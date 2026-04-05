İstanbul Barajlarında Son Durum Belli Oldu: Doluluk Oranlarında Heyecanlandıran Gelişme

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.04.2026 - 12:43

Geçen yıllarda kurak geçen mevsimlerin ardından tehlike çanlarının çaldığı barajlarda son durum belli oldu. İstanbul barajlarının doluluk oranları 5 Nisan Pazar tarihinde açıklandı. Bir zamanlar yüzde 16 seviyesinin altını düşen barajlardan müjdeli haber geldi.

İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu.

Geçen senelerde yeterli yağış almayan İstanbul'un barajları için susuzluk alarmı verilmişti. Baraj doluluk oranları yüzde 16'nın altına düşmüş, kurumlardan ve uzmanlardan 'su tasarrufu' açıklamaları gelmişti. Kış ve ilkbahar mevsimlerinin bu kez bol yağışlı geçmesinin ardından İstanbul barajlarında sevindirici rakamlar ortaya çıktı. 

5 Nisan Pazar günü açıklanan verilere göre İstanbul'un baraj doluluk oranı yüzde 68.87 oldu.

Baraj doluluk oranları.

İstanbul'un suyunu karşılayan barajlarda doluluk oranları şöyle:

Ömerli yüzde 37.58

Darlık yüzde 14.5

Terkos yüzde 17.72

Büyükçekmece yüzde 12

Elmalı yüzde 1.5

Kazandere yüzde 2.52

Pabuçdere yüzde 2.14

Alibey yüzde 3.79

Sazlıdere yüzde 6.58

Istrancalar yüzde 1.01

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
