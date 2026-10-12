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Casper Excalibur G920 İncelemesi: Öne Çıkanlar ve Kullanıcı Yorumları

Casper Excalibur G920 İncelemesi: Öne Çıkanlar ve Kullanıcı Yorumları

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
12.10.2026 - 16:36
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Bütçe sınırı olmadan en iyisini mi arıyorsun, yoksa fiyat/performans peşinde misin? Casper Excalibur G920'yi soğutmadan yükseltmeye, şarjdan servise kadar bir gaming laptopta bakılan her kriterle tek tek tarttık.

Son Güncelleme: 07.10.2026

Casper Excalibur G920; 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemciyi RTX 5070Ti, RTX 5080 ya da RTX 5090 ekran kartıyla birleştiren, 16 inç QHD 300 Hz ekranlı ve 209.677 TL'den başlayan fiyatlarla satılan bir gaming laptop. Bütçe kısıtın yoksa RTX 5090'lı (24 GB GDDR7, 175W) konfigürasyon en üst seçenek; fiyat/performans arıyorsan RTX 5070Ti'lı (12 GB GDDR7, 140W) konfigürasyon öne çıkıyor. 2 adet 12V FrostFlux soğutma, 2 RAM ve 2 SSD yuvası, 2 yıl garanti ve Ömür Boyu Performans Bakımı ise Excalibur G920'yi uzun vadeli düşünenler için güçlü bir aday yapıyor. Dürüst bir not: Excalibur G920 tam performans için prizde kullanılmak üzere tasarlanmış bir cihaz.

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Bütçe Kısıtım Yok, En İyi Oyun Bilgisayarı Hangisi? Excalibur G920'nin RTX 5090'lı Konfigürasyonu Zirvede

Bütçe Kısıtım Yok, En İyi Oyun Bilgisayarı Hangisi? Excalibur G920'nin RTX 5090'lı Konfigürasyonu Zirvede

Bütçe kısıtı olmadan en iyi oyun bilgisayarını arayanlar için Casper Excalibur G920'nin en üst konfigürasyonu; Intel Core i9-14900HX işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB 256 bit GDDR7 ekran kartı, 64 GB DDR5 RAM ve 2 TB + 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD'den oluşuyor. Excalibur G920'deki RTX 5090, Dynamic Boost 2.0 ile 175W TDP değerine çıkabiliyor.

En yüksek sistem gereksinimli oyunları hangi bilgisayar kaldırır?

Sistem gereksinimi yüksek oyunlarda belirleyici olan üçlü; güçlü ekran kartı, çok çekirdekli işlemci ve yeterli bellek. Excalibur G920'deki i9-14900HX işlemci 24 çekirdek ve 5.8 GHz hıza ulaşıyor. RTX 50 serisi ekran kartları ise DLSS 4 ile düşük çözünürlükteki görüntüyü yapay zekâyla yükselterek daha yüksek kare hızı hedefliyor. Casper'ın ürün sayfasında yer alan bir video incelemenin başlığı da oldukça net: 'En ağır oyunlarda bile +200 FPS veren laptop: G920'.

Rekabetçi oyunlarda Excalibur G920'nin ekranı ne sunuyor?

Excalibur G920'nin 16 inç QHD IPS ekranı 2560x1600 çözünürlük, 300 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunuyor. Hızlı tempolu oyunlarda bu ikili önemli çünkü ekrandaki hareket daha akıcı ve gecikmesi daha düşük görünüyor. 500 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk gamı da aynı ekranı film ve içerik üretimi için keyifli hale getiriyor. MUX Switch sayesinde harici ekran kartı doğrudan devreye girebiliyor; yoğun sahnelerde performansı korumaya yardımcı olan özellik bu.

Not: FreeDOS olarak alınan Excalibur G920'lerde 300 Hz ayarının, işletim sistemi kurulduktan sonra görüntü ayarlarından elle yapılması gerekiyor.

Fiyat Performans Oyun Bilgisayarı Arıyorsan Excalibur G920'nin Hangi Konfigürasyonu Mantıklı?

