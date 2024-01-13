CNN Türk'ün 'Hakkari Çukurca'dan' Diyerek Gösterdiği Görüntülere İletişim Başkanlığı'ndan Yalanlama Geldi!

Altınbaş Üniversitesi ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer de o görüntüler için, 'Burada atışlar bizimkilerin yaptığı atışlar, karşılık yok. Bir de Kalaşnikof sesi farklıdır, burada Kalaşnikof değil, bizim askerlerimizin elindeki silahların sesi. Yıllardır tanıyoruz. Bir de giden mermi sesi, gelen değil' dedi.