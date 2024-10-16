Görüş Bildir
Haberler
Video
Cehennem Gibi: Her Biri Olay Olay Olan Travis Scott Konserine Katılan Bir Kadın Yaşadığı Zor Anları Paylaştı

Cehennem Gibi: Her Biri Olay Olay Olan Travis Scott Konserine Katılan Bir Kadın Yaşadığı Zor Anları Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 19:08

İçerik Devam Ediyor

En popüler rap müzik sanatçılarından biri olan Travis Scott, son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. Kendine özgü bir tarzı olan Scott, gençler arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturmuş durumda. Kendisinin müziği kadar konserleri de ayrıca konuşuluyor. Her konseri ayrı bir olay olan Scott'ın konserlerinde can kayıpları yaşandığı bile olmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir kadın, Travis Scott konserinde yaşadıklarını paylaştı.

Bir kadın, Travis Scott konserinde yaşadıklarını paylaştı.

Sosyal medyada viral olan o videoya "Cehennem gibi" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada viral olan o videoya "Cehennem gibi" yorumları yapıldı.

İşte o konser;

Bu videoları da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın