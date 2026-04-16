Can Yaman Kimdir? Hayatı, Kariyeri ve Avrupa'daki Başarısı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2026 - 11:12

Bir hukuk fakültesi mezununun nasıl Avrupa'nın en tanınan Türk yüzlerinden birine dönüştüğünü merak ediyorsanız, bu içerik tam size göre. Can Yaman; 2014'te küçük bir TV dizisiyle başladığı oyunculuk yolculuğunu Erkenci Kuş, Sandokan ve Sanremo gibi kilometre taşlarıyla ilerletmiş, yalnızca Türkiye'de değil İtalya, İspanya ve tüm Avrupa'da büyük bir hayran kitlesine ulaşmış istisnai bir oyuncu. Bu içerikte Can Yaman'ın biyografisini, ilginç hayat hikayesini, dizilerini, aldığı ödülleri ve güncel projelerini bulacaksınız.

Can Yaman Kimdir? Kısa Biyografi ve Kökeni

Can Yaman, 8 Kasım 1989'da İstanbul Suadiye'de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba tarafı Arnavut kökenli olan Yaman'ın büyükbabası Kosova'dan, büyükannesi ise Makedonya'dan Türkiye'ye göç etmiş. Beş yaşındayken annesi ve babası ayrılan Yaman, hafta içlerini annesiyle, haftasonlarını babasıyla geçirerek büyüdü.

İlk ve ortaokulu Bilfen Koleji'nde okuyan Yaman, lise eğitimini İstanbul İtalyan Lisesi'nde tamamladı ve mezun olduğunda okul birincisiydi. Lise son sınıfta öğrenci değişim programıyla ABD'ye, Ohio'ya gitti. Ardından Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni burslu olarak kazandı ve 2012'de dereceyle mezun oldu. Dünyanın dört bir yanında konuştuğu diller arasında Türkçe, İtalyanca, İngilizce, Almanca ve İspanyolca yer alıyor.

Can Yaman Avukatlıktan Oyunculuğa: Nasıl Başladı?

Mezun olduktan sonra PricewaterhouseCoopers'da kurumsal avukat olarak görev yapan Can Yaman, birleşme-devralma işlemleriyle ilgileniyor ve Dünya gazetesi için vergi makaleleri yazıyordu. Ne var ki korporat yaşamın kendisine göre olmadığını fark eden Yaman, yaz tatilinde gittiği Bodrum'da oyunculuk ajansı sahipleriyle tanıştı. Çevresinin ısrarlı teşvikiyle Cüneyt Sayıl'dan oyunculuk eğitimi almaya başladı ve kararını verdi: avukatlık değil, oyunculuk.

Can Yaman Kariyer Zaman Çizelgesi: İlk Diziden Sandokan'a

  • 2014 Gönül İşleri — ilk TV rolü, Bedir karakteri (Star TV)

  • 2015 İnadına Aşk — Aras karakteri, hayran kitlesini genişletti

  • 2016 Hangimiz Sevmedik — Tarık karakteri

  • 2017 Dolunay — Ferit Aslan karakteri, büyük beğeni topladı

  • 2018–19 Erkenci Kuş — Can Divit; uluslararası çıkış, 2018 Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu

  • 2020 Bay Yanlış — Özgür Atasoy karakteri

  • 2021–23 Viola come il mare — İtalya'da ilk büyük başrol; Francesco Demir

  • 2023–24 El Turco — Osmanlı askeri Hasan Balaban; Disney+ uluslararası yapımı

  • 2025–26 Sandokan — RAI 1 & Disney+; İtalyan klasiği, küresel izlenme rekoru

  • 2026 Sanremo Müzik Festivali — Carlo Conti ve Laura Pausini ile birlikte açılış gecesi sunuculuğu

Can Yaman'ın Ödülleri ve Öne Çıkan Başarıları

  • 2018 Altın Kelebek — En İyi Erkek Oyuncu

  • 2019 Murex d'Or

  • 2019 ENews — TV'nin En İyi Erkek Oyuncusu 

  • 2020 PRODU uluslararası aday

  • Sandokan — Disney+ küresel yayın

  • Sanremo 2026 sunuculuğu

Can Yaman Özel Hayatı: İlişkiler ve Güncel Yaşam

Can Yaman uzun süre Demet Özdemir ile yaşadığı romantizmiyle gündemde kaldı. Daha sonra adı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile anıldı ve bu ilişki İtalyan basınının yoğun ilgisini çekti. 2024'te 11 milyonluk takipçisiyle Instagram hesabını tamamen silen oyuncu, oyunculuğuna odaklanmak istediğini açıkladı. Mart 2025'te yeni bir hesap açtı. Sanremo 2026'da ise bekar olduğunu resmen dile getirdi.

Sosyal sorumluluk alanında da aktif olan Yaman, 'Can Yaman for Children' adlı derneğiyle İtalya'da çocuklara yönelik çalışmalar yürütüyor. Lisanslı bir basketbolcu olan oyuncu, futbol, gitar, piyano, davul ve rafting gibi pek çok sporla da ilgileniyor.

Can Yaman Yeni Projeleri

Can Yaman şu sıralar İspanya'da romantik gerilim dizisi El laberinto de las mariposas çekimlerinde. Sandokan'ın ikinci sezonunun da hazırlık sürecinde olduğu biliniyor; ancak prodüksiyonu daha geniş bir bütçeyle küresel ölçeğe taşımak için zaman çizelgesi henüz netleşmedi. Bunlara ek olarak Lux Vide yapımı, yaklaşık 8 bölümden oluşacak sitkom formatında 'Bro' adlı yeni bir projeyle komedi alanında da kendini denemek istiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

  • Can Yaman Oyunculuktan Önce Ne İş Yapıyordu?

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012'de dereceyle mezun olan Can Yaman, dünyaca ünlü danışmanlık firması PricewaterhouseCoopers'da kurumsal avukat olarak çalıştı. Birleşme ve devralma süreçlerinde görev aldı, Dünya gazetesi için vergi makaleleri yazdı. Bodrum'da tanıştığı oyunculuk menajerlerinin teşvikiyle 24 yaşında oyunculuğa geçiş yaptı.

  • Can Yaman Kaç Dil Biliyor?

Can Yaman; Türkçe, İtalyanca, İngilizce, Almanca ve İspanyolca olmak üzere beş dil biliyor. Lise eğitimini İstanbul İtalyan Lisesi'nde tamamladığı için İtalyancası ana dil seviyesine yakın. Bu çok dilli yapısı, uluslararası projelerde tercih edilmesinde belirleyici rol oynuyor.

  • Can Yaman'ın en çok izlenen dizisi hangisi?

Uluslararası alanda en geniş izleyici kitlesine ulaştığı yapım Erkenci Kuş (2018–2019). Can Divit karakteriyle Türkiye, Orta Doğu, Latin Amerika ve Avrupa'da büyük ilgi gören dizi, Instagram takipçisini bir yılda 1 milyondan 5 milyonun üzerine taşıdı. Son dönemde ise Sandokan (2025–2026) RAI 1 ve Disney+ üzerinden küresel ölçekte rekor izlenme sayılarına ulaştı.

  • Can Yaman neden İtalya'ya yerleşti?

Lise eğitimini İstanbul İtalyan Lisesi'nde tamamlayan ve İtalyancayı akıcı biçimde konuşan Yaman, 2020'de İtalyan yapım şirketi Lux Vide ile Sandokan projesi için anlaşma yaptı. Bunun ardından sırasıyla Che Dio ci aiuti, Viola come il mare ve El Turco gibi yapımlarda rol aldı. İtalya onun için yalnızca bir çalışma üssü değil; sosyal sorumluluk derneği 'Can Yaman for Children' aracılığıyla toplumsal bağlar kurduğu bir yaşam alanına dönüştü.

  • Can Yaman şu an bekar mı? sevgilisi var mı?

Evet. Can Yaman, Sanremo 2026'daki açıklamasında bekar olduğunu doğruladı. Önceki dönemde adı Demet Özdemir ve İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile anılmıştı. Oyuncu, özel hayatını olabildiğince kamuoyundan uzak tutmayı tercih ettiğini daha önce de ifade etmişti.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
