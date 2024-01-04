Çatal ile 5 Litrelik Suyu Kaç Saatte Bitirebileceğini Deneyen İşsiz Gencin Viral Olan Anları

'@foodgoodmood' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, belki de dünyanın en büyük işsizliğine imza attı.
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Daha önce de kürdan ile bir bardak su, chopstick ile 1 litre su bitirme deneyleri yapan genç, bu defa çatal ile 5 litre su bitirdi.
O gencin çatal ile 5 litrelik suyu bitirmesi saatlerini aldı.
Videoyu izlemeden tahminleri alalım. Sizce kaç saatte bitirmiştir?
İşte dünyanın en büyük işsizi olmaya aday gösterilebilecek olan o gencin garip deneyi: 👇
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