Cumhuriyet İlan Edildiğinde Çoktan Açıktılar: Osmanlı'dan Bugüne Ayakta Kalan 16 İstanbul Mekânı
Bugün önünden geçip gittiğiniz belki de müdavimi olduğunuz bazı mekanların, aslında Cumhuriyet'in ilanına tanıklık ettiğini düşünmüş müydünüz hiç?
29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildiğinde Bahçekapı'da lokum satılıyor, Sirkeci'de köfte pişiyor, Vefa'da boza dökülüyordu. Aşağıdaki 16 işletme Osmanlı döneminde açıldı ve bugün hâlâ İstanbul'da aynı işi yapıyor. Tarihleri işletmelerin kendi kayıtlarına ve asırlık marka arşivlerine dayanarak derledik; bazıları adres değiştirdi, bazıları el değiştirdi ama hiçbiri kapanmadı. Listeyi en eskiden en yeniye sıraladık.
Not: Google puanları, yorum sayıları ve çalışma saatleri 30 Ekim 2026 tarihine aittir ve zamanla değişebilir.
1. Ali Muhiddin Hacı Bekir (1777) - Eminönü
2. Beyaz Fırın (1836) - Kadıköy
3. Hafız Mustafa 1864 - Eminönü
4. Altan Şekerleme (1865) - Küçükpazar
5. Kurukahveci Mehmet Efendi (1871) - Eminönü
6. Vefa Bozacısı (1876) - Vefa
7. Hacı Abdullah Lokantası (1888) - Beyoğlu
8. Pera Palace Orient Bar (1892) - Tepebaşı
9. Meşhur Filibe Köftecisi (1893) - Sirkeci
10. Tarihi Sarıyer Börekçisi (1895) - Sarıyer
11. Konyalı Lokantası (1897) - Sirkeci / Topkapı Sarayı
12. Pandeli (1901) - Eminönü
13. Meşhur Bebek Badem Ezmecisi (1904) - Bebek
14. Ethem Tezçakar Kahvecisi (1909'dan önce) - Kapalıçarşı
15. Yanyalı Fehmi Lokantası (1919) - Kadıköy
16. Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta (1920) - Sultanahmet
Listeye giremeyenler
Agora Meyhanesi (1890) kapanıp 2013'te yeniden açıldı. Safa Meyhanesi'nin binası 1895'ten ama bugünkü işletme 1948'de devralındı. Cemilzade 1883'te Şehzadebaşı'nda kuruldu, Mısır'a gidip 1937'de döndü. Hacı Baba (1921) 2012'de satıldı. Şekerci Cafer Erol'un aile tarihi 1807'ye uzanıyor ama Kadıköy dükkânı 1945'te açıldı.
Bu mekanların da hepsi köklü ancak 'Osmanlı'dan bu yana kesintisiz' iddiasını tam olarak karşılamıyorlar.
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