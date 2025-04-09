Cezaevinde Sağlık Sorunları Yaşayan Mahir Polat Günler Sonra İlk Kez Görüntülendi

Sağlık sorunları bulunan Mahir Polat, tahliye edilip edilmeyeceğine dair rapor verilmesi için 7 Nisan Pazartesi günü Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü. Rapor beklenirken Polat, 8 Nisan Salı günü eksik raporlar gerekçe gösterilerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre Polat, gittiği hastanede vatandaşlar tarafından alkışla karşılandı. Cumhuriyet’e konuşan bir vatandaş şunları söyledi:

“Mahir Bey’i tesadüfen önümüzden geçirdiler. Sonra biz de kan alma bölümünde onun çıkmasını bekledik. Çıktığında bizler ‘İyi olun, dik durun, arkanızdayız ve her şey çok güzel olacak, özgür günlerde görüşeceğiz’ dedik. Mahir Bey’i tanıyan başka yurttaşlar da alkışlarla destek verdi. O da bize ‘Ekrem Bey’in hepinize selamı var’ dedi.”