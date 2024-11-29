Çocuklara Sosyal Medya Yasağı mı Geliyor? Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Açıkladı
Çocuklara Sosyal Medya Yasağı mı Geliyor? Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Açıkladı
Avustralya’da 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağını öngören tasarı yasalaştı. Benzer uygulama şimdilerde Türkiye ve İngiltere’nin de gündeminde.
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un yayının katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altının sosyal medya kullanımına dair konuştu.
“16 yaş altı sosyal medya hesabı açmamalı” diyen Uraloğlu, yasak gelip gelmeyeceğine dair de konuştu.
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Avustralya’da 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağı geldi. Parlamento, sosyal medya kurumlarından etkili ‘yaş doğrulama’ uygulamaları talep etti.
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Benzer uygulama Türkiye’nin de gündemine girdi. Türkiye'de çocuklara sosyal medya yasağının gelip gelmeyeceği merak edilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan konuyla ilgili bir yanıt geldi.
Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un yayınına konuk olan Uraloğlu, "16 yaşın altı sosyal medya hesabı açamamalı diye bireysel düşüncem var." dedi.
Çocuklara sosyal medya yasağı mı geliyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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