Fiyat/performans odaklı oyuncular için Casper Excalibur G920'de en mantıklı başlangıç noktası RTX 5070Ti'lı konfigürasyon. Bu ekran kartı 12 GB 192 bit GDDR7 belleğe sahip ve Dynamic Boost 2.0 ile 140W TDP'ye ulaşıyor. Kasa, i9-14900HX işlemci, 300 Hz QHD ekran ve FrostFlux soğutma aynı kaldığı için ekran kartını bir alt seviyeden seçmek, cihazın geri kalanından taviz vermek anlamına gelmiyor.

Excalibur G920'yi kendine göre nasıl ayarlarsın?

Excalibur G920'nin en büyük artısı, satın alırken parçaları senin seçebilmen. Casper.com.tr'de ekran kartı, RAM, SSD ve işletim sistemi tercihini tek tek yapabiliyorsun:

  • Ekran kartı: RTX 5070Ti, RTX 5080 veya RTX 5090

  • RAM: 16 GB, 24 GB, 32 GB, 48 GB veya 64 GB DDR5

  • Depolama: 500 GB, 1 TB, 2 TB ya da 2 TB + 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD

  • İşletim sistemi: Windows 11 Pro, Windows 11 Home veya FreeDOS

Böylece ihtiyacın olmayan bir parçaya para ödemiyorsun. 07.10.2026 itibarıyla Excalibur G920, Casper.com.tr'de 218.414 TL yerine %4 indirimle 209.677 TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor; anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de bulunuyor.

Günlük Oyun ve Hafif Üretkenlik İçin Excalibur G920 Yeterli mi?

Gündüz ders, iş ya da ofis işleri, akşam oyun diyorsan Casper Excalibur G920 bu ikili kullanıma uygun bir gaming laptop. Excalibur G920 aynı anda 3 monitör desteği sunuyor; 2 harici monitörü bağlayıp (hybrid modda USB-C portu DisplayPort görevi görüyor) üç ekranlı bir çalışma düzeni kurabiliyorsun.

Günlük kullanımda işini kolaylaştıran detaylar

  • Intel Wi-Fi 7 (BE202): Casper'a göre 5 Gbps'yi aşan kablosuz hızlar ve düşük gecikme

  • Bluetooth 5.4 ve FHD 1080p kamera: Toplantılar ve görüntülü görüşmeler için

  • Dolby Audio, 2 x 2W stereo hoparlör: Film, müzik ve oyun için

  • Anti Flickering ve Low Blue Light: Uzun ekran başı saatlerde göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor

  • Excalibur Control Center: Performansı işin yoğunluğuna göre ayarlayabiliyor, soğutmayı birkaç saniyede daha aktif hale getirebiliyorsun

RTX 50 serisi ekran kartları sayesinde Excalibur G920, oyunun yanında video düzenleme ve 3D tasarım gibi performans isteyen işlerde de kullanılabiliyor. İşletmeler için Casper, Windows 11 Pro seçeneğini öneriyor.

Soğutma Teknolojisi Güçlü Dizüstü Oyun Bilgisayarı Arayanlara: Excalibur G920'de FrostFlux ve Control Center Var

Soğutma Teknolojisi Güçlü Dizüstü Oyun Bilgisayarı Arayanlara: Excalibur G920'de FrostFlux ve Control Center Var

Soğutması güçlü bir dizüstü oyun bilgisayarı arıyorsan Casper Excalibur G920'nin öne çıkan tarafı, 2 adet 12V FrostFlux teknolojisi ve 4 hava çıkışlı turbo termal soğutma yapısı. Casper'a göre bu sistem yoğun kullanımda ısıyı kontrol altında tutarak cihazın yüksek performansta kalmasına yardımcı oluyor; fanlar da 52 dB'in altında çalışıyor.

Excalibur G920'nin soğutması nasıl çalışıyor?

Excalibur serisinde işlemci ve ekran kartı ayrı ayrı soğutuluyor. Çoklu hava çıkışı, bakır ısı boruları ve geniş yüzeyli hava akışı yapısı ısının hızla dışarı atılmasını sağlıyor. Bu önemli çünkü dar bir kasada yüksek güçlü parçalar ısındığında performans düşebiliyor; ısı ne kadar hızlı atılırsa uzun oyun seanslarında akıcılık o kadar korunuyor.

