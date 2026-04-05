Evlenen Çift Düğüne Gelenlerden Takı Değil ‘Yetim’ İstedi
Şanlıurfa'da evlenen bir çift düğüne gelenlerden takı istemedi. 'Takı yerine yetim getirin' diye çağrıda bulunan çift, konukların 100 yetim getirmesiyle unutulmaz anlar yaşadı. Evlenen Fatma Çakmak, “Takı yerine yetimler olsun istedim bunun için de çok sevinçliyim” dedi.
Konuklar düğüne 100 yetim getirdi.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
