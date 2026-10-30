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Cumhuriyet İlan Edildiğinde Çoktan Açıktılar: Osmanlı'dan Bugüne Ayakta Kalan 16 İstanbul Mekânı

Cumhuriyet İlan Edildiğinde Çoktan Açıktılar: Osmanlı'dan Bugüne Ayakta Kalan 16 İstanbul Mekânı

İstanbul osmanlı
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 15:03
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Bugün önünden geçip gittiğiniz belki de müdavimi olduğunuz bazı mekanların, aslında Cumhuriyet'in ilanına tanıklık ettiğini düşünmüş müydünüz hiç?

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildiğinde Bahçekapı'da lokum satılıyor, Sirkeci'de köfte pişiyor, Vefa'da boza dökülüyordu. Aşağıdaki 16 işletme Osmanlı döneminde açıldı ve bugün hâlâ İstanbul'da aynı işi yapıyor. Tarihleri işletmelerin kendi kayıtlarına ve asırlık marka arşivlerine dayanarak derledik; bazıları adres değiştirdi, bazıları el değiştirdi ama hiçbiri kapanmadı. Listeyi en eskiden en yeniye sıraladık.

Not: Google puanları, yorum sayıları ve çalışma saatleri 30 Ekim 2026 tarihine aittir ve zamanla değişebilir.

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1. Ali Muhiddin Hacı Bekir (1777) - Eminönü

1. Ali Muhiddin Hacı Bekir (1777) - Eminönü

Listenin en yaşlısı. Kastamonulu Bekir Efendi'nin I. Abdülhamid döneminde Bahçekapı'da açtığı şekerci dükkânı, lokumu dünyaya tanıtan adres olarak biliniyor. Dükkân 250 yıla yaklaşıyor ve hâlâ aynı aile tarafından işletiliyor. Ziyaretçiler lokumun yanında akide şekerini ve yazın demirhindi şerbetini öneriyor.

Google Puanı: 4,3 (921 değerlendirme)

Adres:  Hamidiye Cad. No:33 Eminönü / Fatih

Telefon: (0212) 522 06 66

Çalışma Saatleri: Her gün 08.00 - 20.00 (bazı şubelerde 21.00)

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Fıstıklı lokum, akide şekeri, demirhindi şerbeti, hediyelik ahşap kutular.

Bilmekte Fayda Var: Fiyatlar turistik şekercilerin birkaç katı; ziyaretçiler bunu 'tarih ve ustalık' olarak değerlendiriyor.

2. Beyaz Fırın (1836) - Kadıköy

2. Beyaz Fırın (1836) - Kadıköy

Balat'ta kuruldu, 1910'da Kadıköy'e taşındı. Kadıköy çarşısında fırın deyince akla gelen ilk isim ve listedeki en eski Anadolu yakası adresi. Ziyaretçiler kahvaltılık çeşitliliğini, kurabiye vitrinini ve karşısındaki dondurmacıyı öne çıkarıyor.

Google Puanı: 3,9 (2.207 değerlendirme)

Adres: Caferağa, Yasa Cd. No:23, 34710 Kadıköy/İstanbul

Telefon: (0216) 349 13 13

Çalışma Saatleri: Her gün 06.45 - 23.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Labneli mini simit, tuzlu ve tatlı kurabiyeler, börek, dondurma.

Bilmekte Fayda Var: Fiyatları yüksek bulan ve tazelikten şikâyet eden yorumlar var.

3. Hafız Mustafa 1864 - Eminönü

3. Hafız Mustafa 1864 - Eminönü

İsmail Hakkı Bey çörek ve poğaçayla başladı, oğlu Hafız Mustafa lokum ve şerbetli tatlıyla büyüttü. Bugün turistik şubeleriyle tanınıyor ama Bahçekapı'daki kök dükkân 160 yılı aşkın süredir yerinde. Listenin en çok yorum alan adresi; gece yarısından sonra bile oturacak yer bulmak zor.

Google Puanı: 4,7 (18.594 değerlendirme)

Adres: Hobyar, Hamidiye Cd. No:20/C, 34112 Fatih/İstanbul

Telefon: (0212) 513 36 10

Çalışma Saatleri: Her gün 08.00 - 01.30

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Fıstıklı baklava, keşkül, safranlı trileçe, damla sakızlı kahve, hediyelik paketleme.

Bilmekte Fayda Var: Şubeleşmeyle birlikte kalitenin düştüğünü söyleyen yorumlar var.

4. Altan Şekerleme (1865) - Küçükpazar

4. Altan Şekerleme (1865) - Küçükpazar

Listenin en az bilineni. Küçükpazar'daki minik dükkân akide şekerini, lokumu ve badem ezmesini hâlâ eski usulle, meyve suyuyla yapıyor. Aynı ailenin elinde beşinci kuşak. Ziyaretçiler Hacı Bekir'e göre daha yumuşak lokum ve çok daha uygun fiyat buluyor.

Google Puanı: 4,6 (449 değerlendirme)

Adres: Demirtaş, Kantarcılar Cd. No:68, 34134 Fatih/İstanbul

Telefon: (0212) 522 59 09

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 08.30 - 19.00 / Pazar: 10.00 - 18.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Lokum, akide şekeri, meyve suyuyla yapılan şekerler, karışık kilo fiyatı, güler yüz.

5. Kurukahveci Mehmet Efendi (1871) - Eminönü

5. Kurukahveci Mehmet Efendi (1871) - Eminönü

Mısır Çarşısı'nın arkasındaki kuyruk 150 yıldır bitmedi. Mehmet Efendi kahveyi çiğ çekirdek yerine kavrulup öğütülmüş satan ilk esnaf olarak biliniyor. Ziyaretçiler sokağa yayılan kavrulmuş kahve kokusunu ve yanında gelen çikolatayı anlatıyor; paket kahve için de uğranıyor.

Google Puanı: 4,5 (3.651 değerlendirme)

Adres: Rüstem Paşa, Tahmis Sk. No:66, 34116 Fatih/İstanbul

Telefon: (0212) 444 22 00

Çalışma Saatleri: Her gün 08.00 - 19.30

İnternet Sitesi: mehmetefendi.com

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Türk kahvesi, kavrulmuş kahve kokusu, yanında gelen çikolata, paket kahve çeşitleri.

Bilmekte Fayda Var: Sadece Türk kahvesi var; espresso ya da cappuccino yok.

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6. Vefa Bozacısı (1876) - Vefa

6. Vefa Bozacısı (1876) - Vefa

Prizrenli Hacı Sadık Bey'in Eylül 1876'da açtığı dükkân. Vitrindeki bardak Atatürk'ün 1937'de boza içtiği bardak. Listenin en çok yorum alan adreslerinden; tarçınlı bozanın üstüne karşı dükkândan alınan leblebi dökmek burada gelenek. Kazandan doldurulan bardağı alıp çıkarken ödeyebilir, kışın yanan sıcak sobanın yanında boza keyfi yapabilirsiniz.

Google Puanı: 4,5 (19.891 değerlendirme)

Adres: Molla Hüsrev, Vefa Cd. No:66, 34134 Fatih/İstanbul

Telefon: (0212) 519 49 22

Çalışma Saatleri: Her gün 08.00 - 24.00

İnternet Sitesi: vefa.com.tr

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Tarçınlı boza, leblebi, nostaljik dükkân, uygun fiyat.