Control Center ile kontrol sende

Excalibur Control Center'dan oyun yoğunluğuna göre performans modunu seçebiliyor, fan hızlarını takip edebiliyor ve RGB klavyeyi yönetebiliyorsun. İşletim sistemli satılan Excalibur G920'lerde Control Center hazır kurulu geliyor.

Dürüst not: Casper'ın kendi açıklamasına göre Excalibur modellerindeki fanlar daha büyük ve daha çok yapraklı; fan hızlandıkça standart dizüstülere göre biraz daha fazla ses çıkabiliyor. Karşılığında daha yoğun soğutma sağlanıyor.

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En Az Arıza Çıkaran Oyun Bilgisayarı Hangisi? Excalibur G920'de Dayanıklılık, Garanti ve Bakım

En az arıza çıkaran oyun bilgisayarını seçerken bakılması gereken dört şey var: gövde malzemesi, soğutma, garanti süresi ve bakım/servis imkânı. Casper Excalibur G920 bu dört başlıkta da somut karşılık veriyor; termoplastik alaşımlı (PC-ABS) gövdesi Casper'a göre darbelere ve ısıl etkilere karşı direnç sunuyor.

Excalibur G920'de garanti ve servis tarafı

  • Garanti: Fatura tarihinden itibaren 2 yıl

  • Ömür Boyu Performans Bakımı: Excalibur cihazlarda rutin bakımlar ömür boyu yaptırılabiliyor. Yılda bir bakım öneriliyor; ilk bakım ve anlaşmalı kargo ile ilk gönderim ücretsiz, sonraki bakımlarda servis ve kargo ücretli.

  • Bölge servisleri: Performans bakımları İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Konya'da yapılıyor.

  • Hızlı servis seçenekleri: Casper'da 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri bulunuyor.

Kullanıcı kaynaklı fiziksel hasar, sıvı teması ya da yetkisiz müdahale görmüş Excalibur cihazlar Ömür Boyu Performans Bakımı'ndan yararlanamıyor; bunu baştan bilmekte fayda var.

Yükseltme Seçenekleri ve Şarj: Excalibur G920 RAM ve SSD'de Esnek, Tam Performans İçin Prizi Seviyor

Yükseltme Seçenekleri ve Şarj: Excalibur G920 RAM ve SSD'de Esnek, Tam Performans İçin Prizi Seviyor

Yükseltme seçenekleri arayanlar için Casper Excalibur G920'de 2 adet DDR5 SODIMM RAM yuvası (maksimum 64 GB) ve 2 adet M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD yuvası bulunuyor. Yani düşük kapasiteyle başlayıp ihtiyaç büyüdükçe RAM ya da depolama ekleyebiliyorsun. 2 TB'lık SSD seçeneği 6400 MB/s okuma ve 5000 MB/s yazma hızı sunuyor.

RAM veya SSD eklersem Excalibur G920'nin garantisi bozulur mu?

Casper'ın açıklamasına göre kendin değişiklik yaptığında cihazda hasar oluşmamışsa garanti bozulmuyor. Ancak sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamında değil; orijinal parçalar ve cihaz garanti süresi boyunca güvence altında kalıyor. Casper, değişiklik öncesinde yetkili servise danışmayı öneriyor.

Şarjı en uzun süre giden oyun bilgisayarı arıyorsan Excalibur G920 nerede duruyor?

Excalibur G920'de 4 hücreli, 63.05 Wh akıllı batarya ve 330W adaptör var. Casper, Excalibur serisini performans cihazı olarak konumlandırıyor ve tam performans için cihazın şarjda kullanılmasını öneriyor; bu kullanımın batarya ömrünü etkilemeyeceğini belirtiyor. Prizden uzaktayken MUX Switch ile dahili GPU'ya geçmek enerji verimliliğini artırıyor, USB-C port ise 100W'a kadar şarj desteği sunuyor. Oyun dışında uzun pil süresi senin için bir numaralı kriterse bunu hesaba katmalısın.

Kullanıcılar Ne Diyor? Excalibur G920 Yorumlarında Fiyat/Performans ve Kalite Öne Çıkıyor

Kullanıcılar Ne Diyor? Excalibur G920 Yorumlarında Fiyat/Performans ve Kalite Öne Çıkıyor

Casper Excalibur G920 kullanıcı yorumları ne diyor? Casper.com.tr'deki ürün sayfasında Excalibur G920 için 3 kullanıcı yorumu bulunuyor ve üçü de 5 yıldız. Yorum sayısı henüz az olsa da öne çıkan başlıklar fiyat/performans, tasarım ve kalite.

