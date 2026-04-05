Deniz Kenarında Yürürken Çalacak Şarkılar

Aslı Uysal
05.04.2026 - 17:01

Deniz kenarında yürümek hem ruhu hem de bedeni dinlendiren harika bir aktivitedir. Bir de dalga sesleriyle karışan şarkılar olduğu zaman her şey çok daha fazla mükemmelleşir. İşte maviliği izlerken dinlemeye doyamayacağınız şarkılar:

1. Geowulf - Saltwater

Denizde yürürken adımlarınızı denizdeki dalga seslerine göre ayarlamak istiyorsanız bu şarkı size tüm yürüyüşünüz boyunca eşlik etsin. Denizden yürürken dinlenebilecek en iyi parçalardan.

2. Hozier - Cherry Wine

Sizi anın içine çekecek ve yürürken adımlarınızı yavaşlatacak en güzel şarkılardan biri de Hozier'den geliyor. Hozier'in sesi en az dalgalar kadar huzur verici.

3. Agnes Obel - Riverside

Bu şarkı, deniz kenarında yürürken zamanı biraz yavaşlatıyor ve etrafındaki her detayı daha net hissetmeni sağlıyor. Adımlarınız farkında olmadan yumuşayacak ve sakinleşecek.

4. Billie Eilish - ocean eyes

Billie Eilish'in huzur veren sesi deniz kenarında da size eşlik etmeye devam edecek. Özellikle akşam saatlerinde dinlenince çok daha yoğun şekilde hissediliyor.

5. Ride - Seagull

Sanki sahilde değil de zihninin içinde uzun bir yolculuğa çıkmışsın gibi bir his bırakıyor. Denizi izlerken tüm geçmişiniz gözünüzün önünden akıp gidecek.

6. Mitski - Your Best American Girl

Bu şarkının etkisi öyle büyük ki, deniz kenarında yürürken içinden geçen ama tam adını koyamadığın duyguları yavaş yavaş yüzeye çıkarıyor. Kendinle yüzleşmek istediğin anlarda çok iyi eşlik ediyor.

7. The Head and the Heart - All We Ever Knew

Ne duygusal ne de fazla hareketli olmasına rağmen yürüdüğünüz yol size huzur verecek.  Enerjinizin yavaş yavaş yükseldiğini ve bir kaçışa dönüştüğünü her adımda hissedeceksiniz.

8. CHVRCHES - Night Sky

Bu şarkı deniz kenarında gece yürüyüşüne çıktığında atmosferi tamamen değiştiren bir etki yaratıyor. Sanki sahilde değil de kendinle baş başa çıktığın bir yolculuktaymışsın gibi...

9. The Paper Kites - Bloom

Deniz kenarında yürürken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gelen o sade huzuru hissetmek için bu şarkıyı dinlemeniz yeterli... Sanki her adımda zihnin biraz daha hafifliyor, düşünceler gereksiz yüklerinden arınıyor.

10. Marconi Union - Weightless

Bu şarkı dalgaların sesiyle birleştiğinde, yürüyüş neredeyse meditasyon gibi bir deneyime dönüşüyor ve insanı çok huzurlu hissettiriyor. Sahilde hissettiğiniz huzur katlanarak artacak.

Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
