Görüş Bildir
Haberler
Video
Çatal ile 5 Litrelik Suyu Kaç Saatte Bitirebileceğini Deneyen İşsiz Gencin Viral Olan Anları

Çatal ile 5 Litrelik Suyu Kaç Saatte Bitirebileceğini Deneyen İşsiz Gencin Viral Olan Anları

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 11:29

İçerik Devam Ediyor

'@foodgoodmood' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, belki de dünyanın en büyük işsizliğine imza attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Daha önce de kürdan ile bir bardak su, chopstick ile 1 litre su bitirme deneyleri yapan genç, bu defa çatal ile 5 litre su bitirdi.

Daha önce de kürdan ile bir bardak su, chopstick ile 1 litre su bitirme deneyleri yapan genç, bu defa çatal ile 5 litre su bitirdi.

O gencin çatal ile 5 litrelik suyu bitirmesi saatlerini aldı.

O gencin çatal ile 5 litrelik suyu bitirmesi saatlerini aldı.

Videoyu izlemeden tahminleri alalım. Sizce kaç saatte bitirmiştir?

İşte dünyanın en büyük işsizi olmaya aday gösterilebilecek olan o gencin garip deneyi: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?