7. Hacı Abdullah Lokantası (1888) - Beyoğlu

7. Hacı Abdullah Lokantası (1888) - Beyoğlu

II. Abdülhamid'in lokanta ruhsatı verdiği ilk işletme olarak anılıyor. Karaköy iskelesinde açıldı, 1916'da Beyoğlu'na taşındı, 1940-1983 arasında Hacı Salih adıyla çalıştı. Menüde 400'e yakın Osmanlı yemeği var; alkol ve müzik yok. Ziyaretçiler yaşlı garsonların servisini ve ayva tatlısını özellikle anıyor.

Google Puanı: 4,4 (2.659 değerlendirme)

Adres: Hüseyinağa, Atıf Yılmaz Cd. No:9/A, 34435 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (0212) 293 85 61

Çalışma Saatleri: Her gün 11.00 - 22.30

İnternet Sitesi: haciabdullah.com.tr

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Patlıcanlı kıymalı yemekler, kuzu pirzola, ayva tatlısı, sumaklı soğan ikramı, servis.

Bilmekte Fayda Var: Esnaf lokantası fiyatı beklemeyin; ziyaretçiler fiyatı yüksek ama karşılığını veren bir yer olarak tanımlıyor.

8. Pera Palace Orient Bar (1892) - Tepebaşı

8. Pera Palace Orient Bar (1892) - Tepebaşı

Orient Express yolcuları için inşa edildi, 1895'te kapılarını açtı. Agatha Christie'nin odası ve Atatürk'ün 101 numaralı dairesi hâlâ ziyaret ediliyor. Otelin barı 130 yıldır servis yapıyor; ziyaretçiler dekor için geldiklerini, kokteylin ikinci planda kaldığını söylüyor.

Google Puanı: 4,5 (142 değerlendirme)

Adres: Evliya Çelebi, Meşrutiyet Cd. No:52, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (0212) 377 40 00

Çalışma Saatleri: Her gün 10.00 - 02.00

İnternet Sitesi: perapalace.com

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Tarihi dekor, Pera kokteyli, canlı caz geceleri, Türk kahvesi.

Bilmekte Fayda Var: Beş yıldızlı otel fiyatlandırması; ziyaretçiler yine de beklediklerinden ucuz bulmuş.

9. Meşhur Filibe Köftecisi (1893) - Sirkeci

9. Meşhur Filibe Köftecisi (1893) - Sirkeci

Filibe göçmeni Mehmet Saltuk'un Babıâli'de açtığı köfteci, bugün Hocapaşa'da beşinci kuşakla devam ediyor. Baharatsız, küçük ve yuvarlak köftesi 130 yıldır aynı. Sultanahmet Köftecisi'nden 27 yıl daha eski ama çok daha az turist biliyor. Yorumlarda acı sos köfteden çok övülüyor.

Google Puanı: 3,8 (4.982 değerlendirme)

Adres: Hoca Paşa, Hocapaşa Camii Sok. No:3, 34112 Fatih/İstanbul

Telefon: (0212) 519 39 76

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 10.30 - 21.00 / Pazar: Kapalı

İnternet Sitesi: meshurfilibekoftecisi.com

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Köfte, piyaz, acı sos, sütlaç, hızlı servis.

Bilmekte Fayda Var: Listenin en düşük puanlı lokantası; porsiyonun küçük, fiyatın yüksek olduğu yorumlarda sık geçiyor.

10. Tarihi Sarıyer Börekçisi (1895) - Sarıyer

10. Tarihi Sarıyer Börekçisi (1895) - Sarıyer

Kuş üzümlü, dolmalık fıstıklı kıymalı kol böreğini icat eden Mehmet Ali Bey'in dükkânı; Sarıyer böreği adını buradan aldı. Aile şirketi dördüncü kuşakta el değiştirdi ama dükkân ve tarif yerinde. Üst katta Boğaz manzaralı salon var. Bursa'dan yılda birkaç kez sırf börek için gelen müdavimleri var.

