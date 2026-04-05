Trump'tan Şok Eden Küfürlü Paylaşım

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.04.2026 - 15:54

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşı devam ediyor. İran'ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel ticarette deprem etkisi yarattı. İran'da tehditlerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump'tan şok eden küfürlü paylaşım geldi. Trump, İran'a 'Sizi çılgın p.çler' mesajıyla seslendi, mesajının sonunu ise 'Allah'a hamdolsun' ifadeleriyle bitirdi.

Trump'tan küfürlü paylaşım.

ABD-İsrail-İran savaşı sürüyor. 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı operasyonlar dünyada deprem etkisi yarattı. İran, küresel ticarette önemli bir nokta olan Hürmüz Boğazı’nı kapatması tansiyonu giderek yükseltti. Hürmüz Boğazı’nın kapalı olmasıyla Brent petrol fiyatı rekor kırarken ticarete adeta darbe vuruldu. 

İran’a tehditlerine devam eden ABD Başkanı Donald Trump’tan bu kez şok eden küfürlü paylaşım geldi. 

Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için tehditte bulunarak “Sizi çılgın p.çler” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, 'İran bizimle anlaşma yapmazsa, her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum. İran genelinde köprülerin ve enerji santrallerinin yerle bir edildiğini göreceksiniz. Kendini ‘kurtarıcı’ olarak gören kişi İran’da bir iç savaş istiyordu. Sivilleri ve milisleri silahlandırdı. Kaosu körükledi. Sonra da çekip gitti.' dedi.

"Sizi çılgın p.çler"

Trump'ın paylaşımı şöyle oldu:

'Salı günü İran'da hepsi bir arada; hem Güç Santrali Günü hem de Köprü Günü olacak. Benzeri görülmemiş bir şey olacak!!! Açın şu lanet Boğazı sizi çılgın piçler, yoksa cehennemi yaşarsınız - SADECE İZLEYİN! Allah'a hamdolsun.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
