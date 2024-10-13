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Bakan Uraloğlu’ndan Sosyal Medya Açıklaması: “Hizaya Gelmeyenlerle İlgili Gerekenler Yapılır”

Bakan Uraloğlu’ndan Sosyal Medya Açıklaması: “Hizaya Gelmeyenlerle İlgili Gerekenler Yapılır”

Instagram Sosyal Medya
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.10.2024 - 14:26

Instagram’ın uzun süre kapalı olmasından sonra şimdi de Discord kapatıldı. Sosyal medya platformları hakkında açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “İnsanların şiddet ve fuhuş noktasında kandırılmaması gerek. 'Türkiye'de şu içerikleri koymayacaksın' gibi önceden bir düzenlemeler yapılabilir. Bunun için kafa yoruyoruz. Hizaya gelmeyenlerle ilgili gerekenler yapılır“ dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları cevapladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları cevapladı.

Sosyal medya platformları hakkında açıklamalar yapan Oraloğlu “Belli kurallara göre disipline edilmesi lazım. Bu noktada düzenlemeler yapıyoruz” dedi.

Sosyal medya platformları hakkında açıklamalar yapan Oraloğlu “Belli kurallara göre disipline edilmesi lazım. Bu noktada düzenlemeler yapıyoruz” dedi.

İşte Bakan Uraloğlu’nun sosyal medya hakkındaki açıklamaları:

İşte Bakan Uraloğlu’nun sosyal medya hakkındaki açıklamaları:

“Bir kere biz sosyal medyayı toplum olarak seviyoruz. Burada kesinlikle belli kurallara göre disipline edilmesi lazım. Bu noktada düzenlemeler yapıyoruz. 

Ben söylüyorum; oradan ticaret yapan insanların ayırıyorum. Onun haricinde ne kaybettik? Sadece vatandaşımızı, çocuğumuzu, evladımızı koruma refleksimizi korumamız gerekir. Discord uygulamasını kapattık. Şu malum olaylar olmadan önce kapatmış olsaydık ciddi bir şekilde tartışma olacaktı ama şimdi hiç ses çıkmadı. Dolayısıyla bu tarafı da doğru yönetmemiz lazım.

İnsanların şiddet ve fuhuş noktasında kandırılmaması gerek. Bazı platformların temsilcisi yok Türkiye'de. Discord'un Whatpadd'in temsilcisi yok. Bir taraftan da olması gerekmiyor.

Biz daha büyük yaygın olanların temsilcilerinin olmasını istedik. Belki daha da yaygınlaştırılması gerekir. 'Türkiye'de şu içerikleri koymayacaksın' gibi önceden bir düzenlemeler yapılabilir. Bunun için kafa yoruyoruz.

Kademeler var. Uyarıyoruz. İkincisi düzeltmezse 'Reklam yasağı getiriyorum' diyoruz. Olmadı onu da dinlemezse bant daraltıyoruz. Onu da dinlemezse erişime engel getiriyoruz. Bunları uygulamaya başladık.

Instagram'dan sonra gördüler gereği yapılıyor. Vatandaşlar olarak milli ve manevi değerlerimize saldırı olduğunda şu platformda bir günlüğüne üyeliğimizi donduralım diyorlar mı? 

Hizaya gelmeyenlerle ilgili gerekenler yapılır.  Yasakçı bir zihniyetle hareket ediyor konumda olmak istemiyoruz. Kanunların vereceği cezaların caydırıcı olması lazım. Özellikle genç kardeşlerimiz önüne çıkan haberleri teyit etmeden inanmasın.”

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