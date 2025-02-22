Cevat Şakir'in Torununun Açıklamasından Yalı Çapkını'ndaki Gerilime Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Cevat Şakir'in Torununun Açıklamasından Yalı Çapkını'ndaki Gerilime Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
22 Şubat Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi hakkında şaşırtan bir karar alınmıştı. Cevat Şakir'in torunlarının açtığı dava sonucu mahkeme, dizi için yayın durdurma kararı almıştı. Söz konusu karar sonrası Medyapım itiraz etmeye hazırlanırken beklenmedik bir şey oldu. Şakir Paşa Ailesi dizisinin YouTube kanalındaki videoların hepsi kaldırıldı.
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Kanal D'nin iddialı dizisi Piyasa, sonunda seyircinin beğenisine sunuldu. İlayda Alişan, Alp Navruz, Ayça Bingöl gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı. Piyasa'ya gelen yorumları sizler için derledik.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...
NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava sonrasında yayın durdurma kararıyla karşı karşıya geldi. Cevat Şakir'in torunu Deniz Kabaağaç, X hesabından söz konusu dava ve dizinin durdurulması hakkında açıklamalarda bulundu.
Star TV'nin iddialı dizisi Kral Kaybederse'de Handan karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz, gündüz kuşağı programlarını eleştirdi. İlerleyen yıllarda gündüz kuşağında yayınlanan kadın programlarına el atmayı düşündüğünü belirten Gürbüz, şu an yayınlanan programların rezalet olduğunu söyledi.
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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ile ilgili yaşanmadık kalmadı. Önce sette yangın çıktı, gerçek hikayeden uyarlandığı için aile üyeleri dava açtı, RTÜK ceza kesti. Ancak diziyi merakla izleyenler hala olumlu bir açıklama bekliyor. Tam da bugün Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'yi oynayan Denise Capezza, Hakan Gence'ye konuştu. Gence, Capezza'ya dizide kayınpederiyle yaşadığı aşk ilişkisini sordu.
NOW TV dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin geçtiğimiz akşam yayın durdurma cezası aldığı belli olmuştu. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları açtığı davada alınan karar sevenlerini üzmüştü. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den de dizi ile ilgili açıklama geldi. RTÜK Şakir Paşa Ailesi ile ilgili geçtiğimiz günlerde ceza vermişti. Açıklamada dizinin yeni bölümlerinin çekiminin ve eski bölümlerinin yayınlanmasının yasaklandığı belirtildi.
Geçtiğimiz akşam yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Mustafa ile Meri arasındaki çekimi görmeyen yoktur. Mustafa evli ama bu dizide neler olmadı ki? O an bizim de gözümüzden kaçmadı. Sosyal medyada ikili çok yakıştırıldı. Yorum üstüne yorum paylaşıldı.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını finale doğru koşar adım gidiyor. Dizinin son günlerinde yaptığı bir hamle ise herkesi şaşırttı. Bir sosyal medya kullanıcısının fark ettiği detaya göre, dizinin jeneriğinden usta oyuncu Çetin Tekindor'un ismi çıkarıldı. Peki ya neden? İddialar Tekindor'un dizinin gidişatı nedeniyle diziden ayrıldığı yönünde.
NOW TV'nin iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin yayınlandığı ilk günden bu yana başına gelmeyen kalmadı. Önce yangın, sonra dava, RTÜK cezası ve şimdi de yayından kaldırılma. İzleyenler dün akşam saatlerinde gelen haberden mutsuz. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları Şakir Paşa Ailesi dizisi ile ilgili mahkemeye başvurmuştu. Davada yayın durdurma kararı alındı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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