Google Puanı: 4,2 (4.207 değerlendirme)

Adres: Sarıyer, Yeni Mahalle Cd. No:28, 34450 Sarıyer/İstanbul

Telefon: (0212) 242 15 39

Çalışma Saatleri: Her gün 05.00 - 23.30

İnternet Sitesi: meshursariyerborekcisi.com

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Kıymalı Sarıyer böreği, ıspanaklı ve patatesli börek, üst kat manzarası, çay.

Bilmekte Fayda Var: Böreği yağlı bulan yorumlar var; aynı adı kullanan başka işletmelerle bağı olmadığını işletme açıkladı.

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11. Konyalı Lokantası (1897) - Sirkeci / Topkapı Sarayı

11. Konyalı Lokantası (1897) - Sirkeci / Topkapı Sarayı

Konya Doğanbey'den gelen Hacı Ahmet Doyuran, Sirkeci'de dört masa ve 16 sandalyeyle 'Konya Lezzet Lokantası' adıyla açtı. Şöhreti 1940'lardan sonra yayıldı; kral, kraliçe ve devlet başkanı ağırladı. Bugün ana salonu Topkapı Sarayı'nın avlusunda, tarihi karakol binasında; Marmara manzaralı masalar için önceden sormak gerekiyor.

Google Puanı: 4,2 (1.429 değerlendirme)

Adres: Topkapı Sarayı Müzesi içi, Bab-ı Hümayun Avlusu, Cankurtaran, 34122 Fatih/İstanbul

Çalışma Saatleri: Pazartesi, Çarşamba - Pazar: 09.00 - 17.30 / Salı: Kapalı

İnternet Sitesi: konyalilokantasi.com.tr

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Mercimek çorbası, Osmanlı şerbeti, saray manzarası, servis.

Bilmekte Fayda Var: Müze giriş saatlerine bağlı; akşam yemeği yok. Fiyatlar müze içi standartlarında.

12. Pandeli (1901) - Eminönü

12. Pandeli (1901) - Eminönü

Mısır Çarşısı'nın ana girişinin üstündeki turkuaz çinili salon. Aşçı Pandeli Çobanoğlu'nun kurduğu lokanta Atatürk'ten Kraliçe II. Elizabeth'e ve Audrey Hepburn'e kadar uzun bir konuk listesine sahip. Bugünkü adresine sonradan taşındı. Yorumlarda kuzu incik ve kazandibi en çok anılan iki tabak.

Google Puanı: 4,2 (2.513 değerlendirme)

Adres: Rüstem Paşa, Mısır Çarşısı İçi No:1, 34110 Fatih/İstanbul

Telefon: (0212) 527 39 09

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 11.30 - 19.00 / Pazar: Kapalı

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Kuzu incik, kazandibi, topik, enginar, çinili salon.

Bilmekte Fayda Var: Akşam yemeği servisi yok; öğlen için rezervasyon öneriliyor. Fiyatlar yüksek.

13. Meşhur Bebek Badem Ezmecisi (1904) - Bebek

13. Meşhur Bebek Badem Ezmecisi (1904) - Bebek

Mehmet Halil Bey'in Boğaz kıyısındaki dükkânı. Badem ve fıstık ezmesi hâlâ taş havanda dövülüyor; vitrin 120 yıldır neredeyse hiç değişmedi. Ürünler hediyelik kutuda yurt dışına taşınıyor. Listenin en küçük dükkânlarından biri.

Google Puanı: 4,0 (217 değerlendirme)

Adres: Bebek, Cevdet Paşa Cd. No:53/C, 34342 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: 0543 738 50 33

Çalışma Saatleri: Her gün 09.00 - 21.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Badem ezmesi, fıstık ezmesi, hediyelik kutular.

Bilmekte Fayda Var: Ürünü övüp kasadaki servisten şikâyet eden yorumlar var.

