ABD Adalet Bakanlığı Devrede: Google, Chrome'u Satıyor mu?

Bu kez de Bakanlık yetkilileri, yargıçtan yapay zeka ve akıllı telefon işletim sistemiyle ilgili önlemler almasını isteyecek.

Federal yargıç Amit Mehta, Ağustos ayında Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı konusunda 'yasa dışı tekel' oluşturduğuna hükmetmişti. Açıklanan kararda 'Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir.' ifadelerine yer verilmişti.