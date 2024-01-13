CNN Türk'ün 'Hakkari Çukurca'dan' Diyerek Gösterdiği Görüntülere İletişim Başkanlığı'ndan Yalanlama Geldi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olduğunu açıklamasının ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada 'Çatışmada 5 askerin şehit olduğu, 3'ü ağır 8 asker de ağır yaralandı' denilmişti. Ardından yapılan yeni açıklamalarda ise ağır yaralanan askerlerimizin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve şehit sayısının 9'a yükseldiği belirtilmişti.
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Şehit haberleri tüm Türkiye'nin yüreğinde büyük bir acıya neden olurken, CNN Türk'te canlı yayın yapan Fulya Öztürk de ekranlara bir görüntü getirerek 'Yaklaşık 1 saat önce Hakkari-Irak sınırı Çukurca bölgesinden kaydedilen bir görüntüdür' diyerek çatışma sesleri yer alan bir görüntü yayınladı.
O görüntüler ise, T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.
CNN Türk canlı yayınında gösterilen o görüntülere ise gazeteci İbrahim Haskoloğlu tepki gösterdi.
Haskoloğlu o görüntüleri paylaşarak, "CNN Türk, Çukurca’da askerin çatışmaya girdiğini paylaştı. Yalan haberi canlı yayında gösterdiler. Çukurca’da eşi, babası olan bir sürü asker yakını mesaj attı, korktular. İletişim Başkanlığı denen oluşum kanalın ismini bile geçirmeden olayı yalanladı" dedi.
İşte Haskoloğlu'nun CNN Türk canlı yayınından paylaştığı o görüntüler: 👇
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