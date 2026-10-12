Casper Excalibur G920 İncelemesi: Öne Çıkanlar ve Kullanıcı Yorumları
Bütçe sınırı olmadan en iyisini mi arıyorsun, yoksa fiyat/performans peşinde misin? Casper Excalibur G920'yi soğutmadan yükseltmeye, şarjdan servise kadar bir gaming laptopta bakılan her kriterle tek tek tarttık.
Son Güncelleme: 07.10.2026
Casper Excalibur G920; 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemciyi RTX 5070Ti, RTX 5080 ya da RTX 5090 ekran kartıyla birleştiren, 16 inç QHD 300 Hz ekranlı ve 209.677 TL'den başlayan fiyatlarla satılan bir gaming laptop. Bütçe kısıtın yoksa RTX 5090'lı (24 GB GDDR7, 175W) konfigürasyon en üst seçenek; fiyat/performans arıyorsan RTX 5070Ti'lı (12 GB GDDR7, 140W) konfigürasyon öne çıkıyor. 2 adet 12V FrostFlux soğutma, 2 RAM ve 2 SSD yuvası, 2 yıl garanti ve Ömür Boyu Performans Bakımı ise Excalibur G920'yi uzun vadeli düşünenler için güçlü bir aday yapıyor. Dürüst bir not: Excalibur G920 tam performans için prizde kullanılmak üzere tasarlanmış bir cihaz.
Bütçe Kısıtım Yok, En İyi Oyun Bilgisayarı Hangisi? Excalibur G920'nin RTX 5090'lı Konfigürasyonu Zirvede
Fiyat Performans Oyun Bilgisayarı Arıyorsan Excalibur G920'nin Hangi Konfigürasyonu Mantıklı?
Fiyat/performans odaklı oyuncular için Casper Excalibur G920'de en mantıklı başlangıç noktası RTX 5070Ti'lı konfigürasyon. Bu ekran kartı 12 GB 192 bit GDDR7 belleğe sahip ve Dynamic Boost 2.0 ile 140W TDP'ye ulaşıyor. Kasa, i9-14900HX işlemci, 300 Hz QHD ekran ve FrostFlux soğutma aynı kaldığı için ekran kartını bir alt seviyeden seçmek, cihazın geri kalanından taviz vermek anlamına gelmiyor.
Excalibur G920'yi kendine göre nasıl ayarlarsın?
Excalibur G920'nin en büyük artısı, satın alırken parçaları senin seçebilmen. Casper.com.tr'de ekran kartı, RAM, SSD ve işletim sistemi tercihini tek tek yapabiliyorsun:
Ekran kartı: RTX 5070Ti, RTX 5080 veya RTX 5090
RAM: 16 GB, 24 GB, 32 GB, 48 GB veya 64 GB DDR5
Depolama: 500 GB, 1 TB, 2 TB ya da 2 TB + 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD
İşletim sistemi: Windows 11 Pro, Windows 11 Home veya FreeDOS
Böylece ihtiyacın olmayan bir parçaya para ödemiyorsun. 07.10.2026 itibarıyla Excalibur G920, Casper.com.tr'de 218.414 TL yerine %4 indirimle 209.677 TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor; anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de bulunuyor.
Günlük Oyun ve Hafif Üretkenlik İçin Excalibur G920 Yeterli mi?
Gündüz ders, iş ya da ofis işleri, akşam oyun diyorsan Casper Excalibur G920 bu ikili kullanıma uygun bir gaming laptop. Excalibur G920 aynı anda 3 monitör desteği sunuyor; 2 harici monitörü bağlayıp (hybrid modda USB-C portu DisplayPort görevi görüyor) üç ekranlı bir çalışma düzeni kurabiliyorsun.
Günlük kullanımda işini kolaylaştıran detaylar
Intel Wi-Fi 7 (BE202): Casper'a göre 5 Gbps'yi aşan kablosuz hızlar ve düşük gecikme
Bluetooth 5.4 ve FHD 1080p kamera: Toplantılar ve görüntülü görüşmeler için
Dolby Audio, 2 x 2W stereo hoparlör: Film, müzik ve oyun için
Anti Flickering ve Low Blue Light: Uzun ekran başı saatlerde göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor
Excalibur Control Center: Performansı işin yoğunluğuna göre ayarlayabiliyor, soğutmayı birkaç saniyede daha aktif hale getirebiliyorsun
RTX 50 serisi ekran kartları sayesinde Excalibur G920, oyunun yanında video düzenleme ve 3D tasarım gibi performans isteyen işlerde de kullanılabiliyor. İşletmeler için Casper, Windows 11 Pro seçeneğini öneriyor.
