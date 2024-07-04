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Volkswagen Fiyat Listesi Temmuz 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

etiket Volkswagen Fiyat Listesi Temmuz 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Volkswagen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 22:37

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Temmuz ayına özel fiyat listelerini yayımladı. Markanın tüm modelleri bu ay da araba tutkunlarının dikkatini çekti. Aracını yenilemek isteyenler, Volkswagen'in yeni modelleri kadar, popüler Golf, Polo, Tiguan, Taigo, TRoc, Touareg ve Passat modellerinin kampanyalarını ve fiyatlarını da detaylı bir şekilde inceledi.

İşte, Volkswagen'in 2024 Temmuz ayı için belirlediği güncel fiyatlar...

Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
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Volkswagen fiyat listesi

Volkswagen fiyat listesi

Alman otomobil devi Volkswagen, 2024 yılının Temmuz ayına ait fiyat listelerini yayımladı. Listede markanın en uygun fiyatlı modeli olan Polo, 1.109.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuldu. 

Sizin için listelediğimiz fiyatlar, Volkswagen tarafından önerilen anahtar teslim fiyatlarıdır. Söz konusu fiyatlar, kampanyalar veya opsiyonel eklemelerle ilişkili olarak değişebilir.

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Temmuz 2024

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.0 80 PS Impression Manuel 1.109.000 TL

  • Polo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife 1.230.000 TL 

  • 1.0 TSI 95 PS Life DSG 1.326.000 TL

  • 1.0 TSI 95 PS Style DSG 1.530.000 TL

Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Temmuz 2024

Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.0 TSI 115 PS Life Manuel 1.493.000 TL

  • 1.0 TSI 115 PS DSG Life 1.669.000 TL

  • 1.0 TSI 115 PS DSG Style 1.770.000 TL

  • 1.0 TSI 115 PS DSG R-Line 1.836.000 TL

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Temmuz 2024

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 1.420.000 TL

  • 1.0 TSI 110 PS DSG Life 1.617.000 TL

  • 1.0 TSI 110 PS DSG Style 1.821.000 TL

  • 1.0 TSI 110 PS DSG R-Line 1.900.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Style 1.939.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2.075.000 TL

Volkswagen Golf Fiyat Listesi Temmuz 2024

Volkswagen Golf Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression 1.374.000 TL

  • 1.0 eTSI 110 PS Life DSG 1.634.000 TL

  • 1.0 eTSI 110 PS DSG Style 1.843.000 TL

  • 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line 1.918.000 TL

  • 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 1.962.000 TL

  • 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 2.094.000 TL

Golf GTI Fiyat Listesi

  • 2.0 TSI 245 PS GTI DSG 3.053.000 TL

Golf R Fiyat Listesi

  • Golf R 2.0 TSI 320 PS 4MOTION DSGR 4.088.000 TL
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Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Temmuz 2024

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Life 1.805.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Style 1.947.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2.170.000 TL

Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Temmuz 2024

Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGLife 2.076.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 2.438.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGR-Line 2.622.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 3.592.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line 3.831.000 TL 

Tiguan Fiyat Listesi

  • Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Life 2.004.000 TL

  • Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 2.346.000 TL

  • Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSGR-Line 2.501.000 TL

Volkswagen Passat Variant Fiyat Listesi Temmuz 2024

Volkswagen Passat Variant Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business 2.112.000 TL

  • 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 2.573.000 TL

Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Temmuz 2024

Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression 2.156.000 TL 

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business 2.433.000 TL 

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance 2.713.000 TL

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line 2.787.000 TL

  • Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 4.215.000 TL 

  • Yeni Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSGR-Line 4.240.000 TL 

  • Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line 4.318.000 TL

Volkswagen Yeni Touareg Fiyat Listesi Temmuz 2024

Volkswagen Yeni Touareg Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 3.0 V6 TDI SCR 286 PS 4Motion Tiptronik Elegance 8.148.000 TL

  • 3.0 V6 TDI SCR 286 PS 4Motion Tiptronik R-Line 8.508.000 TL

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