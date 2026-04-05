Bayhan Rap Şarkısı I'm a Survivor (Ben Survivor'ım) Şarkı Sözleri

Bayhan Rap Şarkısı I'm a Survivor (Ben Survivor'ım) Şarkı Sözleri

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.04.2026 - 17:28

Popstar'la hayatımıza giren ve şarkılarıyla beğeni toplayan, Gassal performansının ardından yeniden çıkış yakalayan Bayhan Survivor 2026'da yarışıyor. Yarışmada yeni şarkılar yazdığını açıklayan Bayhan, birleşme partisinde yarışmacılarla birlikte 'I'm a Survivor (Ben Survivor'ım) adlı rap şarkısını seslendirdi.

İşte, Bayhan'ın Survivor'da söuylediği rap şarkısı I'm a Survivor (Ben Survivor'ım) şarkı sözleri:

Bayhan Rap Şarkısı I'm a Survivor (Ben Survivor'ım) Şarkı Sözleri:

Bayhan Rap Şarkısı I'm a Survivor (Ben Survivor'ım) Şarkı Sözleri:

[İngilizce Kısım]

Come on, come on, come rise

It means no time beyond love

Give power, keep up

It means we need to get up again from where I fall

I got it, I got it, I'm a survivor.

[Türkçe Kısım]

Hayatın kıyısında sen ben,

Cennette yollar cehennem.

Kurtlar sofrasına hasret,

Çıkmalıyız her labirentten.

Bana bakma ben uslanmam,

Uçurumlar olsa durmam.

Biri sevsin diye zebanilere göz yummam.

Ruhumla asaleti kuşandım cephanemi.

Heybemde umudum var ben savaşmaktan korkmam.

[Nakarat - İngilizce]

Come on, come on, come rise

It means no time beyond love

Give power, keep up

It means we need to get up again from where I fall

I got it, I got it, I'm a survivor.

[Türkçe Kısım]

Beni benden alamazlar,

Bir kalıba sokamazlar.

Engeller olsa bile yerimde tutamazlar.

Karanlık gecelerde, puslanmış köşelerde

Çirkinler tuzaklanmış karşımda duramazlar.

Seni gördüm dün düşümde, 'Survivor' zirvesinde.

Tırmanmış çırpınıyordun, yollarım hep ateşte.

Seslendin hece hece,

Düştüysen kalk hadi yine.

Zamanın zamanı yok,

Kalk yön ver kaderine.

[Bitiş]

Ben asla pes edemem.

Yansam da küllenemem.

Ben bu yoldan dönemem.

I got it, I got it, I'm a survivor.

Bayhan'ın Survivor'da Söylediği Rap Şarkısı I'm a Survivor:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
