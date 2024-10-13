Bakan Uraloğlu’ndan Sosyal Medya Açıklaması: “Hizaya Gelmeyenlerle İlgili Gerekenler Yapılır”
Bakan Uraloğlu’ndan Sosyal Medya Açıklaması: “Hizaya Gelmeyenlerle İlgili Gerekenler Yapılır”
Instagram’ın uzun süre kapalı olmasından sonra şimdi de Discord kapatıldı. Sosyal medya platformları hakkında açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “İnsanların şiddet ve fuhuş noktasında kandırılmaması gerek. 'Türkiye'de şu içerikleri koymayacaksın' gibi önceden bir düzenlemeler yapılabilir. Bunun için kafa yoruyoruz. Hizaya gelmeyenlerle ilgili gerekenler yapılır“ dedi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları cevapladı.
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Sosyal medya platformları hakkında açıklamalar yapan Oraloğlu “Belli kurallara göre disipline edilmesi lazım. Bu noktada düzenlemeler yapıyoruz” dedi.
İşte Bakan Uraloğlu’nun sosyal medya hakkındaki açıklamaları:
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