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ABD Adalet Bakanlığı Devrede: Google, Chrome'u Satıyor mu?

ABD Adalet Bakanlığı Devrede: Google, Chrome'u Satıyor mu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 11:13

Dünya çapında milyonlarca kişi telefonlarında Google'ın Chrome tarayıcısını kullanıyor. Yıllardır arama motorunda herkesin tercih ettiği yer, Chrome. Fakat Google'ın başı bu kez Chrome ile dertte. Bloomberg'in aktardığı habere göre, ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, Google'ın Chrome'u satması için yargıçtan talepte bulunacak. Sebebi ise Google'ın arama pazarında tekelleşmesi. 

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Google'ın başı dertte.

Google'ın başı dertte.

Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, ABD Adelet Bakanlığı Google'a karşı mahkemeden yeni bir talepte bulunacak.

Adalet Bakanlığı yetkililerinin Google'ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlanması için mahkemeden talepte bulunacağı aktarılıyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında yargıç, Google'ın arama pazarında yasa dışı olarak tekelleştiğine hükmetmişti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında yargıç, Google'ın arama pazarında yasa dışı olarak tekelleştiğine hükmetmişti.

Bu kez de Bakanlık yetkilileri, yargıçtan yapay zeka ve akıllı telefon işletim sistemiyle ilgili önlemler almasını isteyecek.

Federal yargıç Amit Mehta, Ağustos ayında Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı konusunda 'yasa dışı tekel' oluşturduğuna hükmetmişti. Açıklanan kararda 'Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir.' ifadelerine yer verilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, 2023 yılının Ocak ayında yapıtğı açıklamada Google'a "antitröst" davası açıldığını bildirmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, 2023 yılının Ocak ayında yapıtğı açıklamada Google'a "antitröst" davası açıldığını bildirmişti.

Buna göre, Google'ın çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtiliyor. Ayrıca Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak adına yasa dışı yöntemler kullandığı da aktarılıyor.

Öte yandan, Google'ın rakip ürünlerin kullanılmasını yasa dışı yollarla engellediği de aktarılıyor.

Öte yandan, Google'ın rakip ürünlerin kullanılmasını yasa dışı yollarla engellediği de aktarılıyor.

2020'de de aynı nedenlerden dolayı açılan başka bir 'antitröst' davası bulunuyor. Bu kez ABD'nin pek çok farklı bölgesinden açılan davanın sonucunda ne olacağı ise merak konusu.

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