Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'dan Yılın Modeli Seçilen İlk Trans Birey Alex Consani'ye Destek!
Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'dan Yılın Modeli Seçilen İlk Trans Birey Alex Consani'ye Destek!
Geçtiğimiz gece düzenlenen British Fashion Awards'da bir ilke imza atıldı. 'Yılın modeli' ilk kez bir trans birey seçildi! Alex Consani'nin başarısını gören, ülkemizde de cinsiyet geçiş süreciyle gündeme oturan Mika Raun, trans modele destek çıkmadan edemedi! Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda mutluluğunu dile getiren Mika Raun, 'İnşallah bizim ülkemizde de bizim gibi kızların kıymeti bilinir' açıklamasında bulundu.
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Belki denk gelmişsinizdir! Geçtiğimiz gece gerçekleşen moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Ödül Töreni'nde bir ilke imza atıldı! Ödül için aday gösterilen beş model arasından 'Yılın Modeli' ödülüne layık görülen isim Amerikalı transgender yıldız Alex Consani oldu.
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2022'de Bella Hadid'in "yılın modeli" seçildiği meşhur ödül töreninde ödülü ilk kez bir trans bireyin aldığını duyan sosyal medya fenomeni Mika Raun, mutluluğunu dile getirdi.
Cinsiyet geçiş sürecini geçtiğimiz aylarda tamamlayan Mika Raun, önce Alex Consani'nin bir pozunu hikayesinde paylaştı.
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Ardından sevgilisi Batu yan koltuğunda otururken araba yaptığı anlamlı konuşmayı paylaştı. Sözlerine, "Çok mutlu oldum, çok umut vaat edici bir şey. İnşallah bizim ülkemizde bizim gibi kızların kıymetini bilir" diyerek başlayan Mika Raun;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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