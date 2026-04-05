Rizeli 48 Yıllık Seyfullah, İsmini Mahkeme Kararıyla “Atom” Olarak Değiştirdi

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.04.2026 - 13:38

Rize'de yaşayan 48 yaşındaki Seyfullah Gökyıldız, arkadaşlarının kendisine taktığı 'Atom' lakabını, mahkeme kararıyla resmi ismine dönüştürdü. İsmini değiştiren Gökyıldız, '48 yıldır Seyfullah'tım, bundan sonra hayatıma Atom olarak devam edeceğim. Bu isim bana aşırı öz güven veriyor; kendimi daha güçlü hissediyorum” dedi.

48 yıllık Seyfullah gitti, "Atom" geldi. Rizeli vatandaş ismini Atom olarak değiştirdi.

Esnaf Seyfullah Gökyıldız, enerjik yapısıyla dikkat çekince arkadaş ortamında 'Atom' lakabı takıldı. Çevresindekilerin ‘Nasılsın?’ sorusuna sürekli ‘Atom gibiyim’ yanıtı veren Gökyıldız, mahkemenin yolunu tuttu. 

Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Gökyıldız'ın ismi resmen 'Atom' oldu. 

Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Gökyıldız'ın ismi resmen 'Atom' oldu. Ehliyetinden tapularına kadar tüm resmi evrakını yeni ismiyle güncelleyen Atom Gökyıldız’ın özellikle kurumlarda ismini duyanlar, şaşkınlık yaşıyor.

Gökyıldız, 'Bütün üzerimdeki resmi olan her şey değişti. Yani ehliyetten tut nüfus kağıdına, banka kartlarına, hatta tapulara kadar her şey değişiyor. Çünkü yeniden doğuyorsunuz. Bu isim bana aşırı bir özgüven veriyor. Kendimi daha güçlü hissediyorum. 48 yıldır Seyfullah'tım, bundan sonra hayatıma Atom olarak devam edeceğim. Benim lakabımdı, benimle özdeşleşmiş bir şeydi. İsmi değiştiğim zaman bir yabancılık çekmedim' diye konuştu.

"Atom" Seyfullah'ın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
