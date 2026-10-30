Cumhuriyet İlan Edildiğinde Çoktan Açıktılar: Osmanlı'dan Bugüne Ayakta Kalan 16 İstanbul Mekânı

Bugün önünden geçip gittiğiniz belki de müdavimi olduğunuz bazı mekanların, aslında Cumhuriyet'in ilanına tanıklık ettiğini düşünmüş müydünüz hiç?

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildiğinde Bahçekapı'da lokum satılıyor, Sirkeci'de köfte pişiyor, Vefa'da boza dökülüyordu. Aşağıdaki 16 işletme Osmanlı döneminde açıldı ve bugün hâlâ İstanbul'da aynı işi yapıyor. Tarihleri işletmelerin kendi kayıtlarına ve asırlık marka arşivlerine dayanarak derledik; bazıları adres değiştirdi, bazıları el değiştirdi ama hiçbiri kapanmadı. Listeyi en eskiden en yeniye sıraladık.

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