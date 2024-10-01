Görüş Bildir
Haberler
Video
Çocuk İstememek Boşanma Sebebi mi? Yargıtay Tartışmalara Son Noktayı Koydu

Çocuk İstememek Boşanma Sebebi mi? Yargıtay Tartışmalara Son Noktayı Koydu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 14:59

İçerik Devam Ediyor

Çocuk sahibi olma konusunda eşler arasında yaşanan anlaşmazlık, boşanma sebebi sayılabilir mi? Yargıtay, bu konuda süregelen tartışmalara son noktayı koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kadriye Örgen’in anlattığı bir davada, bir süredir geçimsizlik yaşayan bir çift, aile mahkemesine müracaat ederek boşanmak istedi. Mahkeme, tarafları eşit kusurlu buldu ancak bu karara itiraz eden kadın, kararı temyiz etti.

Kadriye Örgen’in anlattığı bir davada, bir süredir geçimsizlik yaşayan bir çift, aile mahkemesine müracaat ederek boşanmak istedi. Mahkeme, tarafları eşit kusurlu buldu ancak bu karara itiraz eden kadın, kararı temyiz etti.

Çekişmeli geçen davada, erkeğin eşinden ortak çocuk istememesi mahkeme tarafından "ağır kusur" olarak değerlendirildi. Bu karara göre, erkeğin çocuk istememesi boşanma gerekçesi olarak kabul edilip, kadının maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı doğdu.

Çekişmeli geçen davada, erkeğin eşinden ortak çocuk istememesi mahkeme tarafından "ağır kusur" olarak değerlendirildi. Bu karara göre, erkeğin çocuk istememesi boşanma gerekçesi olarak kabul edilip, kadının maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı doğdu.

İşte detaylar👇📽️

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın