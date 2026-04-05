Bayhan Rap Şarkısı I'm a Survivor (Ben Survivor'ım) Şarkı Sözleri:

[İngilizce Kısım]

Come on, come on, come rise

It means no time beyond love

Give power, keep up

It means we need to get up again from where I fall

I got it, I got it, I'm a survivor.

[Türkçe Kısım]

Hayatın kıyısında sen ben,

Cennette yollar cehennem.

Kurtlar sofrasına hasret,

Çıkmalıyız her labirentten.

Bana bakma ben uslanmam,

Uçurumlar olsa durmam.

Biri sevsin diye zebanilere göz yummam.

Ruhumla asaleti kuşandım cephanemi.

Heybemde umudum var ben savaşmaktan korkmam.

[Nakarat - İngilizce]

Come on, come on, come rise

It means no time beyond love

Give power, keep up

It means we need to get up again from where I fall

I got it, I got it, I'm a survivor.

[Türkçe Kısım]

Beni benden alamazlar,

Bir kalıba sokamazlar.

Engeller olsa bile yerimde tutamazlar.

Karanlık gecelerde, puslanmış köşelerde

Çirkinler tuzaklanmış karşımda duramazlar.

Seni gördüm dün düşümde, 'Survivor' zirvesinde.

Tırmanmış çırpınıyordun, yollarım hep ateşte.

Seslendin hece hece,

Düştüysen kalk hadi yine.

Zamanın zamanı yok,

Kalk yön ver kaderine.

[Bitiş]

Ben asla pes edemem.

Yansam da küllenemem.

Ben bu yoldan dönemem.

I got it, I got it, I'm a survivor.