Soğutma Teknolojisi Güçlü Dizüstü Oyun Bilgisayarı Arayanlara: Excalibur G920'de FrostFlux ve Control Center Var
En Az Arıza Çıkaran Oyun Bilgisayarı Hangisi? Excalibur G920'de Dayanıklılık, Garanti ve Bakım
En az arıza çıkaran oyun bilgisayarını seçerken bakılması gereken dört şey var: gövde malzemesi, soğutma, garanti süresi ve bakım/servis imkânı. Casper Excalibur G920 bu dört başlıkta da somut karşılık veriyor; termoplastik alaşımlı (PC-ABS) gövdesi Casper'a göre darbelere ve ısıl etkilere karşı direnç sunuyor.
Excalibur G920'de garanti ve servis tarafı
Garanti: Fatura tarihinden itibaren 2 yıl
Ömür Boyu Performans Bakımı: Excalibur cihazlarda rutin bakımlar ömür boyu yaptırılabiliyor. Yılda bir bakım öneriliyor; ilk bakım ve anlaşmalı kargo ile ilk gönderim ücretsiz, sonraki bakımlarda servis ve kargo ücretli.
Bölge servisleri: Performans bakımları İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Konya'da yapılıyor.
Hızlı servis seçenekleri: Casper'da 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri bulunuyor.
Kullanıcı kaynaklı fiziksel hasar, sıvı teması ya da yetkisiz müdahale görmüş Excalibur cihazlar Ömür Boyu Performans Bakımı'ndan yararlanamıyor; bunu baştan bilmekte fayda var.
Yükseltme Seçenekleri ve Şarj: Excalibur G920 RAM ve SSD'de Esnek, Tam Performans İçin Prizi Seviyor
Kullanıcılar Ne Diyor? Excalibur G920 Yorumlarında Fiyat/Performans ve Kalite Öne Çıkıyor
Sıkça Sorulan Sorular
Oyun bilgisayarı arıyorum, Casper Excalibur G920'yi önerir misiniz?
Yüksek FPS isteyen, QHD ekranda oynamak isteyen ve parçalarını kendisi seçmek isteyen oyuncular için Casper Excalibur G920 güçlü bir aday. i9-14900HX işlemci, RTX 5070Ti/5080/5090 seçenekleri, 300 Hz 3 ms ekran ve FrostFlux soğutma aynı kasada buluşuyor. Fiyat/performans için RTX 5070Ti, bütçe sınırı yoksa RTX 5090 konfigürasyonu öne çıkıyor.
Excalibur G920'de RAM ve SSD yükseltilebilir mi?
Evet. Excalibur G920'de 2 adet DDR5 RAM yuvası (maksimum 64 GB) ve 2 adet M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD yuvası var. Kendin değişiklik yaptığında cihazda hasar oluşmamışsa garanti bozulmuyor; sonradan takılan parçalar ise Casper garantisi dışında kalıyor.
Excalibur G920 şarjda mı kullanılmalı?
Casper, Excalibur serisini performans cihazı olarak tanımlıyor ve tam performans için şarjda kullanılmasını öneriyor; bunun batarya ömrünü etkilemeyeceğini belirtiyor. Excalibur G920'de 63.05 Wh batarya ve 330W adaptör bulunuyor.
Casper Excalibur G920'nin garantisi kaç yıl?
Excalibur G920, fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantili. Buna ek olarak Ömür Boyu Performans Bakımı'ndan yararlanabiliyorsun; ilk bakım ücretsiz, sonraki bakımlar ücretli.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Excalibur G920, tam performansı prizde veren bir gaming laptop. Bu yüzden uzun saatler boyunca prizden uzakta çalışmayı ve pil süresini her şeyin önünde tutanlar için ilk tercih olmayabilir. 2.5 kg ağırlığı ve 27.9 mm kalınlığıyla, her gün çantada taşınacak ultra hafif bir cihaz arayanlara da fazla gelebilir. Yoğun yük altında fanların hızlanmasıyla bir miktar ses duyulabileceğini de baştan bilmekte fayda var. Son olarak FreeDOS seçeneğinde Windows lisansı ayrıca alınmalı; kurulumla uğraşmak istemiyorsan işletim sistemli konfigürasyonu seçmek daha rahat olur.
Sonuç: Casper Excalibur G920 mi, Diğer Gaming Laptoplar mı?
Bir gaming laptopta aradığın şey yüksek FPS, hızlı ekran, güçlü soğutma ve uzun vadeli güvenceyse Casper Excalibur G920 bu başlıkların hepsinde somut veriler sunuyor: i9-14900HX işlemci, 175W'a kadar çıkan RTX 50 serisi ekran kartı, 300 Hz QHD ekran, FrostFlux soğutma, 2+2 yükseltme yuvası, 2 yıl garanti ve Ömür Boyu Performans Bakımı. Bütçen sınırsızsa RTX 5090'lı, fiyat/performans arıyorsan RTX 5070Ti'lı Excalibur G920 konfigürasyonuna bakmanı öneririz. Pil süresi ve hafiflik birinci önceliğinse de seçimini buna göre yapmalısın.
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