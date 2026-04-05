Evlenen Çift Düğüne Gelenlerden Takı Değil ‘Yetim’ İstedi

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.04.2026 - 13:18

Şanlıurfa'da evlenen bir çift düğüne gelenlerden takı istemedi. 'Takı yerine yetim getirin' diye çağrıda bulunan çift, konukların 100 yetim getirmesiyle unutulmaz anlar yaşadı. Evlenen Fatma Çakmak, “Takı yerine yetimler olsun istedim bunun için de çok sevinçliyim” dedi.

Konuklar düğüne 100 yetim getirdi.

Şanlıurfa, gerçekleştirilen bir düğün unutulmaz anlara sahne oldu. Muhammed ve Fatma Çakmak çifti, hayatlarını birleştirdikleri en özel günlerinde alışılmışın dışına çıkarak, davetlilerden takı veya altın yerine bambaşka bir talepte bulundu: 'Düğünümüze gelirken birer yetimle gelin.'

Bu anlamlı çağrıya kayıtsız kalmayan konuklar, salona yanlarında 100 yetim çocukla birlikte geldi. Düğün salonu bir anda bayram yerine dönerken, küçük misafirler davetlilerin getirdiği hediyelerle büyük mutluluk yaşadı. Evlenen Fatma Çakmak “Böyle özel ve güzel bir günümüzde yetimleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Takı yerine yetimler olsun istedim bunun için de çok sevinçliyim” dedi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