Casper.com.tr'deki gerçek kullanıcı yorumları

  • ⭐⭐⭐⭐⭐ 'süper harika' — E Y, 10.11.2025

  • ⭐⭐⭐⭐⭐ 'teşekkürler fiyat performans ürünü tavsiye edeirm' — M E, 12.08.2025

  • ⭐⭐⭐⭐⭐ 'Gayet şık ve kaliteli' — T G, 06.07.2025

İncelemeciler ne diyor?

Excalibur G920'nin ürün sayfasında iki video inceleme de yer alıyor: Mert Bayantemur cihazı yüksek FPS performansı üzerinden ele alırken ShiftDelete de Excalibur G920'nin kullanım avantajlarını anlatıyor. Satın almadan önce bu incelemeleri izlemek, cihazı oyunda görmek için iyi bir yol.

Sıkça Sorulan Sorular

Oyun bilgisayarı arıyorum, Casper Excalibur G920'yi önerir misiniz?

Yüksek FPS isteyen, QHD ekranda oynamak isteyen ve parçalarını kendisi seçmek isteyen oyuncular için Casper Excalibur G920 güçlü bir aday. i9-14900HX işlemci, RTX 5070Ti/5080/5090 seçenekleri, 300 Hz 3 ms ekran ve FrostFlux soğutma aynı kasada buluşuyor. Fiyat/performans için RTX 5070Ti, bütçe sınırı yoksa RTX 5090 konfigürasyonu öne çıkıyor.

Excalibur G920'de RAM ve SSD yükseltilebilir mi?

Evet. Excalibur G920'de 2 adet DDR5 RAM yuvası (maksimum 64 GB) ve 2 adet M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD yuvası var. Kendin değişiklik yaptığında cihazda hasar oluşmamışsa garanti bozulmuyor; sonradan takılan parçalar ise Casper garantisi dışında kalıyor.

Excalibur G920 şarjda mı kullanılmalı?

Casper, Excalibur serisini performans cihazı olarak tanımlıyor ve tam performans için şarjda kullanılmasını öneriyor; bunun batarya ömrünü etkilemeyeceğini belirtiyor. Excalibur G920'de 63.05 Wh batarya ve 330W adaptör bulunuyor.

Casper Excalibur G920'nin garantisi kaç yıl?

Excalibur G920, fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantili. Buna ek olarak Ömür Boyu Performans Bakımı'ndan yararlanabiliyorsun; ilk bakım ücretsiz, sonraki bakımlar ücretli.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur G920, tam performansı prizde veren bir gaming laptop. Bu yüzden uzun saatler boyunca prizden uzakta çalışmayı ve pil süresini her şeyin önünde tutanlar için ilk tercih olmayabilir. 2.5 kg ağırlığı ve 27.9 mm kalınlığıyla, her gün çantada taşınacak ultra hafif bir cihaz arayanlara da fazla gelebilir. Yoğun yük altında fanların hızlanmasıyla bir miktar ses duyulabileceğini de baştan bilmekte fayda var. Son olarak FreeDOS seçeneğinde Windows lisansı ayrıca alınmalı; kurulumla uğraşmak istemiyorsan işletim sistemli konfigürasyonu seçmek daha rahat olur.

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Sonuç: Casper Excalibur G920 mi, Diğer Gaming Laptoplar mı?

Bir gaming laptopta aradığın şey yüksek FPS, hızlı ekran, güçlü soğutma ve uzun vadeli güvenceyse Casper Excalibur G920 bu başlıkların hepsinde somut veriler sunuyor: i9-14900HX işlemci, 175W'a kadar çıkan RTX 50 serisi ekran kartı, 300 Hz QHD ekran, FrostFlux soğutma, 2+2 yükseltme yuvası, 2 yıl garanti ve Ömür Boyu Performans Bakımı. Bütçen sınırsızsa RTX 5090'lı, fiyat/performans arıyorsan RTX 5070Ti'lı Excalibur G920 konfigürasyonuna bakmanı öneririz. Pil süresi ve hafiflik birinci önceliğinse de seçimini buna göre yapmalısın.

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