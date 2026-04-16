Can Yaman Kimdir? Hayatı, Kariyeri ve Avrupa'daki Başarısı

Can Yaman Oyunculuktan Önce Ne İş Yapıyordu?

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012'de dereceyle mezun olan Can Yaman, dünyaca ünlü danışmanlık firması PricewaterhouseCoopers'da kurumsal avukat olarak çalıştı. Birleşme ve devralma süreçlerinde görev aldı, Dünya gazetesi için vergi makaleleri yazdı. Bodrum'da tanıştığı oyunculuk menajerlerinin teşvikiyle 24 yaşında oyunculuğa geçiş yaptı.

Can Yaman Kaç Dil Biliyor?

Can Yaman; Türkçe, İtalyanca, İngilizce, Almanca ve İspanyolca olmak üzere beş dil biliyor. Lise eğitimini İstanbul İtalyan Lisesi'nde tamamladığı için İtalyancası ana dil seviyesine yakın. Bu çok dilli yapısı, uluslararası projelerde tercih edilmesinde belirleyici rol oynuyor.

Can Yaman'ın en çok izlenen dizisi hangisi?

Uluslararası alanda en geniş izleyici kitlesine ulaştığı yapım Erkenci Kuş (2018–2019). Can Divit karakteriyle Türkiye, Orta Doğu, Latin Amerika ve Avrupa'da büyük ilgi gören dizi, Instagram takipçisini bir yılda 1 milyondan 5 milyonun üzerine taşıdı. Son dönemde ise Sandokan (2025–2026) RAI 1 ve Disney+ üzerinden küresel ölçekte rekor izlenme sayılarına ulaştı.

Can Yaman neden İtalya'ya yerleşti?

Lise eğitimini İstanbul İtalyan Lisesi'nde tamamlayan ve İtalyancayı akıcı biçimde konuşan Yaman, 2020'de İtalyan yapım şirketi Lux Vide ile Sandokan projesi için anlaşma yaptı. Bunun ardından sırasıyla Che Dio ci aiuti, Viola come il mare ve El Turco gibi yapımlarda rol aldı. İtalya onun için yalnızca bir çalışma üssü değil; sosyal sorumluluk derneği 'Can Yaman for Children' aracılığıyla toplumsal bağlar kurduğu bir yaşam alanına dönüştü.

Can Yaman şu an bekar mı? sevgilisi var mı?

Evet. Can Yaman, Sanremo 2026'daki açıklamasında bekar olduğunu doğruladı. Önceki dönemde adı Demet Özdemir ve İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile anılmıştı. Oyuncu, özel hayatını olabildiğince kamuoyundan uzak tutmayı tercih ettiğini daha önce de ifade etmişti.