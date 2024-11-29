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Çocuklara Sosyal Medya Yasağı mı Geliyor? Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Açıkladı

Çocuklara Sosyal Medya Yasağı mı Geliyor? Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.11.2024 - 22:31

Avustralya’da 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağını öngören tasarı yasalaştı. Benzer uygulama şimdilerde Türkiye ve İngiltere’nin de gündeminde.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un yayının katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altının sosyal medya kullanımına dair konuştu. 

“16 yaş altı sosyal medya hesabı açmamalı” diyen Uraloğlu, yasak gelip gelmeyeceğine dair de konuştu.

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Avustralya’da 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağı geldi. Parlamento, sosyal medya kurumlarından etkili ‘yaş doğrulama’ uygulamaları talep etti.

Avustralya’da 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağı geldi. Parlamento, sosyal medya kurumlarından etkili ‘yaş doğrulama’ uygulamaları talep etti.

Kuralları ihlal eden şirketlere 49.5 milyon dolar ceza kesilecek.

Benzer uygulama Türkiye’nin de gündemine girdi. Türkiye'de çocuklara sosyal medya yasağının gelip gelmeyeceği merak edilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan konuyla ilgili bir yanıt geldi.

Benzer uygulama Türkiye’nin de gündemine girdi. Türkiye'de çocuklara sosyal medya yasağının gelip gelmeyeceği merak edilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan konuyla ilgili bir yanıt geldi.

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un yayınına konuk olan Uraloğlu, "16 yaşın altı sosyal medya hesabı açamamalı diye bireysel düşüncem var." dedi.

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un yayınına konuk olan Uraloğlu, "16 yaşın altı sosyal medya hesabı açamamalı diye bireysel düşüncem var." dedi.

Çocuklara sosyal medya yasağı mı geliyor?

Çocuklara sosyal medya yasağı mı geliyor?

Bakan Uraloğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Bazı filmlerde yazıyor, Google'dan aradığınızda karşınızda +18 yaşı soruyor. Oraya sadece oyun oynama, arkadaşları ile sohbet etme saikiyle giren 16 yaşından küçük olduğunu düşünelim. Onu alıp başka yerlere götürüyorsanız, teşvik ediyorsanız, tahrik ediyorsanız bu başka bir şey. 

Bunu seçebilecek düzeye gelmiş olan insanlarımızın kendi tercihidir diye bırakabiliriz. Ama 16 yaşın altı gerçekten disiplin edilmeli, sosyal medya hesabı açamamalı diye bireysel düşüncem var. Birçok bakanlıkla, kurumla istişare ediyoruz bu konuyu.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bazı platform yasaklarından başladınız, şimdi çocuklara geldi sıra