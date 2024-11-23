Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kritik Google Açıklaması: "Dönüş Bekliyoruz Haksızlık Varsa Adım Atacağız"

Yerel ve bağımsız medya için Google büyük önem taşıyor. “Google Haberler” ve “Google Keşfet” platformlarında son dönemde özellikle bağımsız mecraların görünürlüğü adeta ortadan kayboldu. Pek çok internet sitesinde kullanıcı trafiği yüzde 80’e varan oranlarda düştü. Bu düşüşün ve görünürlüğün kaybolmasının Google’ın son algoritma güncellemesiyle ilişkili olduğu düşünülse de Google resmi bir açıklamada bulunmuyor.

CNN Türk’ten Hakan Çelik’e konu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na bu konu soruldu.

Google Türkiye ile görüştüklerini aktaran Uraloğlu, Google küresel merkezin cevabına göre Rekabet Kurumu ile bir adım atmaya hazır olduklarını belirtti. Uraloğlu, “Haksızlık tespit edersek adım atacağız” dedi.

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