 bg 4x4 1.443.000 TL 

  • Essential Blue dCi 115 bg 4x4 1.555.000 TL 

  • Journey TCe 150 bg EDC 1.315.900 TL 

  • Extreme TCe 150 bg EDC 1.366.900 TL 

  • Journey Blue dCi 115 bg 4x4 1.624.000 TL

Dacia Jogger Fiyat Listesi Temmuz 2024

Dacia Jogger Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.240.000 TL

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.265.000 TL

Dacia Spring Fiyat Listesi Temmuz 2024

Dacia Spring Fiyat Listesi Temmuz 2024
  • Extreme Electric 65 bg 885.000 TL (2023 Model)

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın