Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale'deki Korkutan Depremle İlgili Açıklama Geldi!
Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale'deki Korkutan Depremle İlgili Açıklama Geldi!
Çanakkale'nin Yenice ilçe merkezli yaşanan ve birçok ilimizi etkileyen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı.
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde akşam saatlerinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremde başta Çanakkale olmak üzere Balıkesir, Bursa, Bandırma ve İstanbul etkilendi.
Vatandaşlarımız korku içinde evlerini terk ederken, bazı deprem uzmanlarından da açıklama geldi. Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan bazı uyarılarda bulundu.
Ercan, “Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu’da, 14 km’lik odakta M4,9’luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir. Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir” açıklaması yaptı.
Ahmet Ercan'ın ardından ise Prof. Dr. Naci Görür de Çanakkale'de yaşanan depremi değerlendirdi.
Görür, "Deprem Yenice-Gönen fayı üzerinde. Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir." dedi.
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