AKOM Tarih Verdi: İstanbul'a Kış Dönüyor, Sıcaklık Aniden Düşecek

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.04.2026 - 14:18

Nisan ayının ortasına adım adım ilerlerken soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Günlerce aralıksız sağanak yağışa teslim olan İstanbul'da 5 Nisan Pazar günü güneşli hava hakim olurken 'Yalancı bahar' uyarısı yapıldı. AKOM İstanbul için haftalık hava durumunu açıkladı. AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul'da sıcaklıkların düşeceği ifade edilerek tarih verildi.

AKOM açıkladı: İstanbul'da sıcaklık aniden düşecek.

AKOM 6-11 Nisan hava durumunu açıkladı. Yapılan açıklamada “İstanbul’da yeni haftada aralıklarla hafif yağmur geçişleri beklenirken sıcaklıkların Cuma gününden itibaren 5-6 derece birden düşerek mevsim normallerinin altında olması beklenmektedir” denildi.

İstanbul'da hava kaç derece olacak? İşte haftalık hava tahmin raporu:

6 Nisan 2026 Pazartesi: Hava az bulutlu ve açık. Sıcaklık 9 ila 17 derece arasında; yağış beklenmiyor.

7 Nisan 2026 Salı: Hava çok bulutlu ve hafif yağmurlu. Sıcaklık 10 ila 16 derece arasında; 2-5 kg arası yağış bekleniyor.

8 Nisan 2026 Çarşamba: Hava parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu. Sıcaklık 9 ila 15 derece arasında; 3-7 kg arası yağış bekleniyor.

9 Nisan 2026 Perşembe: Hava parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık 6 ila 13 derece arasında; yağış beklenmiyor.

10 Nisan 2026 Cuma: Hava çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Sıcaklık 5 ila 8 derece arasında; 1-5 kg arası yağış bekleniyor.

11 Nisan 2026 Cumartesi: Hava çok bulutlu ve sağanak yağmurlu. Sıcaklık 5 ila 7 derece arasında; 5-15 kg arası yağış bekleniyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
