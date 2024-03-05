Çanakkale’de Deprem Fırtınası: 4.9 Büyüklüğündeki Deprem Neden Çok Fazla Kentte Hissedildi?
Çanakkale’de Deprem Fırtınası: 4.9 Büyüklüğündeki Deprem Neden Çok Fazla Kentte Hissedildi?
AFAD, dün akşam saatlerinde Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Bursa’da deprem nedeniyle korkuya kapılan ve 2’inci kattan atlayan bir kişi ise hayatını kaybetmişti. Yaşanan deprem, İstanbul dahil Edirne, Balıkesir, Bursa hatta İzmir’den dahil hissedilmişti. Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin neden çok fazla sayıda ilde hissediliğini açıkladı.
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NTV’de canlı yayına katılan Prof. Tüysüz, Çanakkale’de üst üste yaşanan depremlerin “deprem fırtınası” olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
“Uzunca bir süredir Çanakkale Biga arasında bu depremler oluyor. Bir deprem fırtınası şeklinde devam ediyor, 1 ayı aşkın süredir farklı büyüklüklerde deprem yaşıyoruz. Bunu bir deprem fırtınası olarak adlandırmak sanırım yanlış olmayacaktır.”
“Deprem fırtınaları genelde yıkıcı deprem üretmezler. Çoğu zaman küçük ve orta büyüklükteki depremlerden oluşurlar. Bu bölgede çok büyük bir yıkıcı deprem oluşturacak bir fay olmadığını biliyoruz. Bu anlamda bölgede daha büyük, yıkıcı bir deprem olacağını düşünmüyorum.”
Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin çok fazla sayıda ilde hissedilmesinin sebebi olarak ise sığ bölgede yaşanmasını gösterdi.
“Sığ bir deprem olduğu için geniş bir alanda hissediliyor. İstanbul'u geçin Edirne'ye kadar, güneyde İzmir'e doğuda da Bursa'ya kadar olan bir alanda hissedildiğini düşünüyorum. “
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“Aşağı yukarı 200 km bir çember içerisinde hissedildi. İstanbul'a uzaklığı 200 kilometrenin biraz altında. Ama bu depremin İstanbul için herhangi bir tehlike oluşturmadığının da altını çizmek lazım"
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