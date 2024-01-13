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CNN Türk'ün 'Hakkari Çukurca'dan' Diyerek Gösterdiği Görüntülere İletişim Başkanlığı'ndan Yalanlama Geldi!

CNN Türk'ün 'Hakkari Çukurca'dan' Diyerek Gösterdiği Görüntülere İletişim Başkanlığı'ndan Yalanlama Geldi!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 11:20

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olduğunu açıklamasının ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada 'Çatışmada 5 askerin şehit olduğu, 3'ü ağır 8 asker de ağır yaralandı' denilmişti. Ardından yapılan yeni açıklamalarda ise ağır yaralanan askerlerimizin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve şehit sayısının 9'a yükseldiği belirtilmişti.

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Şehit haberleri tüm Türkiye'nin yüreğinde büyük bir acıya neden olurken, CNN Türk'te canlı yayın yapan Fulya Öztürk de ekranlara bir görüntü getirerek 'Yaklaşık 1 saat önce Hakkari-Irak sınırı Çukurca bölgesinden kaydedilen bir görüntüdür' diyerek çatışma sesleri yer alan bir görüntü yayınladı.

Şehit haberleri tüm Türkiye'nin yüreğinde büyük bir acıya neden olurken, CNN Türk'te canlı yayın yapan Fulya Öztürk de ekranlara bir görüntü getirerek 'Yaklaşık 1 saat önce Hakkari-Irak sınırı Çukurca bölgesinden kaydedilen bir görüntüdür' diyerek çatışma sesleri yer alan bir görüntü yayınladı.

Altınbaş Üniversitesi ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer de o görüntüler için, 'Burada atışlar bizimkilerin yaptığı atışlar, karşılık yok. Bir de Kalaşnikof sesi farklıdır, burada Kalaşnikof değil, bizim askerlerimizin elindeki silahların sesi. Yıllardır tanıyoruz. Bir de giden mermi sesi, gelen değil' dedi.

O görüntüler ise, T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

O görüntüler ise, T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi o görüntüler için, 'Dijital mecralarda paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor' iddiası doğru değildir.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde herhangi bir olumsuzluk veya iddia edildiği gibi silahlı çatışma yaşanmamaktadır' dedi.

CNN Türk canlı yayınında gösterilen o görüntülere ise gazeteci İbrahim Haskoloğlu tepki gösterdi.

CNN Türk canlı yayınında gösterilen o görüntülere ise gazeteci İbrahim Haskoloğlu tepki gösterdi.

Haskoloğlu o görüntüleri paylaşarak, "CNN Türk, Çukurca’da askerin çatışmaya girdiğini paylaştı. Yalan haberi canlı yayında gösterdiler. Çukurca’da eşi, babası olan bir sürü asker yakını mesaj attı, korktular. İletişim Başkanlığı denen oluşum kanalın ismini bile geçirmeden olayı yalanladı" dedi.

Haskoloğlu o görüntüleri paylaşarak, "CNN Türk, Çukurca’da askerin çatışmaya girdiğini paylaştı. Yalan haberi canlı yayında gösterdiler. Çukurca’da eşi, babası olan bir sürü asker yakını mesaj attı, korktular. İletişim Başkanlığı denen oluşum kanalın ismini bile geçirmeden olayı yalanladı" dedi.

İşte Haskoloğlu'nun CNN Türk canlı yayınından paylaştığı o görüntüler: 👇

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