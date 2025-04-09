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Cezaevinde Sağlık Sorunları Yaşayan Mahir Polat Günler Sonra İlk Kez Görüntülendi

Cezaevinde Sağlık Sorunları Yaşayan Mahir Polat Günler Sonra İlk Kez Görüntülendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.04.2025 - 12:20

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınan ve 23 Mart’ta tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat günler sonra ilk kez görüntülendi.

Kaynak: Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’ın Haberi

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Mahir Polat'a gittiği hastanede vatandaşlar destek gösterdi.

Mahir Polat'a gittiği hastanede vatandaşlar destek gösterdi.

Sağlık sorunları bulunan Mahir Polat, tahliye edilip edilmeyeceğine dair rapor verilmesi için 7 Nisan Pazartesi günü Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü. Rapor beklenirken Polat, 8 Nisan Salı günü eksik raporlar gerekçe gösterilerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. 

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre Polat, gittiği hastanede vatandaşlar tarafından alkışla karşılandı. Cumhuriyet’e konuşan bir vatandaş şunları söyledi:

“Mahir Bey’i tesadüfen önümüzden geçirdiler. Sonra biz de kan alma bölümünde onun çıkmasını bekledik. Çıktığında bizler ‘İyi olun, dik durun, arkanızdayız ve her şey çok güzel olacak, özgür günlerde görüşeceğiz’ dedik. Mahir Bey’i tanıyan başka yurttaşlar da alkışlarla destek verdi. O da bize ‘Ekrem Bey’in hepinize selamı var’ dedi.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Sonuçlar adli tıbba intikal ettiğinde kurulu karar verecek."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Sonuçlar adli tıbba intikal ettiğinde kurulu karar verecek."

AKP Grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tunç 'Mahir Polat'ın her şikayeti ile ilgili hastaneye sevki yapıldı. Adli tıpta muayene yapıldı tetkikler istendi. o sonuçlar adli tıbba intikal ettiğinde kurulu karar verecek. Burada tabi yanlış anlamalar var. Hastalık nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyeceği adli tıpça onaylanan rapor varsa adli kontrol verilebilir' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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