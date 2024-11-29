Çocuklara Sosyal Medya Yasağı mı Geliyor? Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Açıkladı

Bakan Uraloğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Bazı filmlerde yazıyor, Google'dan aradığınızda karşınızda +18 yaşı soruyor. Oraya sadece oyun oynama, arkadaşları ile sohbet etme saikiyle giren 16 yaşından küçük olduğunu düşünelim. Onu alıp başka yerlere götürüyorsanız, teşvik ediyorsanız, tahrik ediyorsanız bu başka bir şey.

Bunu seçebilecek düzeye gelmiş olan insanlarımızın kendi tercihidir diye bırakabiliriz. Ama 16 yaşın altı gerçekten disiplin edilmeli, sosyal medya hesabı açamamalı diye bireysel düşüncem var. Birçok bakanlıkla, kurumla istişare ediyoruz bu konuyu.”