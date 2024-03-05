Çanakkale’de Deprem Fırtınası: 4.9 Büyüklüğündeki Deprem Neden Çok Fazla Kentte Hissedildi?

AFAD, dün akşam saatlerinde Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Bursa’da deprem nedeniyle korkuya kapılan ve 2’inci kattan atlayan bir kişi ise hayatını kaybetmişti. Yaşanan deprem, İstanbul dahil Edirne, Balıkesir, Bursa hatta İzmir’den dahil hissedilmişti. Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin neden çok fazla sayıda ilde hissediliğini açıkladı.