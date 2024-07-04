Volkswagen Fiyat Listesi Temmuz 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Temmuz ayına özel fiyat listelerini yayımladı. Markanın tüm modelleri bu ay da araba tutkunlarının dikkatini çekti. Aracını yenilemek isteyenler, Volkswagen'in yeni modelleri kadar, popüler Golf, Polo, Tiguan, Taigo, TRoc, Touareg ve Passat modellerinin kampanyalarını ve fiyatlarını da detaylı bir şekilde inceledi.

İşte, Volkswagen'in 2024 Temmuz ayı için belirlediği güncel fiyatlar...