Evlenen Çift Düğüne Gelenlerden Takı Değil ‘Yetim’ İstedi

Şanlıurfa, gerçekleştirilen bir düğün unutulmaz anlara sahne oldu. Muhammed ve Fatma Çakmak çifti, hayatlarını birleştirdikleri en özel günlerinde alışılmışın dışına çıkarak, davetlilerden takı veya altın yerine bambaşka bir talepte bulundu: 'Düğünümüze gelirken birer yetimle gelin.'

Bu anlamlı çağrıya kayıtsız kalmayan konuklar, salona yanlarında 100 yetim çocukla birlikte geldi. Düğün salonu bir anda bayram yerine dönerken, küçük misafirler davetlilerin getirdiği hediyelerle büyük mutluluk yaşadı. Evlenen Fatma Çakmak “Böyle özel ve güzel bir günümüzde yetimleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Takı yerine yetimler olsun istedim bunun için de çok sevinçliyim” dedi.