Trump'tan Şok Eden Küfürlü Paylaşım

ABD-İsrail-İran savaşı sürüyor. 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı operasyonlar dünyada deprem etkisi yarattı. İran, küresel ticarette önemli bir nokta olan Hürmüz Boğazı’nı kapatması tansiyonu giderek yükseltti. Hürmüz Boğazı’nın kapalı olmasıyla Brent petrol fiyatı rekor kırarken ticarete adeta darbe vuruldu.

İran’a tehditlerine devam eden ABD Başkanı Donald Trump’tan bu kez şok eden küfürlü paylaşım geldi.

Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için tehditte bulunarak “Sizi çılgın p.çler” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, 'İran bizimle anlaşma yapmazsa, her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum. İran genelinde köprülerin ve enerji santrallerinin yerle bir edildiğini göreceksiniz. Kendini ‘kurtarıcı’ olarak gören kişi İran’da bir iç savaş istiyordu. Sivilleri ve milisleri silahlandırdı. Kaosu körükledi. Sonra da çekip gitti.' dedi.