14. Ethem Tezçakar Kahvecisi (1909'dan önce) - Kapalıçarşı

14. Ethem Tezçakar Kahvecisi (1909'dan önce) - Kapalıçarşı

Kapalıçarşı'nın içinde, Halıcılar Çarşısı'ndaki birkaç tabureli kahveci. Kesin kuruluş tarihi bilinmiyor; ailenin elindeki 1909 tarihli makbuz o yıl faal olduğunu gösteriyor. Dördüncü kuşaktan Bekir Tezçakar aynı tezgâhta; pirinç tepsiler ve alçak tahta tabureler 1800'lerin çarşı düzeninden kalma.

Google Puanı: 2,3 (244 değerlendirme)

Adres: Beyazıt, Halıcılar Çarşısı Cd. No:89, 34126 Fatih/İstanbul

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi: 08.00 - 19.00 / Pazar: Kapalı

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Türk kahvesi, çay, baklava, alçak tabure ve pirinç tepsi düzeni, Kapalıçarşı atmosferi.

Bilmekte Fayda Var: Listenin en düşük puanlı adresi. Menü yok; turistlerin fiyat şikâyetleri puanı aşağı çekiyor. Sipariş vermeden önce fiyatı sormak gerekiyor.

15. Yanyalı Fehmi Lokantası (1919) - Kadıköy

15. Yanyalı Fehmi Lokantası (1919) - Kadıköy

Yanya göçmeni Fehmi Sönmezler'in Kadıköy Balık Pazarı'nda açtığı esnaf lokantası, bugün üçüncü kuşakta. Tescilli Yanya köftesi ve tezgâhtaki zeytinyağlı vitriniyle Anadolu yakasının en eski lokantası. Yemekler vitrinden seçiliyor; ziyaretçiler patlıcanlı kıymalı yemekleri ve nar salatasını öne çıkarıyor.

Google Puanı: 4,0 (2.932 değerlendirme)

Adres: Osmanağa, Yağlıkçı İsmail Sok. No:1, 34714 Kadıköy/İstanbul

Telefon: (0216) 336 33 33

Çalışma Saatleri: Her gün 09.00 - 21.00

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Yanya köftesi, patlıcanlı kıymalı, nar salatası, vitrin düzeni, zarif salon.

Bilmekte Fayda Var: Yemeklerin ılık ve yağlı geldiğini söyleyen yorumlar var.

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16. Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta (1920) - Sultanahmet

Mehmet Seracettin Efendi'nin 'Turan Kebapçısı' adıyla açtığı dükkân. Izgara köfte, piyaz, pilav ve irmik helvası dışında menüde neredeyse bir şey yok. Listenin en genci; Cumhuriyet'ten üç yıl önce açıldı. Divanyolu'ndaki asıl dükkânı kastediyoruz; Sirkeci'deki yeni şube ayrı bir adres.

Google Puanı: 4,1 (10.513 değerlendirme)

Adres: Alemdar, Divanyolu Cd. No:12, 34110 Fatih/İstanbul

Telefon: (0212) 513 64 68

Çalışma Saatleri: Her gün 10.30 - 22.30

Ziyaretçilerin Öne Çıkardıkları: Izgara köfte, piyaz, acı sos, irmik helvası, hızlı servis.

Bilmekte Fayda Var: Turistik fiyatlandırma ve kalabalık; yoğun saatlerde masa paylaşımı olabiliyor.

Listeye giremeyenler

Agora Meyhanesi (1890) kapanıp 2013'te yeniden açıldı. Safa Meyhanesi'nin binası 1895'ten ama bugünkü işletme 1948'de devralındı. Cemilzade 1883'te Şehzadebaşı'nda kuruldu, Mısır'a gidip 1937'de döndü. Hacı Baba (1921) 2012'de satıldı. Şekerci Cafer Erol'un aile tarihi 1807'ye uzanıyor ama Kadıköy dükkânı 1945'te açıldı. 

Bu mekanların da hepsi köklü ancak 'Osmanlı'dan bu yana kesintisiz' iddiasını tam olarak karşılamıyorlar.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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