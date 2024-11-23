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Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kritik Google Açıklaması: "Dönüş Bekliyoruz Haksızlık Varsa Adım Atacağız"

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Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kritik Google Açıklaması: "Dönüş Bekliyoruz Haksızlık Varsa Adım Atacağız"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.11.2024 - 12:22

Yerel ve bağımsız medya için Google büyük önem taşıyor. “Google Haberler” ve “Google Keşfet” platformlarında son dönemde özellikle bağımsız mecraların görünürlüğü adeta ortadan kayboldu. Pek çok internet sitesinde kullanıcı trafiği yüzde 80’e varan oranlarda düştü. Bu düşüşün ve görünürlüğün kaybolmasının Google’ın son algoritma güncellemesiyle ilişkili olduğu düşünülse de Google resmi bir açıklamada bulunmuyor.

CNN Türk’ten Hakan Çelik’e konu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na bu konu soruldu.

Google Türkiye ile görüştüklerini aktaran Uraloğlu, Google küresel merkezin cevabına göre Rekabet Kurumu ile bir adım atmaya hazır olduklarını belirtti. Uraloğlu, “Haksızlık tespit edersek adım atacağız” dedi. 

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Dünyanın en popüler arama motoru olan Google, yaklaşık 4 milyar kişinin tarafından kullanılıyor ve günlük 9 milyar arama yapıldığı tahmin ediliyor.

Dünyanın en popüler arama motoru olan Google, yaklaşık 4 milyar kişinin tarafından kullanılıyor ve günlük 9 milyar arama yapıldığı tahmin ediliyor.

Milyarlarca kişinin kullandığı Google, yerel ve bağımsız mecralar için önemli bir trafik kaynağı. Mecralar “Google Haberler” ve “Google Keşfet” platformları ile ciddi oranda kullanıcı çekiyor. Ancak son dönemde internet sitelerinin trafikleri adeta dibi görmüş durumda.

Milyarlarca kişinin kullandığı Google, yerel ve bağımsız mecralar için önemli bir trafik kaynağı. Mecralar “Google Haberler” ve “Google Keşfet” platformları ile ciddi oranda kullanıcı çekiyor. Ancak son dönemde internet sitelerinin trafikleri adeta dibi görmüş durumda.

İnternet siteleri ciddi bir görünürlük kaybetti. Pek çoğunun trafiğinde yüzde 80’e yakın kayıp yaşandı.

Bu görünürlük kaybının nedeni olarak Google’ın son algoritma güncellemesi tahmin edilse de kurumdan resmi açıklama yapılmadığı için durum belirsizliğini koruyor.

İnternet sitelerinin Google karşısında elleri kolları adeta bağlanmış durumda. Yapılan başvurular yanıt bulmazken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan konuyla ilgili kritik açıklama geldi.

İnternet sitelerinin Google karşısında elleri kolları adeta bağlanmış durumda. Yapılan başvurular yanıt bulmazken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan konuyla ilgili kritik açıklama geldi.

CNN Türk’ten Hakan Çelik’e konu olan Uraloğlu, Google ile görüştüklerini aktardı.

CNN Türk’ten Hakan Çelik’e konu olan Uraloğlu, Google ile görüştüklerini aktardı.

Gazeteci Hakan Çelik, Uraloğlu’na şu soruyu yöneltti:

Google Türkiye’nin algoritma güncellemesiyle bağımsız habercilik yapan kuruluş ve gazetelerin Keşfet platformunda görünürlüğünün düştüğüne dair izlenim var. Google Türkiye temsilciği ile görüştünüz mü?”

“Google’dan gelecek cevaba göre adım atacağız.”

“Google’dan gelecek cevaba göre adım atacağız.”

Uraloğlu'nun kritik açıklamaları şöyle oldu:

Google’la görüştük. Düzenleme Google Türkiye tarafından değil global tarafından atıldı. Google Türkiye temsilcilerinin bize ilettiği bu düzenlemeden bilgi sahipleri olmadıkları. İkinci kez sorduk onlardan bir dönüş bekliyoruz. Gelecek dönüşe göre Rekabet Kurumu'yla birlikte bir adım atılabilir. Eğer haksızlık tespit edersek adım atacağız. BTK ve Rekabet Kurumu'yla işbirliği yapıp adım atmamız söz konusu Google küresel merkezin cevabına göre.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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