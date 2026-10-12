Casper Excalibur G920 İncelemesi: Öne Çıkanlar ve Kullanıcı Yorumları

Bütçe kısıtı olmadan en iyi oyun bilgisayarını arayanlar için Casper Excalibur G920'nin en üst konfigürasyonu; Intel Core i9-14900HX işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB 256 bit GDDR7 ekran kartı, 64 GB DDR5 RAM ve 2 TB + 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD'den oluşuyor. Excalibur G920'deki RTX 5090, Dynamic Boost 2.0 ile 175W TDP değerine çıkabiliyor.

En yüksek sistem gereksinimli oyunları hangi bilgisayar kaldırır?

Sistem gereksinimi yüksek oyunlarda belirleyici olan üçlü; güçlü ekran kartı, çok çekirdekli işlemci ve yeterli bellek. Excalibur G920'deki i9-14900HX işlemci 24 çekirdek ve 5.8 GHz hıza ulaşıyor. RTX 50 serisi ekran kartları ise DLSS 4 ile düşük çözünürlükteki görüntüyü yapay zekâyla yükselterek daha yüksek kare hızı hedefliyor. Casper'ın ürün sayfasında yer alan bir video incelemenin başlığı da oldukça net: 'En ağır oyunlarda bile +200 FPS veren laptop: G920'.

Rekabetçi oyunlarda Excalibur G920'nin ekranı ne sunuyor?

Excalibur G920'nin 16 inç QHD IPS ekranı 2560x1600 çözünürlük, 300 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunuyor. Hızlı tempolu oyunlarda bu ikili önemli çünkü ekrandaki hareket daha akıcı ve gecikmesi daha düşük görünüyor. 500 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk gamı da aynı ekranı film ve içerik üretimi için keyifli hale getiriyor. MUX Switch sayesinde harici ekran kartı doğrudan devreye girebiliyor; yoğun sahnelerde performansı korumaya yardımcı olan özellik bu.

Not: FreeDOS olarak alınan Excalibur G920'lerde 300 Hz ayarının, işletim sistemi kurulduktan sonra görüntü ayarlarından elle yapılması gerekiyor.