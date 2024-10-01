Çocuk İstememek Boşanma Sebebi mi? Yargıtay Tartışmalara Son Noktayı Koydu

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Kadriye Örgen’in anlattığı bir davada, bir süredir geçimsizlik yaşayan bir çift, aile mahkemesine müracaat ederek boşanmak istedi. Mahkeme, tarafları eşit kusurlu buldu ancak bu karara itiraz eden kadın, kararı temyiz etti.
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Çekişmeli geçen davada, erkeğin eşinden ortak çocuk istememesi mahkeme tarafından "ağır kusur" olarak değerlendirildi. Bu karara göre, erkeğin çocuk istememesi boşanma gerekçesi olarak kabul edilip, kadının maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı doğdu.
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