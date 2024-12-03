Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'dan Yılın Modeli Seçilen İlk Trans Birey Alex Consani'ye Destek!

'Şunu söyleyeyim kızlarım, ben bu ülkede bir şeyin yargısını kırdığımı düşünüyorum bu arada. Ben ve benim gibi kızların iyi şeyler yapabileceğini, iyi yönlerini ortaya çıkarabileceğini ve eskiden olan o 'güzellik algılarına uyamazlar', 'güzel görünemezler' tabularını yıktığımı düşünüyorum. Bu yüzden zaten hayatımın bilinmesinden rahatsız değilim. Ben ve benim gibi insanların gelecek vaat ettiğini gösterebildiğime inanıyorum. İnşallah öyleyimdir. Mutlu oldum, inşallah bizim ülkemizde de böyle şeyler olur' açıklamasında bulundu.