Rizeli 48 Yıllık Seyfullah, İsmini Mahkeme Kararıyla “Atom” Olarak Değiştirdi

Esnaf Seyfullah Gökyıldız, enerjik yapısıyla dikkat çekince arkadaş ortamında 'Atom' lakabı takıldı. Çevresindekilerin ‘Nasılsın?’ sorusuna sürekli ‘Atom gibiyim’ yanıtı veren Gökyıldız, mahkemenin yolunu tuttu.

‘Atom’ lakabını çok seven Seyfullah Gökyıldız, mahkeme kararıyla ismini değiştirdi.

Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Gökyıldız'ın ismi resmen 'Atom' oldu. Ehliyetinden tapularına kadar tüm resmi evrakını yeni ismiyle güncelleyen Atom Gökyıldız’ın özellikle kurumlarda ismini duyanlar, şaşkınlık yaşıyor.

Gökyıldız, 'Bütün üzerimdeki resmi olan her şey değişti. Yani ehliyetten tut nüfus kağıdına, banka kartlarına, hatta tapulara kadar her şey değişiyor. Çünkü yeniden doğuyorsunuz. Bu isim bana aşırı bir özgüven veriyor. Kendimi daha güçlü hissediyorum. 48 yıldır Seyfullah'tım, bundan sonra hayatıma Atom olarak devam edeceğim. Benim lakabımdı, benimle özdeşleşmiş bir şeydi. İsmi değiştiğim zaman bir yabancılık çekmedim' diye konuştu.