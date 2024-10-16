Cehennem Gibi: Her Biri Olay Olay Olan Travis Scott Konserine Katılan Bir Kadın Yaşadığı Zor Anları Paylaştı

En popüler rap müzik sanatçılarından biri olan Travis Scott, son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. Kendine özgü bir tarzı olan Scott, gençler arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturmuş durumda. Kendisinin müziği kadar konserleri de ayrıca konuşuluyor. Her konseri ayrı bir olay olan Scott'ın konserlerinde can kayıpları yaşandığı bile olmuştu.
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Bir kadın, Travis Scott konserinde yaşadıklarını paylaştı.
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Sosyal medyada viral olan o videoya "Cehennem gibi" yorumları yapıldı.
İşte o konser;
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