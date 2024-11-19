ABD Adalet Bakanlığı Devrede: Google, Chrome'u Satıyor mu?
ABD Adalet Bakanlığı Devrede: Google, Chrome'u Satıyor mu?
Dünya çapında milyonlarca kişi telefonlarında Google'ın Chrome tarayıcısını kullanıyor. Yıllardır arama motorunda herkesin tercih ettiği yer, Chrome. Fakat Google'ın başı bu kez Chrome ile dertte. Bloomberg'in aktardığı habere göre, ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, Google'ın Chrome'u satması için yargıçtan talepte bulunacak. Sebebi ise Google'ın arama pazarında tekelleşmesi.
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Google'ın başı dertte.
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Geçtiğimiz Ağustos ayında yargıç, Google'ın arama pazarında yasa dışı olarak tekelleştiğine hükmetmişti.
ABD Adalet Bakanlığı, 2023 yılının Ocak ayında yapıtğı açıklamada Google'a "antitröst" davası açıldığını bildirmişti.
Öte yandan, Google'ın rakip ürünlerin kullanılmasını yasa dışı yollarla engellediği de aktarılıyor.
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